Деньги есть, все – держитесь. Почему «Эвертон» будет рвать трансферный рынок

«Эвертон» в нынешнем сезоне – одна из самых непредсказуемых команд. Начинался сезон для «ирисок» неплохо, но в положительных результатах первых туров был немалый процент везения – Рональд Куман только начинал разбираться во вверенном ему хозяйстве, и игра команды была сумбурной и нестабильной.

Сейчас позиция клуба в таблице куда больше соответствует уровню игры команды, но большинство удачных результатов были добыты на характере, которого у «ирисок» не отнять даже в нынешнем разобранном состоянии.

Победа в матче с «Арсеналом» – чистое волевое усилие, подвиг вопреки всем игровым проблемам, возникающим у «ирисок». При таком же, как и раньше высоком проценте брака, отсутствии мысли в атаке, «Эвертон» взял свое напором и огромным желанием не проигрывать. Собственно, с «Манчестер Юнайтед» было так же – по числу спасенных на последних минутах очков «ириски» – лучшие в АПЛ, но все подвиги, как известно, – следствие чьих-то ошибок и плохой организации.

Почему «Эвертону» нужна перезагрузка полузащиты

Нынешний «Эвертон» – команда без полузащиты. Точнее – без звена, отвечающего за организацию атакующих действий, так как уничижительная оценка всей средней линии будет несправедливой по отношению к Идрисса Гуйе – единственному полузащитнику, который выполняет свою работу на твердую четверку.

Все хорошее, что можно было сказать об игре «Эвертона» в атаке в начале сезона основывалось на взаимопонимании конголезской связки Боласи-Лукаку, а вот после травмы Янника – лишь редкие всплески былой игры Миральяса да всегда актуальные подключения Шеймуса Коулмэна. К нынешнему положению вещей команда шла поступательно – после действительно классного первого сезона при Мартинесе игра «Эвертона» становилась все более нестабильной и сейчас Куману нужна полная перезагрузка полузащиты.

Деулофеу и Миральяс – парни, которые выдают один хороший матч из шести, к тому же – редкие эгоисты. Когда Мартинес сумел настроить испанца на тактику «проход по флангу – навес на Лукаку» Деулофеу был действительно полезным игроком, так как его кроссы это произведение искусства, но Куман вряд ли захочет ждать, когда Жерар наберет форму и смирится с необходимостью соблюдать игровую дисциплину. С Миральясом все не так плохо, но его чрезмерное желание быть первой скрипкой в игре команды – это не те краски, которыми можно создать гармоничный игровой рисунок.

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Если от Деулофеу и Миральяса хотя бы можно ждать просвета ввиду их безусловной технической одаренности, то Аарон Леннон, Том Клеверли, Даррон Гибсон, Аруна Коне – это люди, которым нужно указать на дверь уже сейчас. Увы, но к этой компании все ближе и некогда перспективный Джеймс Маккарти и даже главный талант клуба – Росс Баркли.

Куман с первых дней в клубе начал воспитывать Росса публичной критикой и высокими требованиями к его игре, но так как прогресса не видно, слухи о том, что Баркли может уже зимой перебраться в «Тоттенхэм» не стоит считать безосновательными. С учетом того, что Гарет Бэрри не становится моложе и играет в основе только потому, что Клеверли и Маккарти еще хуже – получается, что кроме Гуйе сейчас у Кумана нет полузащитников, на которых можно положиться. В атаке же нет никаких альтернатив Лукаку, так как Эннер Валенсия не впечатляет, а подвиги Ниасса в дубле не интересуют Кумана.

По нынешней ситуации удивительно, что клуб, в котором более-менее стабильно играют правый и центральный защитник, опорник и нападающий, находится так высоко в турнирной таблице. Понять Кумана, желающего получить уже сейчас нескольких новых игроков можно – голландец отличается тем, что ставит перед своей командой высокую планку требований, но сейчас вынужден делать скидку на то, что этот состав не способен подняться даже до собственной оптимальной формы.

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«Эвертон» связывают на трансферном рынке сразу с тремя игроками «Манчестер Юнайтед» и такой вектор работы на усиление для «ирисок» привычен – традиционно между клубами были партнерские отношения, хоть болельщики «Эвертона» и недолюбливают все, что связано с «Юнайтед».

Морган Шнейдерлин – бывший подопечный Кумана в «Саутгемптоне» и игрок, за которого голландец будет бороться до последнего. Француз стал бы идеальной заменой Бзрри, так как играет как раз в том же стиле, но на уровне молодого Гарета. Шнейдерлин – безусловный приоритет Кумана и за него он готов переплатить, но конкуренция тут будет нешуточной – уже заявили об интересе к французу «Вест Хэм» и «Сток Сити», несколько итальянских топ-клубов, а «Вест Бром» даже сделал предложение, которое может стать трансферным рекордом клуба – 18 миллионов фунтов.

Еще один игрок «МЮ», интересующий Кумана – Мемфис Депай. Он хотел заполучить его в «Саутгемптон», но по понятным причинам не смог этого сделать, а теперь продолжает верить в талант соотечественника, который провалился в «Юнайтед». Тут все проще, так как большого ажиотажа на рынке персона Депая не вызывает и кроме «Эвертона» никто не проявляет к голландцу стабильного интереса, но в случае, если Куман возьмет Мемфиса – вероятно, что уйдет Баркли.

Депай и Баркли – игроки схожего стиля, с ударом, пасом. Баркли чуть мощнее, но держать в основе двух игроков, предпочитающих при первой возможности бить по воротам – большой риск, что команда превратится в компанию «дальнобойщиков». Если Куман уже не верит в прогресс Баркли и собирается строить игру вокруг Депая – лучше отпустить Росса, чтобы он мог попробовать свои силы в клубе, где не будет работать его статус самого талантливого воспитанника академии.

Третий игрок «Манчестер Юнайтед», интерес к которому приписывают «Эвертону» – Эшли Янг. Букмекеры сделали фаворитом на подписание Янга «Уотфорд», но есть сомнения, что у нынешних владельцев «шершней» есть какая-то ностальгия по одному из самых значимых воспитанников клубной академии. Покупка Янга стала бы трансфером в стиле Дэвида Мойеса (Гибсон, Клеверли), потому куда реальнее выглядит переход Янга в «Сандерленд».

Есть еще Маруан Феллаини, оказывающий помощь «Эвертону» даже находясь в составе «Юнайтед», но отпускать так много полузащитников Моуринью вряд ли планирует, к тому же – бельгийца видели в Милане, где есть сразу два клуба, желающих пополнить клубный магазин париками «от Феллаини».

Азиатское соблазнение

Смешно, но и пятый трансферный приоритет «Эвертона» находится в «Юнайтед». Когда Уэйн Руни полировал скамейку запасных «МЮ», на «Гудисон Парк» все в один голос высказались о том, что рады видеть воспитанника клуба дома. Несмотря на неувядающую обиду болельщиков «Эвертона», они готовы принять «блудного сына», чьи родственники до сих пор поддерживают «ирисок» как и сам Уэйн – где-то глубоко в душе. Рекорд Бобби Чарльтона еще не побит, а значит – Руни задержится на «Олд Траффорд» до лета, но в будущем «Эвертон» не закрывает дверь Уэйну. Хотя того настойчиво манят деньгами китайцы.

Специфика зимнего трансферного окна такова, что здесь проще всего купить тех, кого хотят продать, а необходимость чистки полузащиты «Юнайтед» совпадает с потребностью в обновлении средней линии «Эвертона». С учетом партнерских отношений между клубами и заинтересованности Кумана как минимум в Шнейдерлине и Депае – «Юнайтед» продолжит сбрасывать свой балласт на «Гудисон Парк», а болельщикам «Эвертона» лишь остается надеяться, что пришедшие придутся ко двору так же как когда-то Тим Ховард и Фил Невилл, а не станут новыми Гибсоном и Клеверли.

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