Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
4
теста для вас
1 Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
2 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
3 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
4 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Статьи
  • ТОП-10 самых мощных ударов в футболе, которые вошли в историю

ТОП-10 самых мощных ударов в футболе, которые вошли в историю


0
Голосов: 0
12.03.2025 11:19
Список самых мощных ударов в истории футбола, ТОП игроков, которые поразили мир силой удара

Футбол — это не только тактика и техника, но и умение наносить невероятно сильные удары по воротам. Рассказываем о десяти самых мощных ударах в истории футбола.

Данные о «самом» мощном ударе следует воспринимать с поправкой на возможную неточность информации – все еще нет единого трекера скорости на матчах, поэтому сведения в разных источниках отличаются.

10 – Ибраим Сангаре (170 км/ч)

Будучи игроком ПСВ, Сангаре вошeл в историю клуба. В 2023 году, в игре четвертьфинала Кубка Нидерландов ивуариец отметился фантастическим ударом: мяч влетел в сетку со скоростью 170 км/ч. У голкипера не было шансов отбить тот мяч.

Сам Сангаре в том числе, и за счет пушечного удара привлек внимание клубов из топ-лиг. Ивуариец через полгода после шикарного удара отправился в английский «Ноттингем».

9 – Тони Йебоа (183 км/ч)

Тони Йебоа входит в число самых известных игроков, которые когда-либо выступали за «Лидс». Ганский форвард запомнился фанатам мощными ударами, один из которых позволил нападающему попасть в наш рейтинг. В 1995 году «Лидс» играл с «Уимблдоном», Йебоа получил мяч на чужой половине поля, технично на скорости прошел нескольких игроков соперника, вышел на ударную позицию и точным мощным ударом с лета отправил мяч в ворота прямо под перекладину. Мяч влетел в сетку со скоростью 183 км/ч.

8 – Дэвид Херст (183 км/ч)

Удар Дэвида Херста хоть и попал в наш рейтинг, но не помог команде игрока уйти от поражения в игре с «Арсеналом». Впрочем, обо всем по порядку.

В 1996 году «Шеффилд Уэнсдей» играл с «Арсеналом», на момент удара Херста «канониры» «горели» со счетом 0:1. Херст нанес мощнейший удар – мяч летел со скоростью 183 км/ч, однако попытка не привела к голу, а «Шеффилд Уэнсдей» проиграл со счетом 1:4.

7 – Рональд Куман (188 км/ч)

Легендарный Рональд Куман был непревзойденным мастером стандартных положений. Голландец в 1992 году будучи игроком «Барселоны» нанес самый сильный удар в своей карьере как раз со штрафного. Куман отправил мяч в ворота «Сампдории» со скоростью 188 км/ч.

Мало того, что мяч стал победным в финале Кубка чемпионов, так этот гол был еще забит и на 112-й минуте дополнительного времени. По-настоящему легендарный гол.

6 – Стивен Рид (189 км/ч)

В сезоне 2005/06 проходил, казалось, рядовой матч, между «Блэкберном» и «Уиганом» (3:0). Однако мощнейший удар Стивена Рида позволил игре войти в историю. Полузащитник «зарядил» с 27 метров, вогнал мяч в сетку ворот соперника со скоростью 189 км/ч. К слову, BBC признал мяч лучшим голом месяца.

5 – Арьен Роббен (190 км/ч)

В августе 2009-го мадридский «Реал» провел товарищеский матч против дортмундской «Боруссии». Но от дружеской атмосферы не осталось и следа – команда Юргена Клоппа уничтожена со счетом 0:5. Один из голов в том разгроме оформил Роббен – будущая легенда «Баварии» отправила мяч в ворота «шмелей» со скоростью 190 км/ч.

4. Роберто Карлос (198 км/ч)

Роберто Карлос прославился своими пушечными ударами с дистанции 30-40 метров, но один из них стал по-настоящему легендарным. Его гол в ворота сборной Франции в 1998 году – настоящая магия футбола. Во-первых, из-за колоссальной силы удара: в момент пика мяч летел со скоростью 198 км/ч. Во-вторых, траектория – описывать еe бесполезно, это нужно просто видеть. В-третьих, впечатляла сама дистанция (35 метров).

Сам бразилец спустя годы признавался, что до сих пор не может объяснить, как ему удалось исполнить этот удар. В то же время он отмечал, что такой гол стал возможен только благодаря годам упорных тренировок.

3. Лукас Подольски (201 км/ч)

Лукас Подольски отметился одним из самых мощных ударов в истории футбола – мяч разогнался свыше 200 км/ч. Интересно, что вратарь сборной Австралии Марк Шварцер успел дотронуться до мяча, но спасти ворота было попросту нереально.

Для сборной Германии этот гол стал дебютным на чемпионате мира в ЮАР, а сама команда Йоахима Лeва начала турнир с уверенной победы – 4:0.

2. Ронни (210,9 км/ч)

Форвард лиссабонского «Спортинга» Ронни не смог построить столь же яркую карьеру, как Подольски, Карлос или Роббен. Зато, когда речь заходит о самых мощных ударах в истории футбола, он оставил их позади.

Его штрафной в матче против «Навала» стал рекордным по всем параметрам — мяч разогнался до невероятных 210,9 км/ч.

1. Халк (214 км/ч)

Абсолютный лидер нашего рейтинга – экс-зенитовец Халк. Бразилец в 2011 году отметился эффектным голом в ворота донецкого «Шахтера», впрочем, на тот момент Живанилду выступал за «Порту». Скорость мяча, который бразилец отправил в ворота дончан, составляла 214 км/ч.

P.S. В 2013 году легендарный Златан Ибрагимович отправил сумасшедший мяч в ворота «Андерлехта» – нанес пушечный удар с 30 метров. Впрочем, у нас нет точных данных о скорости того удара, в одних источниках фигурирует значение в 150 км/ч, в других – 170 км/ч и выше.

Игрок

Скорость мяча (км/ч)

10

Ибраим Сангаре

170

9

Тони Йебоа

183

8

Дэвид Херст

183

7

Рональд Куман

188

6

Стивен Рид

189

5

Арьен Роббен

190

4

Роберто Карлос

198

3

Лукас Подольски

201

2

Ронни

210,9

1

Халк

214
Источник: Бомбардир.ру
Фото: vk.com
Рейтинг: 0 Голосов: 0
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1741772158
Да уж........после удара Халка не все могли мяч и взглядом проводить.
Ответить
raritet
1741773064
Даже просто визуально было видно что с ударом Халка мало кого можно сравнить. В период, когда он только приехал, мускулатура впечатлила. Но со времен стал набирать вес.
Ответить
Semenycch
1741775452
Халк запредельный футболист. Сила и точность его ударов что то феноменальное. А тот гол Шахтеру отлично известен, зарядил под правую штангу почти с центра поля. Вратарю мячом чуть руки не оторвал.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1741775734
В Петербурге с теплотой вспоминают Халка. Знатно рвал сетки ворот соперников. Помню спартаку в девятку зарядил. Ребров стоял не шелохнувшись, провожая мяч взглядом в ворота. Гыгыгы
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 