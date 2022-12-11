Хендерсон перед матчем с Францией проигнорировал приветствие от Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии (2:1) пытался поприветствовать соперника Джордана Хендерсона.
Мбаппе протянул англичанину левую руку, чтобы отбить «пять», но Хендерсон проигнорировал. Француз отреагировал улыбкой.
- Мбаппе в матче не забил.
- Француз – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- Хендерсон играет за «Ливерпуль».
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Источник: «Чемпионат»