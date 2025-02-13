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  • Олимпийский чемпион считает, что Шевченко извинится перед Тимощуком

Олимпийский чемпион считает, что Шевченко извинится перед Тимощуком

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил слова Андрея Шевченко про Анатолия Тимощука.

  • «Тимощука не существует и не будет существовать в украинском футболе», – заявил Шевченко.
  • После начала СВО Тимощук продолжил работать в «Зените».
  • За это украинцы лишили его тренерской лицензии Pro, а также всех выигранных в стране трофеев.
  • Тимощук доказал в Спортивном арбитражном суде незаконность этого решения.

«Это конъюнктурные слова Шевченко. Я не сомневаюсь, что когда все закончится, он будет говорить этим людям: «Ну ты же все понимаешь, я тоже был зависимым человеком и что я тогда мог? А на самом деле ты знаешь, как я к тебе хорошо отношусь».

Когда все наконец-то упорядочится, то все встретятся и обо всем договорятся. Я думаю, что когда-нибудь Шевченко придется извиниться перед Каладзе и Тимощуком.

Шевченко – зависимый человек. И если он не то, что выскажется в защиту этих людей, а даже просто промолчит, то ему не поздоровится.

Поэтому и идет такая нелицеприятная риторика с его стороны, которая никому не нравится. Но сейчас такое время и такие обстоятельства», – сказал Васильев.

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Источник: «Р-Спорт»

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13.02.2025 16:16
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Комментарии (11)
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bset
1739455062
Шевченко - зависимый человек. Тимощук - независимый человек. Не двой ные стандарты
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Plyash
1739457822
Шевченко оказался обыкновенной хохлядской поганкой.Забыл,видимо,чьи цвета защищал в прошлом.Поганец.
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Cleaner
1739458362
Тимощуку нужны извинения от этого говеного Шевченко?
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Fju-2
1739459210
"когда все закончится" "Когда все наконец-то упорядочится" Неужели нельзя нормально сказать: "Когда закончится *****"
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n876
1739468297
Нахрена Шеве извиняться..Предатель тимощук такого не заслуживает.
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