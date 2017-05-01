Почему Бердыев в «Зените» – самая будоражащая фантазия этой весны

Курбан Бердыев провел переговоры с «Зенитом». Объясняем, почему их коллаборация – главная мечта этого года.

Бердыев в «Зените» – это круто. Соединив клуб с самыми высокими финансовыми возможностями в лиге и ее самого талантливого тренера, мы можем наконец-то получить команду, которая снова выиграет для России еврокубок. Перечислять регалии Бердыева излишне: со скромным «Ростовом» он провел впечатляющую еврокубковую кампанию, потрепав нервы самому Моуринью.

В общем-то, в главных европейских чемпионатах давно так и происходит: лучшие клубы забирают к себе лучших тренеров и игроков. Непонятно, почему «Зенит» ни разу после появления газпромовских денег не попытался провернуть подобный трюк, а всегда приглашал тренера из дальнего и не очень зарубежья: Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу. А ведь Бердыев – вот он, родной и всем знакомый победитель «Барселоны», «Атлетико», «Аякса» и «Баварии».

С другой стороны, самому Курбану Бекиевичу должно быть не очень интересно поднимать очередной клуб с низов (это при условии, что он покинет «Ростов»). Бердыеву давно пора тренировать большой клуб с большими амбициями, ведь так всегда и происходит в нормальном мире. Маурисио Покеттино выстрелил с «Саутгемптоном» – его позвали в «Тоттенхэм», где аргентинский специалист превратился в лучшего тренера АПЛ. Что «Зенит» для Бердыева, что Бердыев для «Зенита» станут новым вызовом, новой вехой в биографии, без которой в их портфолио не будет доставать важного документа.

Для «Зенита» Бердыев – это официальное подтверждение того, что балом в РФПЛ правит именно питерский клуб. Для Бердыева «Зенит» – работа мечты, где ему не нужно будет воспитывать Гранатов, а где гранаты сами будут расти на деревьях: спелые, сочные и дорогостоящие.

И не нужно говорить, что Бердыеву такая работа не к лицу, она к лицу абсолютно каждому тренеру, что стремится к развитию и новым достижениям. Курбан Бекиевич делал двукратным чемпионом «Рубин» и привозил на берега Дона «Манчестер Юнайтед» – почему бы ему теперь не вернуть на берега Невы Кубок УЕФА?

Короче говоря, Бердыев и «Зенит» – это золотая совместка, фит Хованского с Big Russian Boss’ом: вы будете негодовать, но все равно на это посмотрите. Потому что это круто, стильно и офигительно бодрит.