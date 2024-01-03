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    • ESPN составила списки топ-3 лучших и худших зимних трансферов «МЮ»

    ESPN составила списки топ-3 лучших и худших зимних трансферов «МЮ»

    Сайт ESPN составил рейтинги трех лучших и худших трансферов «Манчестер Юнайтед», совершенных в зимнее трансферное окно. Все они были осуществлены в январе.

    Топ-3 лучших:

    1. Неманья Видич из «Спартака», 7 миллионов фунтов, 2006 год;
    2. Патрис Эвра из «Монако», 5,5 миллиона фунтов, 2006 год;
    3. Бруну Фернандеш из «Спортинга», 46,6 миллиона фунтов, 2020 год.

    Топ-3 худших

    1. Алексис Санчес из «Арсенала», обмен, 2018 год;
    2. Вилфрид Заа из «Кристал Пэлас», 10 миллионов фунтов, 2013 год;
    3. Вут Вегхорст из «Бернли», аренда, 2023 год.
    • Видич играл в «Спартаке» с июля 2004 года и до конца сезона-2005.
    • Он выиграл серебряную медаль РПЛ в 2005 году.

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    Источник: ESPN

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    03.01.2024 14:00
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    Комментарии (1)
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    Damir07
    1704305036
    Да тут в худшие все можно записать с уходом сэра Алекса Ну кроме фернандеша конечно 10 лет больше миллиарда потратили и только один заиграл более менее это самый ужасный провал Просто это МЮ самый большой клуб в мире любой другой уже абанкротился бы
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