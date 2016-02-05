Как «Шахтер» научился продавать игроков втридорога

«Шахтер» не всегда умел продавать своих игроков и даже больше, часто не хотел этого делать вовсе, что приводило к спорным ситуациям. Первые бразильцы уходили со скандалами: Матузалем в «Сарагосу», Илсиньо – в «Сан-Паулу». Даже переход Элано в «Манчестер Сити» сопровождался критикой футболиста в адрес клуба, не желавшего расставаться по-хорошему.
Скандалы многому научили донецкий клуб, в особенности уход Матузалема – с взаимными обидами, обвинениями, угрозами и даже судебным разбирательством. «Шахтер» тогда доказал в суде собственную правоту не только потому, что это дело чести и больших денег. Нельзя было создавать прецедент, лазейку для других бразильских звезд, агенты которых захотят опрокинуть клуб в будущем.
Последовавший затем чуть менее скандальный уход Илсиньо с последующим возвращением и раскаянием еще раз убедили «Шахтер»: прежде чем делать ставку на бразильцев, нужно научиться работать с ними, а главное, их агентами. Тот же Илсиньо, позже уверял, что его «затмение» было спровоцировано именно агентом.
Так в клубе появился даже специалист по бразильцам – бывший защитник «Ромы», «Бешикташа» и сборной Бразилии Антонио Карлос Заго. Он стал правой рукой Мирчи Луческу, вместе они работали еще в Турции. Заго много времени проводил с бразильской диаспорой «Шахтера», ограждая игроков от чрезмерного влияния агентов. Кроме того, «Шахтер» стал внимательнее подходить к трансферам. Скауты изучали не только футбольные качества потенциальных новичков, но и их характер, покладистость, персону агента и возможность выстраивать с ним адекватные отношения. Ведь кроме Матузалема и Илсиньо был еще мексиканец Нери Кастильо – талантливый игрок, который не вписался в коллектив из-за дрянного характера. Уже потом в «Шахтере» поняли, что Кастильо приехал в Донецк за деньгами, пообещав болельщикам «Олимпиакоса» быстро вернуться.
«Шахтер» двигался постепенно, набивая шишки, но делая правильные выводы. В конце концов, в клубе сложились идеальные условия для работы с талантом бразильских футболистов. Покупали только тех, кто действительно был готов прогрессировать физически и ментально, давали игрокам время на адаптацию, и конвейер затарахтел. Параллельно клуб правильно поставил себя на европейском трансферном рынке. После того как получила по рукам «Сарагоса», «Шахтер» стали уважать, а результаты команды в Лиге чемпионов только упрочили авторитет клуба. Работа Мирчи Луческу была знаком качества. Игроки, которых воспитывал в «Шахтере» мудрый румынский тренер, были готовы к переходу в топ-клубы и дальнейшему прогрессу.
Самые яркие примеры – Фернандиньо и Мхитарян. Бразильца хотели купить многие, так как за годы в «Шахтере» он зарекомендовал себя лидером команды, да еще вызывался в сборную Бразилии. Получив предметные предложения, дончане мастерски выдержали паузу. «Ман Сити» пришлось выложить за бразильца 40 миллионов евро, и вряд ли пожалел о потраченных деньгах. «Горожане» получили игрока, который не гнушался большово объема черновой работы, был готов меняться и подстраиваться. Нетипичный бразилец, лишенный многих негативных качеств представителей самой футбольной нации. И в том, что он стал таким – большая заслуга «Шахтера».
Потратим любые деньги на иностранцев
С Мхитаряном же было нетипично, так как не все права на Генриха принадлежали «Шахтеру». Потому сумма трансфера составила всего 27,5 миллионов евро. Сейчас очевидно, что можно было выторговать у «Боруссии» и больше, но «Шахтер» решал далеко не все. Тем не менее, Мхитарян согласился на переезд в Дортмунд, хотя сам хотел играть в Англии – в идеале у Венгера в «Арсенале», на худой конец – в «Ливерпуле», который не мог соперничать с «Боруссией».
Если Халк недавно признался, что, получив предложение из Китая, он будет принимать решение, выгодное, в первую очередь, для него самого, с легионерами «Шахтера» все иначе. Те покорно ждут, что скажет работодатель, а конкретно владелец клуба Сергей Палкин.
Наиболее показательный пример Виллиана, проданного в 2013 году (как и Тейшейра – зимой) в «Анжи» за 35 миллионов евро. Тогда хавбеком интересовались многие европейские клубы, но оплатить счет, выставленный «Шахтером», смог только «Анжи». Было много шума, что Виллиан выбрал деньги и загубил карьеру, но уже через полгода «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» устроили торги, по итогам которых бразилец оказался на «Стемфорд Бридж» за все те же 35 миллионов. Про Виллиана не забыли, он не упал в цене. Сейчас это один из лучших игроков «Челси», наверное, единственный, к которому нет претензий в нынешнем провальном сезоне.
Если первые бразильцы в «Шахтере» часто решали свою трансферную судьбу самовольно (Матузалем, Илсиньо), в обход клуба или же выбивали трансфер забастовками (Элано), то нынешние смиренно принимают тот вариант развития карьеры, который устраивает «Шахтер». Виллиан не возмущался, когда его отправили в «Анжи», хоть и вряд ли именно о таком варианте мечтал. Тейшера также вряд ли горит желанием поднимать китайскую футбольную целину, но возмущения не слышно и от него. Надо – значит надо. Не исключено, что Алексу дали понять: как только «Шахтер» получит требуемые деньги, можно будет разыгрывать ту же карту, что и в случае с Виллианом. Потенциальные покупатели из Европы и так могли потратиться на полсотни миллионов, почему бы не сделать это летом? «Цзянсу Сайнти» попиарится, а затем вернет вложенные деньги. Если, конечно, Тейшейре не понравится в Китае, как десяткам его соотечественников.
Самые дорогие продажи «Шахтера»
Алекс Тейшейра – в «Цзянсу Сайнти» за €50 млн, 2016
Фернандиньо – в «Ман Сити» за €40 млн, 2013
Виллиан – в «Анжи» за €35 млн, 2013
Дуглас Коста – в «Баварию» за €30 млн, 2015
Генрих Мхитарян – в «Боруссию» за € 27,5 млн, 2013
Луис Адриано – в «Милан» за €8 млн, 2015
Фернандо – в «Сампдорию» за €8 млн, 2015