ESPN составила списки топ-3 лучших и худших зимних трансферов «МЮ»

Сайт ESPN составил рейтинги трех лучших и худших трансферов «Манчестер Юнайтед», совершенных в зимнее трансферное окно. Все они были осуществлены в январе.
Топ-3 лучших:
- Неманья Видич из «Спартака», 7 миллионов фунтов, 2006 год;
- Патрис Эвра из «Монако», 5,5 миллиона фунтов, 2006 год;
- Бруну Фернандеш из «Спортинга», 46,6 миллиона фунтов, 2020 год.
Топ-3 худших
- Алексис Санчес из «Арсенала», обмен, 2018 год;
- Вилфрид Заа из «Кристал Пэлас», 10 миллионов фунтов, 2013 год;
- Вут Вегхорст из «Бернли», аренда, 2023 год.
- Видич играл в «Спартаке» с июля 2004 года и до конца сезона-2005.
- Он выиграл серебряную медаль РПЛ в 2005 году.
Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток