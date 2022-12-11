Магуайр: «Надеюсь, мы заставили англичан гордиться своей страной»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался после поражения от Франции (1:2) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Прошлый вечер сделал нам больно. Мы абсолютно опустошены. Я особенно благодарен Гарету Саутгейту и вам, потрясающим фанатам, которые сохранили веру в меня.

Люблю свою страну и надеюсь, что мы заставили вас ею гордиться», – сказал Магуайр.

В поле работал бразилец Вилтон Сампайо.

В пользу Англии он назначил 2 пенальти.

Франция в 1/2 финала чемпионата мира-2022 сыграет с Марокко.

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