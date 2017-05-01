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    Мирон Карелин Все блоги -

    Почему Бердыев в «Зените» – самая будоражащая фантазия этой весны

    1 мая 2017
    Курбан Бердыев провел переговоры с «Зенитом». Объясняем, почему их коллаборация – главная мечта этого года.

    Бердыев в «Зените» – это круто. Соединив клуб с самыми высокими финансовыми возможностями в лиге и ее самого талантливого тренера, мы можем наконец-то получить команду, которая снова выиграет для России еврокубок. Перечислять регалии Бердыева излишне: со скромным «Ростовом» он провел впечатляющую еврокубковую кампанию, потрепав нервы самому Моуринью.

    В общем-то, в главных европейских чемпионатах давно так и происходит: лучшие клубы забирают к себе лучших тренеров и игроков. Непонятно, почему «Зенит» ни разу после появления газпромовских денег не попытался провернуть подобный трюк, а всегда приглашал тренера из дальнего и не очень зарубежья: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу. А ведь Бердыев – вот он, родной и всем знакомый победитель «Барселоны», «Атлетико», «Аякса» и «Баварии».

    С другой стороны, самому Курбану Бекиевичу должно быть не очень интересно поднимать очередной клуб с низов (это при условии, что он покинет «Ростов»). Бердыеву давно пора тренировать большой клуб с большими амбициями, ведь так всегда и происходит в нормальном мире. Маурисио Покеттино выстрелил с «Саутгемптоном» – его позвали в «Тоттенхэм», где аргентинский специалист превратился в лучшего тренера АПЛ. Что «Зенит» для Бердыева, что Бердыев для «Зенита» станут новым вызовом, новой вехой в биографии, без которой в их портфолио не будет доставать важного документа.

    Для «Зенита» Бердыев – это официальное подтверждение того, что балом в РФПЛ правит именно питерский клуб. Для Бердыева «Зенит» – работа мечты, где ему не нужно будет воспитывать Гранатов, а где гранаты сами будут расти на деревьях: спелые, сочные и дорогостоящие.

    И не нужно говорить, что Бердыеву такая работа не к лицу, она к лицу абсолютно каждому тренеру, что стремится к развитию и новым достижениям. Курбан Бекиевич делал двукратным чемпионом «Рубин» и привозил на берега Дона «Манчестер Юнайтед» – почему бы ему теперь не вернуть на берега Невы Кубок УЕФА?

    Короче говоря, Бердыев и «Зенит» – это золотая совместка, фит Хованского с Big Russian Boss’ом: вы будете негодовать, но все равно на это посмотрите. Потому что это круто, стильно и офигительно бодрит.

    Рейтинг: 2 Голосов: 23
    Комментарии37
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      Рейтинг: +87

      grain 25 мая 2017, 21:47

      Зенит стал большой стиральной машиной - машиной по отмыву денег... Невнятные трансферы, тренеры без амбиций, самый позорный стадион... можно продолжить провальный список... Клубу нужен хозяин (как Галицкий, Федун, Гинер), хозяин который может взять на себя ответственность, быть с командой и дни побед и тогда когда ничего не получается, а кто в Зените хозяин? Все больше питерские чинуши вокруг крутятся.... Сдыдуха!

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      Рейтинг: +111

      baddy 2 мая 2017, 10:52

      Да уж фантазии. Бердыев придет в чужой монастырь со своим уставом и захочет управлять ВСЕМ. А там и без него хватает кому деньги делить. В Газпром просто так не приходят, это клан.

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 2 мая 2017, 10:51

      Бердыев не будет тренировать наши топ клубы! просто потому что он не может гарантировать результат, если ему не будет всё подконтрольно, начиная с развития клуба и детско-юношеских школ и заканчивая трансферами! Ростов рискнул отдать такой контроль и не прогадал

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 2 мая 2017, 10:15

      Пару лет назад такой вариант казался нежелательным. Больно уж у Бердыева стиль антифутбольный, все на обороне и контратаках в основном держится, первым номером его команды практически никогда не играют. Да же Рубин в его чемпионских сезонах. А от Зенитушки хочется что бы он давил на раз, два, три. Но кпд у этого тренера просто феноменальный. И на фоне отсутствия и игры и результатов и при Боаше и при Луческу, варик с Курбаном теперь выглядит довольно интересным. Не будет яркой игры, за то хоть чемпом шансы стать появятся)) Да и в Европе по эффективней сыграть, если уж вылетать то от топов, а не как Зенит от команд среднего европейского уровня с бюджетами в разы меньше, чем у самого Зенита.

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      Рейтинг: +628

      somn 2 мая 2017, 07:32

      Конечно это бодрит. Во всяком случае дедушку Луческо надо менять.

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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 1 мая 2017, 23:33

      Бекиевич подошёл бы любому клубу РФПЛ по большому счёту, другое дело, какие цели ставит перед собой клуб. Ну и наличие денег у клуба под нужных Бердыеву игроков.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 мая 2017, 22:44

      Помнится Спартак с Курбаном Бекиевичем не договорился и в итоге стали чемпионами.

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      Рейтинг: +628

      somn > Обер-КанцлерЪ 2 мая 2017, 07:33

      Ржавое ружьё тоже может выстрелить... Но только один раз.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 мая 2017, 20:14

      На мой взгляд Бикеич сможет влезть в зенитовскую кухню только в одном случае---если он будет ХОЗЯИН!!!!!!!!!А вот с этим условием питерский "бомонд" скорее всего не согласится.Не в их это правилах.Гораздо проще нанять дорогую забугорнюю марионетку с "именем" и потом вкачав в клуб очередной жирный транш обвинить легионера во всех смертных....Всё хорошо...и все сыты....НО!!!!Клуб и БОЛЕЛЬЩИКИ от этого страдают!!!!Да и другие адекватные болелы других клубов,думаю,будут лишь в проигрыше....Печалька однако!!!!

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      Рейтинг: +22

      udav4691 1 мая 2017, 19:39

      Даже думать нечего - лучшего тренера и не найти.Ждемс.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 мая 2017, 19:13

      бердыев вряд ли когда будет тренировать зенит/цска/спартак, ибо он всегда лезет в руководство, он и в ростове остался только после получения соответствующей должности. в этих клубах ему такого не дозволят

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