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  • Кавазашвили – о Шевченко: «Прекрасный игрок в прошлом и очень плохой человек в настоящем»

Кавазашвили – о Шевченко: «Прекрасный игрок в прошлом и очень плохой человек в настоящем»

Бывшему вратарю сборной СССР Анзору Кавазашвили не понравились слова экс-игрока сборной Украины Андрея Шевченко.

  • Шевченко заявил, что Анатолий Тимощук и Каха Каладзе для него больше не существуют.
  • С обоими Шевченко выступал вместе.
  • Тимощук лишен на Украине всех званий.

«Я очень огорчен словами Андрея Шевченко об Анатолии Тимощуке и Кахе Каладзе. Считаю, что это самая настоящая подлость со стороны прекрасного игрока в прошлом и, видимо, очень плохого человека в настоящем. Разве можно Андрею позволить себе так говорить о выдающихся футболистах, которые играли рядом с ним и вместе завоевали славу в Европе? Например, Каха читается героем в Грузии.

А Шевченко когда-то считался героем в Украине, потому что прекрасно играл в футбол. Пускай думает прежде, чем что-то говорит. Если ему кажется, что он, обзывая тех, кто не разделяет его мнения, показывают свою любовь к стране, то он самый настоящий глупец», – сказал Кавазашвили.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (8)
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n876
1739384965
А Шевченко когда-то считался героем в Украине, потому что прекрасно играл в футбол. ===== Шевченко и сейчас герой в Украине.И за то что прекрасно играл в футбол, и за то, что в такое время настоящий патриот Украины.
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Зенит говно
1739385045
.. очень плохой человек в настоящем - он кого то ограбил,убил,он развалил страну,он лишил людей пенсий,он затеял войну,он лучший друг олигархов,он лишил людей будущего,ЕГО ПОСТОЯННО ОБМАНЫВАЮТ ЕГО ЗАПАДНЫЕ ПАРТНЕРЫ??? Или ему просто больно за свою страну?А,я понял,его фамилия не КАВАЗАШВИЛИ.. Понимаю.. Люди СССР,вы пишите такое???? И это пишет СПАРТАКОВЕЦ.. ПОЗОР!!!
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Зенит говно
1739385485
Анзор,выдающиеся футболисты НЕ ЖИЛИ В СССР,как я не люблю свою Родину,их там не было. Талантливые,умные - сколько угодно. ОСТАЛЬНОЕ СКАЗКИ!!! Ну не было ни Месси,ни Марадоны,ни Ромарио..
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7:1
1739386298
а чё шевченка на каладзу взъелся? кто-нибудь в курсе?
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