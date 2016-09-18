Не слипнется. Пять причин, почему «Эвертон» пошумит в борьбе за английское чемпионство

Причина №1. Смелость – лучший старт за десять лет

Последний раз десять очков в первых четырех турах «Эвертон» набирал ровно десять лет назад – в сезоне-2006/07. Тогда командой руководил Дэвид Мойес, а «ириски» в начале сезона обыграли «Уотфорд», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», а также по-доброму разошлись с «Блэкберном». Сейчас «Эвертон» сыграл со «шпорами» вничью и отпинал «Вест Бромвич», «Сток» и «Сандерленд». Рональд Куман, сменивший озорной, но нестабильный «Саутгемптон» на притягательные, но отчасти воздушные перспективы в Ливерпуле, провел качественную трансферную кампанию и, кажется, нашел взаимопонимание с игроками. «Наша цель на сезон – попадание в еврокубки», – подвел черту тренер. Прежде для «Эвертона» еврокубки были успехом. Теперь – точка отсчета.

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Причина №2. От Винта – революция в академии

Победу на летних Олимпийских играх в Бразилии одержала сборная США, завоевав в общей сложности 121 медаль. К слову, 46 из них – высшего достоинства. Триумф американской сборной стал возможен во многом благодаря масштабным исследованиям, проведенным директором по аналитике, развитию и инновациям их олимпийского комитета – Питером Винтом. Теперь один из главных творцов успеха олимпийской сборной США возглавил академию «Эвертона». И без того замечательную школу, одну из лучших в Европе, он попытается улучшить с помощью собственного аналитического метода.

Основная идея, заложенная в проводимые Винтом исследования, состоит в том, чтобы определить основные отличия победителей от неудачников. Сперва у спортсменов вырабатывают менталитет лучших, а дальше дело за спортивной составляющей. «Академия «Эвертона» должна быть лучший в мире, – наметил планы Винт. – У нас уже есть жизнеспособная модель, но многие компоненты можно улучшить. Моя задача состоит в том, чтобы соединить то, что знают игроки, с тем, что знаю я, и достичь синергии этих знаний. Мы работаем над тем, чтобы у футболистов была четкая ясность насчет всего, что необходимо для достижения самого высокого уровня, как в игре, так и в результатах».

Питер прежде не имел отношения к футболу, поэтому болельщики «Эвертона» оценивают его назначение скептично. Американец готов к разговорам:«Это естественная реакция – скептицизм, любопытство и некий дискомфорт, исходящий от людей, когда они видят незнакомца, с иным прошлым и опытом, попадающего на эту работу. Кто этот парень? Что все это значит? Он собирается кидать нас на деньги?» Функционер намерен адаптировать принесшие результат в плавании и других олимпийских дисциплинах разработки к футболу. Эта идея на первый взгляд слишком утопична, но при этом и весьма любопытна. Приживутся ли методы Питера Винта в академии «ирисок»? Вопрос, ожидание ответа на который заставляет пристальнее следить за «Эвертоном» в этом сезоне.

Причина №3. Финансовая стабильность – инвестиции Фархада Мошири

В феврале этого года контрольный пакет акций «Эвертона» выкупил иранский бизнесмен Фархад Мошири. Он сразу продекламировал, что сделает «ирисок» одной из ведущих команд Англии. Фархад долгое время являлся совладельцем лондонского «Арсенала», а также имел контрольный пакет акций «Металлоинвеста». Минувший сезон «Эвертон» завершил на одиннадцатом месте, и Мошири ожидаемо произвел перестановки на тренерском мостике своей команды, пригласив туда Рональда Кумана. Тренер достойно работал в «Саутгемптоне», но заинтересовался мотивацией владельца «Эвертона». Мошири наверняка пообещал Куману, что команда не будет ежегодно продавать лидеров. Он подкрепил слова делом, удержав Ромелу Лукаку и вообще всех нужных игроков. Что до продажи Джона Стоунса, то это – отличная сделка. Защитник и сам порывался уйти, а 55,6 млн евро – безумные деньги, от которых нельзя было отказываться.

На усиление Куман получил солидную сумму. Летом «Эвертон» приобрел качественных и опытных игроков. Мартин Стекеленбург обладал потенциалом, чтобы удачно заменить Эдвина ван дер Сара в сборной Голландии, но вне «Аякса» потух. Он и в «Эвертон» шел скорее в запас, однако в итоге на лавке оказался его конкурент Жоэль Робле. Многолетний лидер обороны «Суонси» Эшли Уильямс, может, и менее талантлив, чем Стоунс, но достаточно надежен. Идрисса Гуйе в прошлом сезоне уступил по количеству удачных отборов и перехватов только Канте. Янник Боласи – один из самых ярких игроков Англии, гарантия шоу. На другом фланге должен был трюкачить Андрей Ярмоленко, за которого ливерпульцы были готовы отдать еще тридцатку. Интересный трансфер обломал президент «Динамо» Игорь Суркис, но «Эвертон» должен вернуться к его обсуждению зимой.

Трансферы были осуществлены не только через Мошири и Кумана. Летом в «Эвертон» также пришел селекционер «Лестера» Стивен Уолш. Именно он подарил миру Канте, Рияда Мареза и Джейми Варди. Английские СМИ поспешили сравнить «Эвертон» Мошири с «Манчестер Сити» Шейха Мансура. Однако у этих двух проектов имеются весьма существенные различия. Владелец «горожан» сразу скупил звезд мирового футбола и определил их тренировать одного из самых востребованных на тот момент специалистов. Фархад же приобрел игроков добротных, но все же и близко не являющихся звездами, и доверил свое детище тренеру, которому еще многое предстоит доказать.

Причина №4. Новый вызов для Кумана

Один из лучших защитников в истории голландского футбола, а также самый результативный оборонец в истории, Рональд Куман, отлично проявил себя в прошлом сезоне у руля «Саутгемптона». «Святые» в самой концовке чемпионата столкнули «Вест Хэм» с шестой строчки в турнирной таблице и впервые в истории напрямую квалифицировались в еврокубки. Характер, яркая игра, умение работать с молодежью и раскрывать таланты – эти качества в резюме Кумана и понравились руководству «Эвертона».

Задача на текущий сезон та же: клуб аналогичного уровня, а состав «ирисок», особенно после периода дозаявок, будет даже помощнее. Харизма Кумана вместе с финансовыми вливаниями Мошири и прогрессом футболистов может сделать «Эвертон» одним из лучших клубов Англии по итогам сезона, а, возможно, и в долгосрочной перспективе. Наблюдать за преобразованиями в «синей» части Ливерпуля сейчас не менее интересно, чем за рок-оперой Юргена Клоппа.

Причина №5. Они вам еще покажут – Ромелу Лукаку и Янник Боласи

В недавних сводках новостей Лукаку фигурировал в качестве игрока, к 23-м годам забившего больше мячей во взрослом футболе, чем Роналду и Месси. В прошлом сезоне Ромелу записал себе в актив 18 голов только Премьер-лиге. Хорош он и на старте нынешнего чемпионата: бельгиец оформил хет-трик в последней игре против «Сандерленда».

Пока в «Челси» раздумывают над возвращением Ромелу, на Лукаку засматриваются и другие топ-клубы, в том числе и «Ювентус». «Неприятно не участвовать в еврокубках, но я верю, что у всего происходящего есть своя причина. Я мог перейти в «Ювентус», но вместо этого решил остаться в «Эвертоне», потому что еще слишком рано ехать в Италию», – считает Ромелу.

Мама знает лучше. Как Ромелу Лукаку стал звездой «Эвертона»

Соревноваться в крутости с Лукаку будет Янник Боласи. «Ириски» выложили за него 28,9 млн евро, что большой риск. Боласи 27 лет, и за что-то серьезное он не привык бороться. Помимо финтов, которые потом будут собирать миллионы просмотров, в «Эвертоне» от него ждут конкретной пользы.

Биография уроженца Лиона включает в себя один факт, делающий наблюдение за ним еще более интересным занятием. Карьеру Боласи спас чемпионат Мальты, с клубом из которого он подписал свой первый профессиональный контракт. В противном случае FIFA могла и не получить в свой арсенал финтов Bolassie Flick, ведь их создатель уже собирался работать механиком, помогая отцу своей девушки. Добавим к этому участие Боласи в рэп-батлах, а также его невероятную дисциплинированность: Янник ведет каждодневный дневник питания, в котором, кроме всего прочего, отмечает аспекты игры, требующие более усиленной работы над собой.

В лице Боласи «Эвертон» приобрел яркую индивидуальность – и что немаловажно, эта индивидуальность с высокой долей вероятности сделает «ирисок» гораздо более конкурентоспособными в намечающейся английской футбольной мясорубке.