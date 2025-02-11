Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»

Андрей Шевченко высказался в поддержку отмены Анатолия Тимощука в украинском футболе.
«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас.
То, что он выиграл апелляцию в CAS, – это не мы принимали решение... Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно.
Поэтому я не думаю, что вообще стоит поднимать эту тему», – заявил Шевченко.
- Тимощук – рекордсмен сборной Украины по числу матчей (144).
- Он играл вместе с Шевченко за национальную команду.
- После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
- За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
- Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.