Эвра: «Жить в детстве на улице было нелегко. Я попрошайничал»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рассказал о детстве. Ему приходилось жить на улице.

«Детство было непростым. У меня много братьев и сестер, жить на улице было нелегко. Не боюсь признаться, что попрошайничал. Стоял у магазинов. Просил у людей 1 евро. Когда-то давали, когда-то – нет. Мне хотелось бутерброд», – цитирует Эвра Mirror.