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    Эвра: «Жить в детстве на улице было нелегко. Я попрошайничал»

    Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра рассказал о детстве. Ему приходилось жить на улице.

    «Детство было непростым. У меня много братьев и сестер, жить на улице было нелегко. Не боюсь признаться, что попрошайничал. Стоял у магазинов. Просил у людей 1 евро. Когда-то давали, когда-то – нет. Мне хотелось бутерброд», – цитирует Эвра Mirror.

    • Больше всего матчей в карьере Эвра провел за «Манчестер Юнайтед» (2006-2014 годы).
    • Игрок брал с командой Лигу чемпионов.
    • За сборную Франции Эвра провел 81 матч.

    Источник: Daily Mirror

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