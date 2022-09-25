Эвра: «Теперь у «Манчестер Сити» нет оправданий для неудачи в Лиге чемпионов»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра считает, что с приходом форварда Эрлинга Холанда «Манчестер Сити» должен брать Лигу чемпионов.

«Холанд – монстр. Он очень резок и похож на кошку.

Теперь у «Манчестер Сити» не будет оправданий, если они не выиграют Лигу чемпионов», – сказал Эвра.