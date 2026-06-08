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Рональд Куман
Статистика
Рональд Куман - статистика
Нидерланды
21 марта 1963 (63)
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Команда
И
В
П
Н
Нидерланды
4
2
1
1
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды
2 : 1
08.06.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды
0 : 1
03.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды
1 : 1
31.03.2026
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды
2 : 1
27.03.2026
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