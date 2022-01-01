Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

Гвардиола – о критике Эвра: «Он ярко высказался, чтобы получить работу в «МЮ». У него хорошие шансы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в свой адрес со стороны бывшего защитника «МЮ» Патриса Эвра.

«Мне не нужны игроки с характером? Я не согласен, Патрис! Я не играю, поэтому мне нужны личности и хорошие игроки, чтобы играли они. Иначе мы бы не достигли результатов.

Патрис, если бы ты был здесь, я бы показал тебе характер наших игроков. Он у них точно есть.

Возможно, Эвра прав. А может, он ярко высказался, чтобы получить работу в «Манчестер Юнайтед». Теперь у него хорошие шансы», – сказал Гвардиола.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Гвардиола – о Холанде: «Мне запретили говорить что-либо до официального объявления трансфера»
Агент Селюк: «Холанд не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы» 1
«Ман Сити» ведет переговоры с Гвардиолой о продлении контракта до 2025 года
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:42
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +63696

    portero 57 минут назад

    Этот черныш вякал что его тренером не берут из-за цвета кожи, наглая макака, никого не тренировал и сразу хочет много денег в топ клубе????

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11