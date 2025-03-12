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Рональд Куман
Материалы
Рональд Куман - материалы
Нидерланды
21 марта 1963 (63)
Тренер
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ТОП-10 самых мощных ударов в футболе, которые вошли в историю
Список самых мощных ударов в истории футбола, ТОП игроков, которые поразили мир силой удара
12.03.2025 11:19
4
Куман шел к первому трофею через ужас в лиге, неудачу в ЛЧ и уход Суареса. Не дошел – опять провалился
Даже Суперкубок проиграл.
18.01.2021 01:35
1
«Краснодар» никогда столько не платил за футболиста. Кто такой Тонни Вилена?
Его сравнивают с Вейналдумом и Эдгаром Давидсом.
20.06.2019 21:18
14
Влашич – новый король ЦСКА. Узнайте его получше
Провалился в Англии и обожает дерби.
03.10.2018 00:10
9
«Эвертон» уволил Кумана. Потому что клуб на дне
Как спустить 158 миллионов в аутсайдерскую пропасть.
23.10.2017 17:25
12
Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня
«Манчестер Юнайтед» будет платить Гризманну 14 млн евро в год. «Барселону» может возглавить Куман. Новосельцев намерен уйти из «Зенита». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
24.05.2017 20:00
9
«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае
Вадим Лукомский − один из самых известных экспертов по Англии, тактике и тому, как сделать любительский блог суперпопулярным. В интервью «Бомбардиру» Лукомский рассказал о том, как оценивать этот сезон Моуринью, в чем не прав Георгий Черданцев и почему Леонардо Жардима и его «Монако» сильно переоценивают.
26.04.2017 15:30
1
Роналду – лучший бомбардир квалификации ЧМ. «Фенербахче» и «Спартак» готовят обмен игроками. Дайджест событий дня
«Челси» готов предложить за Морату 65 миллионов. Тарасов попал в скандальную ситуацию. Куман хочет получит 100 миллионов на новичков для «Эвертона». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
26.03.2017 22:40
9
«Финты я подсмотрел у Месси, Роналду и Роналдиньо». Трансфер, который взорвет Англию
Адемола Лукман рванул из «Чарльтона» в «Эвертон» и в дебютной игре помог «ирискам» разбомбить «Ман Сити». «Бомбардир» рассказывает про форварда, любое движение которого не обходится без пары финтов.
02.02.2017 10:00
6
Деньги есть, все – держитесь. Почему «Эвертон» будет рвать трансферный рынок
Ливерпуль попробует разбить трансферное окно. Пока Юрген Клопп ищет усиление под чемпионство, «Эвертон» обалдел от количества денег. Сергей Бабарика рассказывает, почему «ирискам» нужна чистка состава и новая полузащита.
30.12.2016 10:00
1
«Мне предстоит многое сделать и многому научиться». Почему новый владелец «Эвертона» не делает клуб лучше
Сегодня на «Гудисон Парке» состоится мерсисайдское дерби. В преддверии битвы «Бомбардир» объсняет, почему приход нового владельца не поможет «Эвертону» стать успешнее «Ливерпуля».
19.12.2016 10:00
1
Станет ли «Эвертон» при Кумане круче «Ливерпуля»?
«Эвертон» задорно начал чемпионат, а вчера обыграл «Арсенал». При новом тренере команда меньше пропускает и идет выше в таблице. Неужели разница между Мартинесом и Куманом настолько сильна? «Бомбардир» разбирает цифры.
14.12.2016 16:00
4
Не слипнется. Пять причин, почему «Эвертон» пошумит в борьбе за английское чемпионство
«Эвертон» выдал лучший старт за десяток лет. «Ириски» занимают третье место и намереваются закончить сезон в зоне еврокубков. «Бомбардир» рассказывает, почему ливерпульский клуб способен на большее.
18.09.2016 10:00
6
Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня
Российских фанатов выгоняют из Франции. Слуцкий не станет менять состав России на игру со Словакией. Ройс – вне футбола до конца года. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14.06.2016 20:50
13
Тейшейра выбрал Китай. Бенитес близок к возвращению в «Валенсию». Дайджест событий дня
«Реал» может вернуть Морату. Мельгарехо обойдется «Спартаку» в 4,5 миллиона евро. Фред дисквалифицирован за допинг. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.02.2016 23:17
1
2
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
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01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
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