Список самых мощных ударов в истории футбола, ТОП игроков, которые поразили мир силой удара

Футбол — это не только тактика и техника, но и умение наносить невероятно сильные удары по воротам. Рассказываем о десяти самых мощных ударах в истории футбола.

Данные о «самом» мощном ударе следует воспринимать с поправкой на возможную неточность информации – все еще нет единого трекера скорости на матчах, поэтому сведения в разных источниках отличаются.

10 – Ибраим Сангаре (170 км/ч)

Будучи игроком ПСВ, Сангаре вошeл в историю клуба. В 2023 году, в игре четвертьфинала Кубка Нидерландов ивуариец отметился фантастическим ударом: мяч влетел в сетку со скоростью 170 км/ч. У голкипера не было шансов отбить тот мяч.

Сам Сангаре в том числе, и за счет пушечного удара привлек внимание клубов из топ-лиг. Ивуариец через полгода после шикарного удара отправился в английский «Ноттингем».

9 – Тони Йебоа (183 км/ч)

Тони Йебоа входит в число самых известных игроков, которые когда-либо выступали за «Лидс». Ганский форвард запомнился фанатам мощными ударами, один из которых позволил нападающему попасть в наш рейтинг. В 1995 году «Лидс» играл с «Уимблдоном», Йебоа получил мяч на чужой половине поля, технично на скорости прошел нескольких игроков соперника, вышел на ударную позицию и точным мощным ударом с лета отправил мяч в ворота прямо под перекладину. Мяч влетел в сетку со скоростью 183 км/ч.

8 – Дэвид Херст (183 км/ч)

Удар Дэвида Херста хоть и попал в наш рейтинг, но не помог команде игрока уйти от поражения в игре с «Арсеналом». Впрочем, обо всем по порядку.

В 1996 году «Шеффилд Уэнсдей» играл с «Арсеналом», на момент удара Херста «канониры» «горели» со счетом 0:1. Херст нанес мощнейший удар – мяч летел со скоростью 183 км/ч, однако попытка не привела к голу, а «Шеффилд Уэнсдей» проиграл со счетом 1:4.

7 – Рональд Куман (188 км/ч)

Легендарный Рональд Куман был непревзойденным мастером стандартных положений. Голландец в 1992 году будучи игроком «Барселоны» нанес самый сильный удар в своей карьере как раз со штрафного. Куман отправил мяч в ворота «Сампдории» со скоростью 188 км/ч.

Мало того, что мяч стал победным в финале Кубка чемпионов, так этот гол был еще забит и на 112-й минуте дополнительного времени. По-настоящему легендарный гол.

6 – Стивен Рид (189 км/ч)

В сезоне 2005/06 проходил, казалось, рядовой матч, между «Блэкберном» и «Уиганом» (3:0). Однако мощнейший удар Стивена Рида позволил игре войти в историю. Полузащитник «зарядил» с 27 метров, вогнал мяч в сетку ворот соперника со скоростью 189 км/ч. К слову, BBC признал мяч лучшим голом месяца.

5 – Арьен Роббен (190 км/ч)

В августе 2009-го мадридский «Реал» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии». Но от дружеской атмосферы не осталось и следа – команда Юргена Клоппа уничтожена со счетом 0:5. Один из голов в том разгроме оформил Роббен – будущая легенда «Баварии» отправила мяч в ворота «шмелей» со скоростью 190 км/ч.

4. Роберто Карлос (198 км/ч)

Роберто Карлос прославился своими пушечными ударами с дистанции 30-40 метров, но один из них стал по-настоящему легендарным. Его гол в ворота сборной Франции в 1998 году – настоящая магия футбола. Во-первых, из-за колоссальной силы удара: в момент пика мяч летел со скоростью 198 км/ч. Во-вторых, траектория – описывать еe бесполезно, это нужно просто видеть. В-третьих, впечатляла сама дистанция (35 метров).

Сам бразилец спустя годы признавался, что до сих пор не может объяснить, как ему удалось исполнить этот удар. В то же время он отмечал, что такой гол стал возможен только благодаря годам упорных тренировок.

3. Лукас Подольски (201 км/ч)

Лукас Подольски отметился одним из самых мощных ударов в истории футбола – мяч разогнался свыше 200 км/ч. Интересно, что вратарь сборной Австралии Марк Шварцер успел дотронуться до мяча, но спасти ворота было попросту нереально.

Для сборной Германии этот гол стал дебютным на чемпионате мира в ЮАР, а сама команда Йоахима Лeва начала турнир с уверенной победы – 4:0.

2. Ронни (210,9 км/ч)

Форвард лиссабонского «Спортинга» Ронни не смог построить столь же яркую карьеру, как Подольски, Карлос или Роббен. Зато, когда речь заходит о самых мощных ударах в истории футбола, он оставил их позади.

Его штрафной в матче против «Навала» стал рекордным по всем параметрам — мяч разогнался до невероятных 210,9 км/ч.

1. Халк (214 км/ч)

Абсолютный лидер нашего рейтинга – экс-зенитовец Халк. Бразилец в 2011 году отметился эффектным голом в ворота донецкого «Шахтера», впрочем, на тот момент Живанилду выступал за «Порту». Скорость мяча, который бразилец отправил в ворота дончан, составляла 214 км/ч.

P.S. В 2013 году легендарный Златан Ибрагимович отправил сумасшедший мяч в ворота «Андерлехта» – нанес пушечный удар с 30 метров. Впрочем, у нас нет точных данных о скорости того удара, в одних источниках фигурирует значение в 150 км/ч, в других – 170 км/ч и выше.