ESPN составила списки топ-3 лучших и худших зимних трансферов «МЮ»

Сайт ESPN составил рейтинги трех лучших и худших трансферов «Манчестер Юнайтед», совершенных в зимнее трансферное окно. Все они были осуществлены в январе.

Топ-3 лучших:

Топ-3 худших

Видич играл в «Спартаке» с июля 2004 года и до конца сезона-2005.

Он выиграл серебряную медаль РПЛ в 2005 году.

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