Тренер сборной Нидерландов сказал, кто из его команды может стать звездой футбола

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман перед стартом Евро-2024 высказался об уровне своих подопечных.

«В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Я думаю, что нам немного не повезло: в прошлом году было довольно много травм, в том числе у игроков, которые очень важны для сборной.

Некоторые игроки стали на пять лет старше, чем в мой первый период [в сборной Нидерландов], но также есть много хорошей молодежи: Хави Симонс, Тейани Рейндерс, Лутсхарел Гертрюйда, Квилиндси Хартман, Матс Виффер, Йерди Схаутен, Йоэй Верман и другие. Многие из этих ребят играют в Нидерландах и здесь выросли в футболистов национальной сборной.

Нынешний состав очень хорош. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Мы чувствуем, что у нас все так же много хороших игроков. Если сможем создать правильную атмосферу при большой поддержке болельщиков, тогда Нидерланды проведут потрясающий турнир.

Хави Симонс – это большой талант, который очень осознанно выбирает, где будет играть: сначала он перешел из «ПСЖ» в ПСВ, затем перебрался в «Лейпциг», чтобы подняться еще на уровень выше. Симонс прекрасно развивается. Иногда мы хотим слишком многого и слишком быстро от таких молодых игроков. Нужно дать им время, в том числе и в составе сборной.

Это отличается от игры в клубе. Но именно такие игроки станут большими звездами, поскольку обладают выдающимися качествами и с юных лет играли на самом высоком уровне. Симонс играл против «Реала» в Лиге чемпионов. Прекрасно, что у него уже есть подобный опыт», – сказал Куман.