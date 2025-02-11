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  • Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»

Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»

Андрей Шевченко высказался в поддержку отмены Анатолия Тимощука в украинском футболе.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас.

То, что он выиграл апелляцию в CAS, – это не мы принимали решение... Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно.

Поэтому я не думаю, что вообще стоит поднимать эту тему», – заявил Шевченко.

  • Тимощук – рекордсмен сборной Украины по числу матчей (144).
  • Он играл вместе с Шевченко за национальную команду.
  • После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
  • За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
  • Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.

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Источник: «РБК Спорт»

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Комментарии (7)
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Semenycch
1739301153
Нацизм на Украине неистребим?
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С-Петр-google
1739301667
вас уже давно нет
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Пригожин Женя
1739302231
Пошел нах бандеровская мра3ь .. Не будет ни украины скоро, ни украинского спорта!
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WILDLING_HRUNDEL
1739303012
И какие переговоры с ними , добивать
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Айболид
1739303062
последние всхрюки из агонизирующего бандерштадта .
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