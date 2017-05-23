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    «Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле


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    Голосов: 6
    23.05.2017 15:00
    Тульский «Арсенал» разгромил «Спартак», а фанаты красно-белых разгромили тульский стадион. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как болельщики «Спартака» перешли границы.

    Фанаты «Спартака» третий тур подряд прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство. В Перми и на «Открытие Арене» это выглядело уместно, в Туле – зашкварно и глупо.

    Для начала – несколько красноречивых видео от «Советского спорта».

    Раз.

    Два.

    Но выломанные кресла, сетка ограждения и угловые флажки – это мелочи по сравнению с тем, что фанаты «Спартака» повредили тульскую систему подогрева поля. В «Арсенале» уже сообщили, что работникам клуба придется менять участок газона 7x7 метров у северных ворот.

    Вот что об этом думает президент РФС Виталий Мутко:

    «Мы говорили по матчу в Туле: нужно учиться вводить определенные рамки. К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование – был бы еще один тур, они бы и там продолжили».

    Действительно, а во что превратились бы российские стадионы, стань «Спартак» чемпионом не за три, а за пять туров до конца?

    Пособие «Как не нужно праздновать футбольное чемпионство».

    Несколько историй с гостевой книги «Арсенала».

    Пишет vlad:

    «Вот о чём ещё невозможно не сказать. Видел многое на нашем стадионе, но чтобы открыто , безнаказанно разбирали ворота, а затем также открыто вынесли перекладину ворот со стадиона, а потом с ней гордо с речёвками шли по пр. Ленина, не было никогда!»

    Правда, о перекладине есть и другая версия – от Melnik:

    «Апогеем было, конечно,когда три мясных пытались вынести перекладину со стадиона.На вопрос ментов -Ты что ,сдурел?ты ее в электричке повезешь?Один ,из несущих,ответил -Да,в электричке!.......))))))) Короче оставили перекладину на стадионе».

    Левша10 задается очень правильным вопросом:

    «Ну ладно в Перми(долгожданное чемпионство отмечали в первом матче после факта)), у себя (празднование домашнее)... тут то после 0-3 зачем рвать сетку и ломать ворота – в память о грандиозном результате сегодняшнем?.. или желание крушить всё только в крови?».

    ***

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб будет требовать от «Спартака» возмещения ущерба:

    «Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча. Должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа».

    Инцидент в Туле не укроется и от внимания КДК, о чем проинформировал председатель организации Артур Григорьянц.

    Главные моменты чемпионата России-2016/17

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 1 июня 2017, 17:52

      Много лет без ничего.
      Конечно,празднование идет дальше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      tehno 25 мая 2017, 21:23

      Это не болельщики, это просто - БЫЧЬЁ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Смурфетка 25 мая 2017, 17:22

      Маккаби сегодня завоюет кубок!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 24 мая 2017, 17:06

      Таких болельщиков я бы отправлял в исправительные лагеря года на три для профилактики

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 24 мая 2017, 16:37

      БА РА НЫ !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      19asmodey54 24 мая 2017, 14:39

      а потом доказывай всяким блЯдям из Лондона... куда полицаи смотрели? приласкали бы деток неразумных ПРами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 мая 2017, 14:03

      Болею за Спартак, в какой-то мере понимаю жажду выплеска эмоций, но не таким же образом... Сам до сих пор на эмоциях от чемпионства, но за это всё время ничего от моих рук не пострадало... Нужно оставаться прежде всего людьми и уважать труд других людей, а не напиваться в стельку и крушить на радостях всё что попадается на пути. Лучше б на радостях пол своей зп на благотворительность отдали, ни от кого бы не убыло. К сожалению, в нынешнем обществе очень часто преобладает тупость и стадный инстинкт, которому не способны противостоять неокрепшие умы, коих также хватает. Это печально, т.к. общество должно при крутых событиях и достижениях развиваться, а не уподобляться быдлу деградируя на глазах и круша всё в округе. Давайте всё-таки будем более осмысленны в своих действиях и не разрушать всё вокруг, а наоборот создавать и развивать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 мая 2017, 13:36

      Этих животных нужно держать в клетках

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 24 мая 2017, 13:15

      Свиньи - они везде и всегда свиньи. Пусть идут жрать говно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 мая 2017, 11:46

      как были свиньями, так свиньями и остались

      2
      Ответить
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