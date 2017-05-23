«Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

Фанаты «Спартака» третий тур подряд прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство. В Перми и на «Открытие Арене» это выглядело уместно, в Туле – зашкварно и глупо.
Для начала – несколько красноречивых видео от «Советского спорта».
Раз.
Два.
Но выломанные кресла, сетка ограждения и угловые флажки – это мелочи по сравнению с тем, что фанаты «Спартака» повредили тульскую систему подогрева поля. В «Арсенале» уже сообщили, что работникам клуба придется менять участок газона 7x7 метров у северных ворот.
Вот что об этом думает президент РФС Виталий Мутко:
«Мы говорили по матчу в Туле: нужно учиться вводить определенные рамки. К сожалению, в Туле болельщики продолжали празднование – был бы еще один тур, они бы и там продолжили».
Действительно, а во что превратились бы российские стадионы, стань «Спартак» чемпионом не за три, а за пять туров до конца?
Пособие «Как не нужно праздновать футбольное чемпионство».
Несколько историй с гостевой книги «Арсенала».
Пишет vlad:
«Вот о чeм ещe невозможно не сказать. Видел многое на нашем стадионе, но чтобы открыто , безнаказанно разбирали ворота, а затем также открыто вынесли перекладину ворот со стадиона, а потом с ней гордо с речeвками шли по пр. Ленина, не было никогда!»
Правда, о перекладине есть и другая версия – от Melnik:
«Апогеем было, конечно,когда три мясных пытались вынести перекладину со стадиона.На вопрос ментов -Ты что ,сдурел?ты ее в электричке повезешь?Один ,из несущих,ответил -Да,в электричке!.......))))))) Короче оставили перекладину на стадионе».
Левша10 задается очень правильным вопросом:
«Ну ладно в Перми(долгожданное чемпионство отмечали в первом матче после факта)), у себя (празднование домашнее)... тут то после 0-3 зачем рвать сетку и ломать ворота – в память о грандиозном результате сегодняшнем?.. или желание крушить всe только в крови?».
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Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб будет требовать от «Спартака» возмещения ущерба:
«Мы сегодня утром провели совещание на стадионе по оценке ущерба, нанесенного болельщиками во время матча. Должен был присутствовать представитель «Спартака», но его не было. Таким образом мы рассмотрим варианты возмещения ущерба в правовом поле. В любом случае мы это не оставим без ответа».
Инцидент в Туле не укроется и от внимания КДК, о чем проинформировал председатель организации Артур Григорьянц.
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