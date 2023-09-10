«Он – машина»: Эвра назвал самого сложного соперника в карьере

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра выделил самого сложного соперника в карьере.

«Каждый раз люди думают, что я скажу Криштиану Роналду или Лионеля Месси, но это Джеймс Милнер, потому что я атакующий защитник, а он больше действовал против меня, чем шел вперед. Это сильно мешало мне играть, я всегда был в борьбе, в воздухе.

Он играл за «Сити», потом перешел в «Ливерпуль», и каждый раз в конце игры я был расстроен. Даже когда я шел в туалет по своим делам, он шел за мной. Он никогда не останавливается, его так недооценивают. Он − машина», – считает Эвра.

Сейчас 37-летний Милнер в «Брайтоне».

Он пришел летом из «Ливерпуля».

Эвра завершил карьеру в 2018 году.

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