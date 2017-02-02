«Финты я подсмотрел у Месси, Роналду и Роналдиньо». Трансфер, который взорвет Англию

15-е января 2017-го года. «Эвертон» на своем поле выносит «Манчестер Сити». Болельщики на «Гудисон Парк» распевают победные чанты, «ириски» действуют на исключительном кураже. На 90-й минуте встречи Рональд Куман делает замену: вместо Росса Баркли выходит молодой парень Адемола Лукман. Спустя четыре минуты после дебюта он забивает свой первый гол в Премьер-Лиге.

В Англии этой зимой молнией прошла новость о том, что «Эвертон» покупает полузащитника «Чарльтона» за 11 миллионов фунтов. И все бы ничего, но было понятно, что отдавать такие деньги за непонятно кого из первой лиги – это перебор. Однако позже выяснилось, что скаутская служба ливерпульского клуба поработала на славу и заметила яркого футболиста из третьего английского дивизиона.

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Поначалу было трудно. Адемола попал в школу «Ватерлоо», где пытался чем-нибудь выделиться, но не складывалось – если ты не из академии топового клуба, то шансов заявить о себе гораздо меньше. «Брайтон» и вовсе отказался верить в талант футболиста, и Адемола сидел и ждал своего часа. Лукмана взяли в команду лондонской Футбольной ассоциации на товарищеский матч против юниоров «Чарльтона». Парень не оплошал, а тренер академии «эддикс» Стив Эйвори пригласил англичанина нигерийского происхождения на просмотр. Лукман согласился. Через некоторое время он проводит первый товарищеский матч в составе «Чарльтона»-U16 и заколачивает четыре гола. Дебют за основную команду – дело времени.

Через полтора года Лукман уже бегал за первую команду и – как мог в силу своего опыта – тащил ее. Наставник лондонцев Карл Робинсон поставил футболиста на место левого крайнего полузащитника, но при этом Адемола не был классическим вингером. Скорее ему приходилось выполнять роль свободного художника. И ставка Робинсона на креатив игрока сыграла: «Я счастлив работать с лучшим молодым игроком не из Премьер-Лиги. Он, безусловно, будет топ-игроком».Лукман взял на себя роль лидера команды, регулярно созидал впереди и постоянно возвращался назад помогать обороне.

Полузащитник выполнял большой объем работы, при том что на протяжении всего матча времени отдышаться у него не было.

Но главными являются 2 других аспекта. Во-первых, у Лукмана пушечный удар. Несколько своих голов за «Чарльтон» (10 мячей в 45 встречах) он забил издалека. Удары происходят следующим образом: он смещается слева в центр, на протяжении этой фазы атаки Адемола обводит одного-двух игроков соперника и затем бьет. В тех случаях, когда удары Лукмана не достигали своей цели сразу, его партнеры по возможности пользовались отскоками от штанг или вратаря, чтобы добить мяч в сетку.

Во-вторых, молодой футболист не привлек бы к себе столько внимания со стороны клубов Премьер-Лиги, если бы не его техника. Защитники из третьего дивизиона были просто не в состоянии прочитать очередной финт этого парня. Притом Лукману без разницы, как обводить соперника – хоть на скорости, хоть в статике. Феноменальной технике помогли его кумиры: «Маленьким я часто смотрел футбол по телевизору. Тогда было не так много дриблеров, как сейчас. Поэтому большую часть финтов я подсмотрел у Криштиану Роналду, Месси и Роналдиньо».

Через месяц после дебюта за основную команду полузащитник забил свой первый гол за «Чарльтон». Спустя год его уже просматривали скауты «Манчестер Сити» и «Арсенала». Еще спустя полгода поступили предложения от «Эвертона», «Вест Бромвича» и «Кристал Пэлас». «Ириски» оказались круче конкурентов во всех планах – и в финансовом вопросе, и в спортивном. В этом году ливерпульская команда борется за попадание в еврокубки, и текущее шестое место – не предел ее мечтаний.

Используя схему 3-5-2, Рональд Куман наверняка понимает, что насыщенный центр поля может ограничить Лукмана в его действиях при условии, что он будет играть крайнего левого полузащитника. И пока еще неясно, как эта проблема решится. Вряд ли тренерский штаб ожидал, что Лукману придется искать место в основе меньше чем через месяц после подписания контракта. В английской прессе поговаривают о том, что Куман поднимет юниора в нападение, но такой вариант сомнителен – у «ирисок» сильная линия атаки во главе с Лукаку. Адемола может просто не выдержать конкуренции. Еще один путь – поставить его в центр полузащиты, но тогда ему придется вытолкнуть из старта кого-то из цепочки Баркли-Бэрри-Дэвис. И последний вариант – поставить Лукмана слева, но при этом дать больше «воздуха» впереди. При условии, что потенциальных свободных художников у «Эвертона» достаточно, англичанину нужно выкладываться по полной.

Тем не менее, сам Куман доволен футболистом: «Я впечатлен его стремлением расти. Он интенсивно учится, притом что он пришел из низшей лиги, где ниже и скорости, и уровень футболистов. Он может стать игроком топ-уровня». Если наставнику удастся раскрыть талант игрока до конца, то на выходе мы можем получить второго Роналду. Во всяком случае, взрывать АПЛ он начал уже сейчас, а федерация футбола Нигерии уже делает все, чтобы Адемола выступал за их национальную команду. Но вряд ли полузащитник выберет легкий путь.

«Я рожден, чтобы стать футболистом», – однажды заявил Лукман. Наверное, это можно принять за самолюбование, но скорее это уверенность в себе. А без нее в Премьер-Лиге сложно.

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