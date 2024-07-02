Куман высказался о матче с Румынией на Евро-2024

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Румынии в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Мы воспринимаем Румынию очень серьезно и знаем, что должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче. Всегда надо начинать с себя», – заявил Куман.