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    Хендерсон перед матчем с Францией проигнорировал приветствие от Мбаппе

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии (2:1) пытался поприветствовать соперника Джордана Хендерсона.

    Мбаппе протянул англичанину левую руку, чтобы отбить «пять», но Хендерсон проигнорировал. Француз отреагировал улыбкой.

    • Мбаппе в матче не забил.
    • Француз – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Хендерсон играет за «Ливерпуль».

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    Источник: «Чемпионат»

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