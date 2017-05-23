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  • «Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

«Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

Фанаты «Спартака» третий тур подряд прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство. В Перми и на «Открытие Арене» это выглядело уместно, в Туле – зашкварно и глупо.

Для начала – несколько красноречивых видео от «Советского спорта».

Раз.

Два.

Но выломанные кресла, сетка ограждения и угловые флажки – это мелочи по сравнению с тем, что фанаты «Спартака» повредили тульскую систему подогрева поля. В «Арсенале» уже сообщили, что работникам клуба придется менять участок газона 7x7 метров у северных ворот.

Вот что об этом думает президент РФС Виталий Мутко:

«Мы говорили по матчу в Туле: нужно учиться вводить определенные рамки. К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование – был бы еще один тур, они бы и там продолжили».

Действительно, а во что превратились бы российские стадионы, стань «Спартак» чемпионом не за три, а за пять туров до конца?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пособие «Как не нужно праздновать футбольное чемпионство».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Несколько историй с гостевой книги «Арсенала».

Пишет vlad:

«Вот о чeм ещe невозможно не сказать. Видел многое на нашем стадионе, но чтобы открыто , безнаказанно разбирали ворота, а затем также открыто вынесли перекладину ворот со стадиона, а потом с ней гордо с речeвками шли по пр. Ленина, не было никогда!»

Правда, о перекладине есть и другая версия – от Melnik:

«Апогеем было, конечно,когда три мясных пытались вынести перекладину со стадиона.На вопрос ментов -Ты что ,сдурел?ты ее в электричке повезешь?Один ,из несущих,ответил -Да,в электричке!.......))))))) Короче оставили перекладину на стадионе».

Левша10 задается очень правильным вопросом:

«Ну ладно в Перми(долгожданное чемпионство отмечали в первом матче после факта)), у себя (празднование домашнее)... тут то после 0-3 зачем рвать сетку и ломать ворота – в память о грандиозном результате сегодняшнем?.. или желание крушить всe только в крови?».

***

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб будет требовать от «Спартака» возмещения ущерба:

«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча. Должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа».

Инцидент в Туле не укроется и от внимания КДК, о чем проинформировал председатель организации Артур Григорьянц.

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Главные моменты чемпионата России-2016/17

Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (78)
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Микояновский мясокомбинат
1495551655
фанат свинтака =СВИНАТ...по названию его и поведение.
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_Kesh_Suntar_
1495556601
А что вы хотели они же свинки!
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mihail1980
1495561648
они все время были позорными фанатами.порчущие репутацию клуба
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Beshanai_svin
1495567386
Это не эмоции, это тупость! У меня только вопрос, какому придурку пришла мысль вообще выпускать на поле болельщиков? Зачем? Сорвать ЧМ? Что будут провокации все прекрасно знали. Что полно дебилов, это то же все прекрасно знали. Хорошо ещё, что закончилось без побоищ и без жертв. Забыли уже массовый просмотр ЧМ 2002 в Москве?
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baden69
1495572116
За такие вещи нужно наказывать и рублем, причем очень большой суммой. и принудительными работами, причем на восстановлении стадиона и прилегающей территории. Хуже всего то, что это творили не только малолетние (до 25 лет) еще совсем безбашенные "детки", но и "взрослые" люди (за 35-40 лет) у которых, скорее всего есть свои дети. Какой они им пример подают!!! По словам Широкова "деб..."! Плохо то, что таких .... хватает в каждом клубе.
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ЖОРРО
1495572728
Как это тупо и мерзко....мерзко потому что это чистой воды вандализм,а тупо,потому что нафига нужен кусок сетки от ворот из Тулы в матче где твоя команда проиграла 0-3????Бред...
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Narkocha
1495594262
Что делает с людьми 16 лет без чемпионства...))))) Не зра у них прозвище СВИНЬИ...
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Правдоруб100
1495606207
Полностью ДЕГРАДИРОВАННАЯ толпа!!! Первобытные люди, ни больше, ни меньше, а то и хуже!!! Какие то БЕЗМОЗГЛЫЕ существа!!!! Давно пора вводить закон, по которому ПОДОБНЫХ ТВАРЕЙ можно будет изолировать от общества!!!! Ведь они ОПАСНЫ и в простой жизни, да и ведут себя уверен также!!! В ТЮРЬМУ, НА ЗОНУ!!!! ДАЁШЬ ЗАКОН!!!!!
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gore88
1495606443
После того, как видишь все эти рвания сеток и ломание ворот, появляется даже какая-то неприязнь к футболу. Плюс, вы выдели рожи болельщиков, которые празднуют чемпионство, это жуть. Понимаешь, что для них это главное событие в жизни, а это очень печально, что у людей такая жизнь, что порадоваться больше нечему и выплеснуть эмоции тоже.
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vodomut
1495608436
скажем так,приехала не лучшая часть болельщиков Спартака.
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