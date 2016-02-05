Как «Шахтер» научился продавать игроков втридорога

"Шахтер" не всегда умел продавать своих игроков и даже больше, часто не хотел этого делать вовсе, что приводило к спорным ситуациям. Первые бразильцы уходили со скандалами: Матузалем в "Сарагосу", Илсиньо - в "Сан-Паулу". Даже переход Элано в "Манчестер Сити" сопровождался критикой футболиста в адрес клуба, не желавшего расставаться по-хорошему.
Скандалы многому научили донецкий клуб, в особенности уход Матузалема – с взаимными обидами, обвинениями, угрозами и даже судебным разбирательством. "Шахтер" тогда доказал в суде собственную правоту не только потому, что это дело чести и больших денег. Нельзя было создавать прецедент, лазейку для других бразильских звезд, агенты которых захотят опрокинуть клуб в будущем.
Последовавший затем чуть менее скандальный уход Илсиньо с последующим возвращением и раскаянием еще раз убедили "Шахтер": прежде чем делать ставку на бразильцев, нужно научиться работать с ними, а главное, их агентами. Тот же Илсиньо, позже уверял, что его "затмение" было спровоцировано именно агентом.
Так в клубе появился даже специалист по бразильцам – бывший защитник "Ромы", "Бешикташа" и сборной Бразилии Антонио Карлос Заго. Он стал правой рукой Мирчи Луческу, вместе они работали еще в Турции. Заго много времени проводил с бразильской диаспорой "Шахтера", ограждая игроков от чрезмерного влияния агентов. Кроме того, "Шахтер" стал внимательнее подходить к трансферам. Скауты изучали не только футбольные качества потенциальных новичков, но и их характер, покладистость, персону агента и возможность выстраивать с ним адекватные отношения. Ведь кроме Матузалема и Илсиньо был еще мексиканец Нери Кастильо – талантливый игрок, который не вписался в коллектив из-за дрянного характера. Уже потом в "Шахтере" поняли, что Кастильо приехал в Донецк за деньгами, пообещав болельщикам "Олимпиакоса" быстро вернуться.
"Шахтер" двигался постепенно, набивая шишки, но делая правильные выводы. В конце концов, в клубе сложились идеальные условия для работы с талантом бразильских футболистов. Покупали только тех, кто действительно был готов прогрессировать физически и ментально, давали игрокам время на адаптацию, и конвейер затарахтел. Параллельно клуб правильно поставил себя на европейском трансферном рынке. После того как получила по рукам "Сарагоса", "Шахтер" стали уважать, а результаты команды в Лиге чемпионов только упрочили авторитет клуба. Работа Мирчи Луческу была знаком качества. Игроки, которых воспитывал в "Шахтере" мудрый румынский тренер, были готовы к переходу в топ-клубы и дальнейшему прогрессу.
Самые яркие примеры – Фернандиньо и Мхитарян. Бразильца хотели купить многие, так как за годы в "Шахтере" он зарекомендовал себя лидером команды, да еще вызывался в сборную Бразилии. Получив предметные предложения, дончане мастерски выдержали паузу. "Ман Сити" пришлось выложить за бразильца 40 миллионов евро, и вряд ли пожалел о потраченных деньгах. "Горожане" получили игрока, который не гнушался большово объема черновой работы, был готов меняться и подстраиваться. Нетипичный бразилец, лишенный многих негативных качеств представителей самой футбольной нации. И в том, что он стал таким – большая заслуга "Шахтера".
Потратим любые деньги на иностранцев
С Мхитаряном же было нетипично, так как не все права на Генриха принадлежали "Шахтеру". Потому сумма трансфера составила всего 27,5 миллионов евро. Сейчас очевидно, что можно было выторговать у "Боруссии" и больше, но "Шахтер" решал далеко не все. Тем не менее, Мхитарян согласился на переезд в Дортмунд, хотя сам хотел играть в Англии – в идеале у Венгера в "Арсенале", на худой конец – в "Ливерпуле", который не мог соперничать с "Боруссией".
Если Халк недавно признался, что, получив предложение из Китая, он будет принимать решение, выгодное, в первую очередь, для него самого, с легионерами "Шахтера" все иначе. Те покорно ждут, что скажет работодатель, а конкретно владелец клуба Сергей Палкин.
Наиболее показательный пример Виллиана, проданного в 2013 году (как и Тейшейра – зимой) в "Анжи" за 35 миллионов евро. Тогда хавбеком интересовались многие европейские клубы, но оплатить счет, выставленный "Шахтером", смог только "Анжи". Было много шума, что Виллиан выбрал деньги и загубил карьеру, но уже через полгода "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" устроили торги, по итогам которых бразилец оказался на "Стемфорд Бридж" за все те же 35 миллионов. Про Виллиана не забыли, он не упал в цене. Сейчас это один из лучших игроков "Челси", наверное, единственный, к которому нет претензий в нынешнем провальном сезоне.
Если первые бразильцы в "Шахтере" часто решали свою трансферную судьбу самовольно (Матузалем, Илсиньо), в обход клуба или же выбивали трансфер забастовками (Элано), то нынешние смиренно принимают тот вариант развития карьеры, который устраивает "Шахтер". Виллиан не возмущался, когда его отправили в "Анжи", хоть и вряд ли именно о таком варианте мечтал. Тейшера также вряд ли горит желанием поднимать китайскую футбольную целину, но возмущения не слышно и от него. Надо – значит надо. Не исключено, что Алексу дали понять: как только "Шахтер" получит требуемые деньги, можно будет разыгрывать ту же карту, что и в случае с Виллианом. Потенциальные покупатели из Европы и так могли потратиться на полсотни миллионов, почему бы не сделать это летом? "Цзянсу Сайнти" попиарится, а затем вернет вложенные деньги. Если, конечно, Тейшейре не понравится в Китае, как десяткам его соотечественников.
Самые дорогие продажи "Шахтера"
Алекс Тейшейра – в "Цзянсу Сайнти" за €50 млн, 2016
Фернандиньо – в "Ман Сити" за €40 млн, 2013
Виллиан – в "Анжи" за €35 млн, 2013
Дуглас Коста – в "Баварию" за €30 млн, 2015
Генрих Мхитарян – в "Боруссию" за € 27,5 млн, 2013
Луис Адриано – в "Милан" за €8 млн, 2015
Фернандо – в "Сампдорию" за €8 млн, 2015