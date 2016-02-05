Тейшейра выбрал Китай. Бенитес близок к возвращению в «Валенсию». Дайджест событий дня

Болельщики "Ливерпуля" готовятся к первой в истории клуба забастовке

Болельщики "Ливерпуля", недовольные запланированным повышением цен на билеты, готовы устроить первую в истории клуба забастовку.

Во время игры с "Сандерлендом" фанаты собираются покинуть трибуны стадиона "Энфилд" на 77-й минуте.

Стоимость билетов вырастет с 59 фунтов (78 евро) до 77 фунтов (101 евро).

Гвардиола не хочет жить с Моуринью в одной городе

Португальская газета El Confidencial сообщает, что "Манчестер Юнайтед" уже подписал соглашение с Жозе Моуринью.

Манчестерский клуб предпринял решительные меры после того, как "Манчестер Сити" объявил о достигнутом соглашении с Хосепом Гвардиолой.

Впрочем, с каталонским специалистом могут возникнуть сложности, поскольку, по словам его друга, он может передумать переезжать в Англию.

Больше всего Гвардиолу смущает потенциальный переезд Моуринью: "Одно дело встречаться с ним раз, два, три, четыре или даже пять раз за сезон, но соседствовать с ним – совсем другое", – цитирует газета.

Алекс Тейшейра официально стал игроком "Цзянсу Сайнти"

"Шахтер" и "Цзянсу Сайнти" договорились о переходе полузащитника Алекса Тейшейры. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро.

"Шахтер" благодарит Алекса за время, проведенное в команде, желает ему успехов в новом клубе", — говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, что ранее главный тренер команды Мирча Луческу опровергнул новость об уходе игрока, назвав ее "слухами".

Как "Шахтер" научился продавать втридорога

Рональд Куман стал лучшим тренером АПЛ в январе

Главный тренер "Саутгемптона" Рональд Куман признан лучшим в январе.

Команда голландского наставника одержала три победы в четырех матчах и поднялась на седьмую позицию в таблице.

Победы были одержаны над "Уотфордом" (2:0), "Вест Бромвичем" (3:0) и "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Василий Уткин уволился с "Матч ТВ"

Известный комментатор Василий Уткин сообщил, что более не работает на канале "Матч ТВ".

"Итак, вот уже 5 минут я безработный. 22-летний период моей 44-летней жизни окончен. Всем спасибо. Я свободен", - написал Уткин в Twitter.

Ранее стало известно, что Уткин попал под сокращение на телеканале.

Тимати, Билан, иеромонах Фотий и другие эксперты для "Матч ТВ"

"Реал" может вернуть Морату за 32 миллиона

"Реал" в летнее трансферное окно планирует вернуть нападающего "Ювентуса" Альваро Морату, покинувшего мадридскую команду летом 2014 года. За покупку испанского форварда "сливочные" готовы отдать 32 миллиона евро, которые прописаны в контракте в качестве установленной суммы для его возвращения в стан "королевского клуба".

Кроме того, мадридцы могут перепродать игрока за 50 миллионов евро. В услугах футболиста заинтересованы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"Реал" хочет, чтобы Неймар публично признался, что он станет игроком "сливочных"

"Реал" не оставляет попыток приобрести нападающего "Барселоны" Неймара. Сообщается, что представители мадридского клуба связались с отцом футболиста, чтобы выразить заинтересованность в трансфере. Кроме того, они попросили, чтобы бразилец публично признался в том, что хочет стать игроком "королевского клуба".

За приобретение Неймара "Реал" готов заплатить "Барселоне" 190 миллионов евро плюс бонусы, равняющиеся 30 миллионам. Самому игроку "сливочные" хотят предложить контракт на пять лет с годовым окладом в 35 миллионов евро.

Полузащитник "Шахтера" Фред дисквалифицирован на полгода за использование допинга

Полузащитник "Шахтера" Фред был дисквалифицирован и отстранен от участия во всех турнирах до 27 июня 2016 года за применение допинга. Данное решение было вынесено ФИФА в соответствии со статьей 136 дисциплинарного кодекса организации.

Напомним, во время выступления футболиста за сборную Бразилии в Кубке Америки в его крови был найден запрещенный препарат.

"Валенсия" начала переговоры с Бенитесом

"Валенсия" рассматривает возможность приглашения на должность главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Сообщается, что руководство клуба всерьез задумалось об увольнении нынешнего наставника Гари Невилла после сокрушительного поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны" (0:7). Этот результат усилил недовольство Невиллом, который не одержал ни одной победы с момента своего прихода в клуб.

По информации источника, "Валенсия" уже начала переговоры с Бенитесом.

Мельгарехо обойдется "Спартаку" примерно в 4,5 миллиона

Переговоры "Спартака" и "Кубани" по трансферу полузащитника краснодарцев Лоренцо Мельгарехо находятся в завершающей стадии.

Сообщается, что сделка состоится в понедельник или вторник. По информации источника, "Спартак" заплатит "Кубани" за футболиста около 4,5 миллиона евро, а личный контракт Мельгарехо будет рассчитан на 3,5 года.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Мельгарехо провел 16 матчей, забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.