Куман высказался о предстоящем матче с Англией на Евро-2024

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями по поводу предстоящего поединка с Англией в 1/2 финале Евро-2024.
«В среду предстоит великолепный вечер с участием двух великих стран. Исторический вечер! Если мы будем играть в финале, мои предпочтения на стороне Испании, потому что Франция была у нас в группе. Но сперва нам надо как можно лучше подготовиться, чтобы хорошо провести полуфинал», – заявил Куман.
- Нидерланды и Англия сразятся за право выйти в финал Евро. Голландцы сумели одолеть Турцию, проигрывая после первого тайма со счетом 0:1.
- Англичане выбили с турнира Швейцарию Мурата Якина. Команды пробивали пенальти. В них сильнее оказалась дружина Гарета Саутгейта.
- Последний раз Нидерланды и Англия встречались в 2019 году. Тогда в рамках Лиги наций голландцы оказались сильнее (3:1).
Источник: Официальный сайт УЕФА