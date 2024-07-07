Куман высказался о предстоящем матче с Англией на Евро-2024

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка с Англией в 1/2 финале Евро-2024.

«В среду предстоит великолепный вечер с участием двух великих стран. Исторический вечер! Если мы будем играть в финале, мои предпочтения на стороне Испании, потому что Франция была у нас в группе. Но сперва нам надо как можно лучше подготовиться, чтобы хорошо провести полуфинал», – заявил Куман.