Олимпийский чемпион считает, что Шевченко извинится перед Тимощуком

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил слова Андрея Шевченко про Анатолия Тимощука.

«Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе», – заявил Шевченко.

После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».

За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.

Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.

«Это конъюнктурные слова Шевченко. Я не сомневаюсь, что когда все закончится, он будет говорить этим людям: «Ну ты же все понимаешь, я тоже был зависимым человеком и что я тогда мог? А на самом деле ты знаешь, как я к тебе хорошо отношусь».

Когда все наконец-то упорядочится, то все встретятся и обо всем договорятся. Я думаю, что когда-нибудь Шевченко придется извиниться перед Каладзе и Тимощуком.

Шевченко – зависимый человек. И если он не то, что выскажется в защиту этих людей, а даже просто промолчит, то ему не поздоровится.

Поэтому и идет такая нелицеприятная риторика с его стороны, которая никому не нравится. Но сейчас такое время и такие обстоятельства», – сказал Васильев.