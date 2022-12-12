Футболисты сборной Франции были шокированы британской прессой перед четвертьфиналом ЧМ-2022 против Англии.
В частности, игроков удивила критика в адрес Уго Льориса. Вратаря называли слабым звеном, хотя он много лет успешно выступает в АПЛ.
В итоге это только мотивировало французов и сплотило команду.
- Франция обыграла Англию со счетом 2:1.
- Их соперник по полуфиналу ЧМ-2022 – Марокко.
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Источник: RMC Sport