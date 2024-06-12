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    • Тренер сборной Нидерландов сказал, кто из его команды может стать звездой футбола

    Тренер сборной Нидерландов сказал, кто из его команды может стать звездой футбола

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман перед стартом Евро-2024 высказался об уровне своих подопечных.

    «В принципе, сейчас у нас по-прежнему сильный состав. Я думаю, что нам немного не повезло: в прошлом году было довольно много травм, в том числе у игроков, которые очень важны для сборной.

    Некоторые игроки стали на пять лет старше, чем в мой первый период [в сборной Нидерландов], но также есть много хорошей молодежи: Хави Симонс, Тейани Рейндерс, Лутсхарел Гертрюйда, Квилиндси Хартман, Матс Виффер, Йерди Схаутен, Йоэй Верман и другие. Многие из этих ребят играют в Нидерландах и здесь выросли в футболистов национальной сборной.

    Нынешний состав очень хорош. Думаю, многие страны завидуют количеству центральных защитников в нашей команде. Причем все они играют за серьезные клубы. Мы чувствуем, что у нас все так же много хороших игроков. Если сможем создать правильную атмосферу при большой поддержке болельщиков, тогда Нидерланды проведут потрясающий турнир.

    Хави Симонс – это большой талант, который очень осознанно выбирает, где будет играть: сначала он перешел из «ПСЖ» в ПСВ, затем перебрался в «Лейпциг», чтобы подняться еще на уровень выше. Симонс прекрасно развивается. Иногда мы хотим слишком многого и слишком быстро от таких молодых игроков. Нужно дать им время, в том числе и в составе сборной.

    Это отличается от игры в клубе. Но именно такие игроки станут большими звездами, поскольку обладают выдающимися качествами и с юных лет играли на самом высоком уровне. Симонс играл против «Реала» в Лиге чемпионов. Прекрасно, что у него уже есть подобный опыт», – сказал Куман.

    • Нидерланды сыграют на тунире в одной группе с Польшей, Францией и Австрией.
    • На прошлом Евро «оранжевые» выбыли на стадии 1/8 финала.
    • Ранее из состава сборной Нидерландов из-за травм выбыли Френки де Йонг и Тен Копмейнерс.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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