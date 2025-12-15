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Арне Слот
Новости
Арне Слот - новости
Нидерланды
17 сентября 1978 (48)
Тренер
Статистика
Новости
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
В сборной Нидерландов провели переговоры с кандидатом на замену Куману
6 июля
Сборная Нидерландов рассматривает двух экс-тренеров АПЛ на замену Куману
2 июля
Слот через неделю после увольнения из «Ливерпуля» отказал клубу АПЛ
6 июня
Слот попрощался с фанатами «Ливерпуля»
1 июня
«Ливерпуль» согласился платить 10 миллионов в год новому тренеру
1 июня
2
Слот вступил в переговоры с новым клубом в день увольнения из «Ливерпуля»
30 мая
Прощальная речь Слота после ухода из «Ливерпуля»
30 мая
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
30 мая
2
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
21 мая
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
21 мая
2
Слот установил антирекорд среди тренеров «Ливерпуля»
16 мая
В «Ливерпуле» определились с главным тренером на новый сезон
12 мая
В «Ливерпуле» приняли решение по будущему главного тренера
21 апреля
Слот объяснил, почему не удивился отмене пенальти в ворота «ПСЖ»
15 апреля
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» от «ПСЖ»
15 апреля
2
Слот объяснил, почему не выпустил Салаха в матче с «ПСЖ»
9 апреля
Слот заявил, что «Ливерпулю» повезло в игре с «ПСЖ»
9 апреля
Хаби Алонсо выдвинул два условия для назначения в «Ливерпуль»
25 марта
Слот прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Брайтона»
21 марта
Слот прокомментировал разгром «Галатасарая» «Ливерпулем»
19 марта
Топ-клуб АПЛ может уволить тренера на этой неделе
17 марта
Слот высказался о судействе после поражения «Ливерпуля» от «Галатасарая»
11 марта
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
16 февраля
«Результат сильно разочаровывает»: Слот остался недоволен судейством в матче с «Сити»
8 февраля
Тренер «Ливерпуля» высказался о разгроме «Марселя»
22 января
3
Слот объяснил действия Мартинелли против травмированного игрока «Ливерпуля»
9 января
1
Слот прокомментировал ситуацию между травмированным Брэдли и игроком «Арсенала»
9 января
3
Фото
Объявлены номинанты на премию The Best от ФИФА
2025.12.15 22:46
Слот рассказал, как ставка на оборону помогла «Ливерпулю» победить «Интер» в Милане
2025.12.10 10:13
1
2
3
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