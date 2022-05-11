Гвардиола – о критике Эвра: «Он ярко высказался, чтобы получить работу в «МЮ». У него хорошие шансы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего защитника «МЮ» Патриса Эвра.

«Мне не нужны игроки с характером? Я не согласен, Патрис! Я не играю, поэтому мне нужны личности и хорошие игроки, чтобы играли они. Иначе мы бы не достигли результатов.

Патрис, если бы ты был здесь, я бы показал тебе характер наших игроков. Он у них точно есть.

Возможно, Эвра прав. А может, он ярко высказался, чтобы получить работу в «Манчестер Юнайтед». Теперь у него хорошие шансы», – сказал Гвардиола.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?