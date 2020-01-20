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Эвра: «Думаю, Погба пора покинуть «Манчестер Юнайтед»

20 января 2020, 11:33
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил мнение, что хавбеку Полю Погба нужно задуматься об уходе из манкунианского клуба, поскольку из него сделали «козла отпущения».

«Когда Поль играет, люди винят его. Когда он не играет, люди продолжают его винить. У меня была похожая ситуация в «Марселе», когда я ударил ногой фаната. После инцидента владелец клуба и тренер подошли ко мне и спросили: «Патрис, ну и что мы будем делать сейчас?». Я сказал, что ухожу. Не хочу создавать негативный фон вокруг клуба.

Возможно, пришло время уходить и Полю. Помню, было время большого матча, «Ливерпуль» играл с «МЮ», а люди больше говорили о взаимоотношениях Погба и Моуринью. Это унизительно для двух величайших клубов мира, когда говорят об одном игроке и одном тренере. Поэтому порой я думаю, что Погба пора покинуть «Манчестер Юнайтед», ведь тебя винят и когда ты играешь, и когда не играешь», – сказал Эвра.

  • Прошлым летом Погба интересовались «Реал» и «Ювентус», но «МЮ» не отпустил игрока.
  • В текущем сезоне из-за травм француз провел только восемь матчей и сделал две голевые передачи.
  • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвра Патрис Погба Поль
Комментарии (2)
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Artemka444
1579516887
да ни о чём Погба так то!!!
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LEON_83
1579533804
мю тоже ни о чём слабо играют
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