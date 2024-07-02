Куман высказался о матче с Румынией на Евро-2024

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Румынии в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Мы воспринимаем Румынию очень серьезно и знаем, что должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче. Всегда надо начинать с себя», – заявил Куман.
- Нидерландам предстоит сразиться с Румынией за право выйти в четвертьфинал континентального первенства в Германии.
- Голландцы заняли 3-ю позицию в своем квартете. Они набрали 4 турнирных балла.
- Румыны же стали главной сенсацией своего квартета. Команда заняла 1-е место в группе с Бельгией, Словакией и Украиной, заработав за три поединка 4 очка.
- Последний раз Нидерланды и Румыния встречались в 2017 году в рамках товарищеского матча. Голландцы уверенно обыграли румын со счетом 3:0.
Источник: Официальный сайт УЕФА