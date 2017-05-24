10 стыдных историй, которые произошли на российских стадионах в этом сезоне

Учителя на «Казань-Арене»

«Нас во вторник собрали и сказали, что всем надо пойти на футбол. Добровольно-принудительно. О добровольности речь не шла. В среду наш педагог ходила по кабинетам и со всех учителей собирала по сто рублей. Отказавшихся было мало, но некоторые все-таки отказались. Кто отказался – вызывала директор, убеждала идти. Их тоже заставляют, я ее тоже понимаю…», − такие вещи рассказала изданию Idel.Реалии одна из учительниц казанской школы.

Именно такими методами «Рубин» заполнял арену на матче с «Ростовом». Сообщения о том, что бюджетников принуждали идти на футбол, поступали и весной этого года. После таких маркетинговых ходов идея приглашения военных, которые в свое время заполняли стадион «Кубань» на домашних играх «Краснодара», выглядит не смешной, а вполне себе адекватной.

Запрещенные зонты в Самаре

«Крылья Советов» бесславно вылетели в ФНЛ. Решающий матч на «Металлурге», где самарцам необходимо было обыгрывать «Терек», собрал около четырех тысяч человек. Драматизма моменту добавил мощный дождь, который шел в Самаре в тот день. Но в рамках антитеррористических учений зонты на арену проносить было нельзя. Как итог – часть людей оставила их у трибун, а часть – развернулась и ушла. Поговаривают, кого-то не впускали с зарядками для телефонов и наушниками. Но главное в этой истории – о необычных правилах болельщиков заранее никто не предупредил.

Танец шмеля и майонеза в Екатеринбурге

На Урале изобрели новый метод продвижения. В перерыве матча «Урал» – «Ростов» в центр поля выбежал талисман екатеринбургской команды шмель и несколько больших упаковок майонеза. Пустой стадион и ТВ-зрители наблюдали за тем, как несколько минут аниматоры танцевали и изображали безудержное веселье в минусовую погоду, а во время самой игры они ходили и по трибунам.

Как оказалось, «Урал» и один из производителей майонеза подписали спонсорское соглашение. И такое шоу – часть договора. Пресс-атташе уральцев затем на полном серьезе скажет: «Если такой метод привлечет дополнительных зрителей на стадион, то мы только за. Думаю, акция удалась».

Спонсорский перфоманс на арене ЦСКА

Осенью прошлого года произошло знаменательное событие для всего российского футбола – ЦСКА наконец-то получил собственный стадион. Состоялось красочная церемония открытия, армейцы и «Терек» вышли поле и увидели на центральной трибуне небольшой перфоманс из плашек: «Аэрофлот – быть первым». Кто-нибудь смог разглядеть сразу, что попытались изобразить организаторы? Фанатские движения отказались от причастности к этой акции и заявили, что никакого отношения к ней не имеют.

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Очереди у касс в Томске

С ноября по декабрь 2016-го «Томь» провела дома три матча. Разумеется, все три − со снегом и морозом. Как раз в этот период в Сибирь приехал «Спартак». В Томск прибыла большая группа красно-белых фанатов, но вдруг стало понятно, что далеко не все попадут на игру даже к концу первого тайма. Причина − у вагона-кассы замерзла дверь, и ее долгое время не могли открыть.

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Мало того, что об открытии кассы не смогли позаботиться заранее, так еще и людей заставили ждать при -15˚.

Поле на стадионе «Санкт-Петербург»

Одна из главных эпопей этого сезона – достроят ли к Кубку конфедераций стадион на Крестовском острове. Достроили, но вот с полем возникли большие проблемы. Еще после матча с «Уралом» журналисты насторожились, что газон может не дожить до лета, а после игры с «Тереком» Луческу не выдержал: «Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров».

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На фоне этой проблемы протекающие крыши и отваливающиеся лавки в пресс-центре выглядят мелочью жизни. Сейчас поле на «Санкт-Петербурге» в экстренном порядке меняют.

Странные баннеры московских клубов

Эта весна началась с неприятных вестей для фанатского движения «Спартака» и ЦСКА. По информации ультрас-группировок, некоторых лидеров заставили вывесить в марте этого года несколько «странных» баннеров. Дело в том, что на актив движения «Спартака» и ЦСКА началось давление со стороны полиции. По сообщениям самих болельщиков, эти баннеры вывешивались с целью избежать неприятных последствий (у некоторых есть условные сроки).

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Со стороны «Спартака» об этом говорят открыто. Тогда красно-белые вывесили ироничный баннер в адрес канала BBC, который выпустил скандальный материал о российских фанатах. А вот армейцы были не в курсе того, что в Краснодаре им предстоит показать миролюбивый баннер в адрес болельщиков со всего мира. По их словам, неизвестные растянули полотно во время матча, а большинство болельщиков на секторе, не зная, что там изображено, поддержали идею.

Избиение фанатов в Ростове-на-Дону

Болельщикам «Спартака» доставалось в этом сезоне не один раз. Весной красно-белые отправились на провальный матч в Ростов-на-Дону. Как оказалось, «Олимп-2» имеет слабую пропускную способность и такой десант фанатов принять оперативно попросту не может. В итоге у входа на гостевой сектор создалась огромная очередь. Правда, решить вопрос мирным способом почему-то никто не додумался, и на помощь пришел ОМОН, который сначала оцепил рьяную толпу, а затем и вовсе стал избивать гостей, которые искренне удивились происходящему.

В итоге некоторые болельщики так и не попали на матч, а часть попала на арену тогда, когда «Спартак» уже безнадежно влетал «Ростову».

Перенос центрального матча чемпионата

Несколько тысяч болельщиков «Зенита» уже успели купить билеты на 15-е апреля в Москву. В этот день их команда должна была сыграть против «Спартака». Но РФС о чем-то передумал и перенес игру на 16-е апреля (воскресенье), а начало встречи поставил на 20:00.

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До «Открытие Арены» добралось лишь несколько сотен сине-бело-голубых. В понедельник многим на учебу/работу, а позднее начало встречи исключает поездки домой на «Сапсане». Как итог − гостевой сектор оказался полупустым, что вызвало кучу подколов со стороны москвичей.

Чемпионский выезд в Тулу

История из последнего тура – выезд красно-белых в Тулу. Билетов в кассах не было еще за неделю до матча. Гостевой сектор был забит максимально. На протяжении всей игры фанаты жгли пиротехнику (ей же и сожгли баннер туляков), прыгали, вырывали сиденья, а после встречи выбежали на поле, сломали ворота и нанесли ущерб «Арсеналу» в общей сложности на один миллион рублей. За этой дикостью наблюдали полицейские, но здесь гостей никто практически не трогал.

«Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле