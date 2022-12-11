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    Магуайр: «Надеюсь, мы заставили англичан гордиться своей страной»

    Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался после поражения от Франции (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

    «Прошлый вечер сделал нам больно. Мы абсолютно опустошены. Я особенно благодарен Гарету Саутгейту и вам, потрясающим фанатам, которые сохранили веру в меня.

    Люблю свою страну и надеюсь, что мы заставили вас ею гордиться», – сказал Магуайр.

    • В поле работал бразилец Вилтон Сампайо.
    • В пользу Англии он назначил 2 пенальти.
    • Франция в 1/2 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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