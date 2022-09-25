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    Эвра: «Теперь у «Манчестер Сити» нет оправданий для неудачи в Лиге чемпионов»

    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра считает, что с приходом форварда Эрлинга Холанда «Манчестер Сити» должен брать Лигу чемпионов.

    «Холанд – монстр. Он очень резок и похож на кошку.

    Теперь у «Манчестер Сити» не будет оправданий, если они не выиграют Лигу чемпионов», – сказал Эвра.

    • Холанд куплен у «Боруссии» из Дортмунда.
    • Норвежец лидирует в списке бомбардиров АПЛ.
    • Отец Холанда тоже играл за «Манчестер Сити».

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +189

      Таврида 29 минут назад

      Играет не игрок, играет команда. Кто в очередной раз положит МанСити на лопатки в ЛЧ? Я ставлю на Реал, но варианты допускаются.

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      Рейтинг: +1166

      mama1991 1 час назад

      рассуждает как дилетант....

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