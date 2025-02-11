Шевченко: «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе»

Андрей Шевченко высказался в поддержку отмены Анатолия Тимощука в украинском футболе.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе. Это однозначная позиция всего сообщества, моя и всех нас.

То, что он выиграл апелляцию в CAS, – это не мы принимали решение... Я могу сказать, что для нас всех он не существует в украинском футболе, и для меня это однозначно.

Поэтому я не думаю, что вообще стоит поднимать эту тему», – заявил Шевченко.