Футболисты сборной Франции были шокированы британской прессой перед четвертьфиналом ЧМ-2022 против Англии.

В частности, игроков удивила критика в адрес Уго Льориса. Вратаря называли слабым звеном, хотя он много лет успешно выступает в АПЛ.

В итоге это только мотивировало французов и сплотило команду.

Франция обыграла Англию со счетом 2:1.

Их соперник по полуфиналу ЧМ-2022 – Марокко.

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