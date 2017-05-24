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  • Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня

Гризманн все ближе к «МЮ». Бердыев вернется в «Рубин». Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» предложил Гризманну контракт на 14 миллионов в год

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед». Английский клуб предложил футболисту контракт, согласно которому игрок будет зарабатывать 14 миллионов евро в год.

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«Барселону» возглавит Куман...

Директор «Барселоны» Ариедо Брайда заявил, что новым главным тренером каталонцев будет рулевой «Эвертона» Рональд Куман, сообщает Sport.es. Функционер рассказал об этой информации узкому кругу лиц, в котором произошла утечка.

...или все-таки Вальверде?

Бывший главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию, согласно которой он в ближайшее время возглавит «Барселону».

«Мой следующий вызов будет сложным. Я до сих пор не достиг соглашения с каким-либо клубом, хотя у меня есть приглашение от одного очень важного клуба. У меня были сомнения, остаться мне в «Атлетике» или нет, но сейчас решение принято. Моя работа здесь завершена», – сказал специалист.

Головину приятно внимание со стороны «Челси»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию, согласно которой он находится в сфере интересов лондонского «Челси».

«Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций», – сказал хавбек.

«Арсенал» готов увеличить зарплату Санчеса до 20 миллионов в год

«Арсенал» намерен сохранить нападающего Алексиса Санчеса, на которого претендует «Бавария». Лондонский клуб намерен предложить чилийцу новый контракт с окладом около 20 миллионов евро в год. Отмечается, что немцы не готовы повторить подобное предложение, так как такая зарплата на несколько миллионов превышает доход главной звезды мюнхенцев Роберта Левандовски. Интерес к игроку также проявляет «Манчестер Сити».

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«Челси» не будет проводить чемпионский парад на улицах Лондона из-за теракта в Манчестере

«Челси» выразил соболезнования жертвам теракта, который произошел в Манчестере. Также руководство клуба объявило об отмене чемпионского парада по улицам Лондона в качестве меры безопасности.

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Новосельцев намерен покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время планирует сменить клуб. Сообщается, что футболист недоволен атмосферой в питерской команде, а также количеством игрового времени.

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«Рубин» собирается пригласить Бердыева в случае увольнения Грасии

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в ближайшее время может быть отправлен в отставку. В таком случае казанский клуб намерен обратиться к кандидатуре Курбана Бердыева, который может покинуть «Ростов» из-за финансовых трудностей команды. Решение по поводу главного тренера казанцев будет принято 27 мая на попечительском совете клуба. Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 год.

Почему Бердыев в «Зените» – самая будоражащая фантазия этой весны

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Комментарии (9)
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zarsm
1495644513
Бердыев вернется в «Рубин». То чувство, когда заголовок не соответствует новости
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спанчес
1495646814
я бы не вернулся
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Dazdraper
1495663129
Очень рад за дурака Новосельцева, пусть сгниёт иуда в пердиве=) Воздалось ему, как и Дзюбке победителю=D
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арейская
1495663182
А Новосельцеву поделом, полетел сломя голову как только пальчиком поманили, думал сразу стартовый состав ему обеспечат, а в результате несколько раз вышел на замену в первой части чемпионате, зато во второй не сыграл ни минуты, а вот в "Ростове" играл-бы, и безусловно помог бы команде
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RLoko
1495685697
Если Бердыев вернется в Рубин, то он сможет из этого состава сделать весомую силу. Хотя врятли он вернется. А Новосельцев за деньгами и титулами погнался, а в итоги свою карьеру может загубить. В Ростове бы играл в сборную мог бы попасть.
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giluxa1963
1495687978
Гризман МЮ все свои ближайшие трофеи уже выиграл хочешь трофеи иди в РЕАЛ
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ruverzema29rus
1495719859
Алексис Санчез не играет по четвергам! уйдет!
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