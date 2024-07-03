Тренер Нидерландов прокомментировал разгромную победу над Румынией

Главный тренер Нидерландов Рональд Куман подвел итоги матча с Румынией (3:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Порой сложно объяснить, почему ты играешь плохо или, наоборот, достигаешь больших высот. Сегодня мы начали плохо, но затем нашли свою игру и начали создавать проблемы сопернику.

Возможно, стоит обратить внимание на то, что у нас заняло слишком много времени, чтобы забить второй гол. Но в целом наши нападающие доставили им много проблем.

У нас в команде есть выдающиеся таланты. Конечно, нужно что-то выигрывать – тогда люди будут сравнивать нас с командой 1988 года.

С тех пор футбол изменился. По нескольким последним играм вы видели, что у всех команд были проблемы с тем, чтобы пройти дальше», – сказал Куман.