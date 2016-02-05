Как «Шахтер» научился продавать игроков втридорога

Алекс Тейшейра все-таки ушел из «Шахтера». Китайцы отдали за него 50 миллионов евро, деньги, которые не готовы были заплатить ни «Ливерпуль», ни «Челси». «Бомбардир» анализирует трансферную политику донецкого клуба, научившегося выбивать миллионы за своих звезд.

"Шахтер" научился не только находить и воспитывать талантливых бразильцев, но и успешно их продавать. Рецепт успеха - в умении находить сознательных и дисциплинированных игроков, работать с их агентами и выдерживать жесткую позицию на трансферном рынке. Кто готов платить согласно прейскуранту - тот и получает "товар".

"Шахтер" не всегда умел продавать своих игроков и даже больше, часто не хотел этого делать вовсе, что приводило к спорным ситуациям. Первые бразильцы уходили со скандалами: Матузалем в "Сарагосу", Илсиньо - в "Сан-Паулу". Даже переход Элано в "Манчестер Сити" сопровождался критикой футболиста в адрес клуба, не желавшего расставаться по-хорошему.

Скандалы многому научили донецкий клуб, в особенности уход Матузалема – с взаимными обидами, обвинениями, угрозами и даже судебным разбирательством. "Шахтер" тогда доказал в суде собственную правоту не только потому, что это дело чести и больших денег. Нельзя было создавать прецедент, лазейку для других бразильских звезд, агенты которых захотят опрокинуть клуб в будущем.

Последовавший затем чуть менее скандальный уход Илсиньо с последующим возвращением и раскаянием еще раз убедили "Шахтер": прежде чем делать ставку на бразильцев, нужно научиться работать с ними, а главное, их агентами. Тот же Илсиньо, позже уверял, что его "затмение" было спровоцировано именно агентом.

Так в клубе появился даже специалист по бразильцам – бывший защитник "Ромы", "Бешикташа" и сборной Бразилии Антонио Карлос Заго. Он стал правой рукой Мирчи Луческу, вместе они работали еще в Турции. Заго много времени проводил с бразильской диаспорой "Шахтера", ограждая игроков от чрезмерного влияния агентов. Кроме того, "Шахтер" стал внимательнее подходить к трансферам. Скауты изучали не только футбольные качества потенциальных новичков, но и их характер, покладистость, персону агента и возможность выстраивать с ним адекватные отношения. Ведь кроме Матузалема и Илсиньо был еще мексиканец Нери Кастильо – талантливый игрок, который не вписался в коллектив из-за дрянного характера. Уже потом в "Шахтере" поняли, что Кастильо приехал в Донецк за деньгами, пообещав болельщикам "Олимпиакоса" быстро вернуться.

"Шахтер" двигался постепенно, набивая шишки, но делая правильные выводы. В конце концов, в клубе сложились идеальные условия для работы с талантом бразильских футболистов. Покупали только тех, кто действительно был готов прогрессировать физически и ментально, давали игрокам время на адаптацию, и конвейер затарахтел. Параллельно клуб правильно поставил себя на европейском трансферном рынке. После того как получила по рукам "Сарагоса", "Шахтер" стали уважать, а результаты команды в Лиге чемпионов только упрочили авторитет клуба. Работа Мирчи Луческу была знаком качества. Игроки, которых воспитывал в "Шахтере" мудрый румынский тренер, были готовы к переходу в топ-клубы и дальнейшему прогрессу.

Самые яркие примеры – Фернандиньо и Мхитарян. Бразильца хотели купить многие, так как за годы в "Шахтере" он зарекомендовал себя лидером команды, да еще вызывался в сборную Бразилии. Получив предметные предложения, дончане мастерски выдержали паузу. "Ман Сити" пришлось выложить за бразильца 40 миллионов евро, и вряд ли пожалел о потраченных деньгах. "Горожане" получили игрока, который не гнушался большово объема черновой работы, был готов меняться и подстраиваться. Нетипичный бразилец, лишенный многих негативных качеств представителей самой футбольной нации. И в том, что он стал таким – большая заслуга "Шахтера".

Потратим любые деньги на иностранцев

С Мхитаряном же было нетипично, так как не все права на Генриха принадлежали "Шахтеру". Потому сумма трансфера составила всего 27,5 миллионов евро. Сейчас очевидно, что можно было выторговать у "Боруссии" и больше, но "Шахтер" решал далеко не все. Тем не менее, Мхитарян согласился на переезд в Дортмунд, хотя сам хотел играть в Англии – в идеале у Венгера в "Арсенале", на худой конец – в "Ливерпуле", который не мог соперничать с "Боруссией".

Если Халк недавно признался, что, получив предложение из Китая, он будет принимать решение, выгодное, в первую очередь, для него самого, с легионерами "Шахтера" все иначе. Те покорно ждут, что скажет работодатель, а конкретно владелец клуба Сергей Палкин.

Наиболее показательный пример Виллиана, проданного в 2013 году (как и Тейшейра – зимой) в "Анжи" за 35 миллионов евро. Тогда хавбеком интересовались многие европейские клубы, но оплатить счет, выставленный "Шахтером", смог только "Анжи". Было много шума, что Виллиан выбрал деньги и загубил карьеру, но уже через полгода "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" устроили торги, по итогам которых бразилец оказался на "Стемфорд Бридж" за все те же 35 миллионов. Про Виллиана не забыли, он не упал в цене. Сейчас это один из лучших игроков "Челси", наверное, единственный, к которому нет претензий в нынешнем провальном сезоне.

Если первые бразильцы в "Шахтере" часто решали свою трансферную судьбу самовольно (Матузалем, Илсиньо), в обход клуба или же выбивали трансфер забастовками (Элано), то нынешние смиренно принимают тот вариант развития карьеры, который устраивает "Шахтер". Виллиан не возмущался, когда его отправили в "Анжи", хоть и вряд ли именно о таком варианте мечтал. Тейшера также вряд ли горит желанием поднимать китайскую футбольную целину, но возмущения не слышно и от него. Надо – значит надо. Не исключено, что Алексу дали понять: как только "Шахтер" получит требуемые деньги, можно будет разыгрывать ту же карту, что и в случае с Виллианом. Потенциальные покупатели из Европы и так могли потратиться на полсотни миллионов, почему бы не сделать это летом? "Цзянсу Сайнти" попиарится, а затем вернет вложенные деньги. Если, конечно, Тейшейре не понравится в Китае, как десяткам его соотечественников.

Самые дорогие продажи "Шахтера"

Алекс Тейшейра – в "Цзянсу Сайнти" за €50 млн, 2016

Фернандиньо – в "Ман Сити" за €40 млн, 2013

Виллиан – в "Анжи" за €35 млн, 2013

Дуглас Коста – в "Баварию" за €30 млн, 2015

Генрих Мхитарян – в "Боруссию" за € 27,5 млн, 2013

Луис Адриано – в "Милан" за €8 млн, 2015

Фернандо – в "Сампдорию" за €8 млн, 2015