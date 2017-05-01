Почему Бердыев в «Зените» – самая будоражащая фантазия этой весны

Зенит стал большой стиральной машиной - машиной по отмыву денег... Невнятные трансферы, тренеры без амбиций, самый позорный стадион... можно продолжить провальный список... Клубу нужен хозяин (как Галицкий, Федун, Гинер), хозяин который может взять на себя ответственность, быть с командой и дни побед и тогда когда ничего не получается, а кто в Зените хозяин? Все больше питерские чинуши вокруг крутятся.... Сдыдуха!
Бердыев в «Зените» – это круто. Соединив клуб с самыми высокими финансовыми возможностями в лиге и ее самого талантливого тренера, мы можем наконец-то получить команду, которая снова выиграет для России еврокубок. Перечислять регалии Бердыева излишне: со скромным «Ростовом» он провел впечатляющую еврокубковую кампанию, потрепав нервы самому Моуринью.
В общем-то, в главных европейских чемпионатах давно так и происходит: лучшие клубы забирают к себе лучших тренеров и игроков. Непонятно, почему «Зенит» ни разу после появления газпромовских денег не попытался провернуть подобный трюк, а всегда приглашал тренера из дальнего и не очень зарубежья: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу. А ведь Бердыев – вот он, родной и всем знакомый победитель «Барселоны», «Атлетико», «Аякса» и «Баварии».
С другой стороны, самому Курбану Бекиевичу должно быть не очень интересно поднимать очередной клуб с низов (это при условии, что он покинет «Ростов»). Бердыеву давно пора тренировать большой клуб с большими амбициями, ведь так всегда и происходит в нормальном мире. Маурисио Покеттино выстрелил с «Саутгемптоном» – его позвали в «Тоттенхэм», где аргентинский специалист превратился в лучшего тренера АПЛ. Что «Зенит» для Бердыева, что Бердыев для «Зенита» станут новым вызовом, новой вехой в биографии, без которой в их портфолио не будет доставать важного документа.
Для «Зенита» Бердыев – это официальное подтверждение того, что балом в РФПЛ правит именно питерский клуб. Для Бердыева «Зенит» – работа мечты, где ему не нужно будет воспитывать Гранатов, а где гранаты сами будут расти на деревьях: спелые, сочные и дорогостоящие.
И не нужно говорить, что Бердыеву такая работа не к лицу, она к лицу абсолютно каждому тренеру, что стремится к развитию и новым достижениям. Курбан Бекиевич делал двукратным чемпионом «Рубин» и привозил на берега Дона «Манчестер Юнайтед» – почему бы ему теперь не вернуть на берега Невы Кубок УЕФА?
Короче говоря, Бердыев и «Зенит» – это золотая совместка, фит Хованского с Big Russian Boss’ом: вы будете негодовать, но все равно на это посмотрите. Потому что это круто, стильно и офигительно бодрит.