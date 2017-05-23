«Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

Фанаты «Спартака» третий тур подряд прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство. В Перми и на «Открытие Арене» это выглядело уместно, в Туле – зашкварно и глупо.

Для начала – несколько красноречивых видео от «Советского спорта».

Раз.

Два.

Но выломанные кресла, сетка ограждения и угловые флажки – это мелочи по сравнению с тем, что фанаты «Спартака» повредили тульскую систему подогрева поля. В «Арсенале» уже сообщили, что работникам клуба придется менять участок газона 7x7 метров у северных ворот.

Вот что об этом думает президент РФС Виталий Мутко:

«Мы говорили по матчу в Туле: нужно учиться вводить определенные рамки. К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование – был бы еще один тур, они бы и там продолжили».

Действительно, а во что превратились бы российские стадионы, стань «Спартак» чемпионом не за три, а за пять туров до конца?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Пособие «Как не нужно праздновать футбольное чемпионство».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Несколько историй с гостевой книги «Арсенала».

Пишет vlad:

«Вот о чeм ещe невозможно не сказать. Видел многое на нашем стадионе, но чтобы открыто , безнаказанно разбирали ворота, а затем также открыто вынесли перекладину ворот со стадиона, а потом с ней гордо с речeвками шли по пр. Ленина, не было никогда!»

Правда, о перекладине есть и другая версия – от Melnik:

«Апогеем было, конечно,когда три мясных пытались вынести перекладину со стадиона.На вопрос ментов -Ты что ,сдурел?ты ее в электричке повезешь?Один ,из несущих,ответил -Да,в электричке!.......))))))) Короче оставили перекладину на стадионе».

Левша10 задается очень правильным вопросом:

«Ну ладно в Перми(долгожданное чемпионство отмечали в первом матче после факта)), у себя (празднование домашнее)... тут то после 0-3 зачем рвать сетку и ломать ворота – в память о грандиозном результате сегодняшнем?.. или желание крушить всe только в крови?».

***

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб будет требовать от «Спартака» возмещения ущерба:

«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча. Должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа».

Инцидент в Туле не укроется и от внимания КДК, о чем проинформировал председатель организации Артур Григорьянц.

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