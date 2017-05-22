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  • КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака», неявка Карреры на пресс-конференцию разбираться не будет

КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака», неявка Карреры на пресс-конференцию разбираться не будет

22 мая 2017, 11:56
4

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит нарушения регламента, которые были допущены в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что после финального свистка матча «Арсенал»«Спартак» фанаты выбежали на поле.

«На заседании КДК рассмотрит массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты «Спартака» сжигали атрибутику «Арсенала», повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны.

В рапорте отмечено, что главный тренер «Спартака» не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле. Рассматривать эпизод мы не будем.

Матч «Оренбург»«Ростов». Рассмотрим неподобающее поведение команд. Хозяева получили семь желтых карточек в одной игре, а гости – шесть. Разберем и удаление футболистов Дуриша и Нобоа. Они вместе с судьей Безбородовым будут приглашены на заседание комитета», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Оренбург Ростов Нобоа Кристиан Дуриш Михал Каррера Массимо Григорьянц Артур Безбородов Владислав
Комментарии (4)
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dok66
1495444045
Да -ааааа , фото со стадиона после матча на Спорт-Экспрессе просто шокируют ! После таких акций простые люди с детьми сто раз подумают , а стоит ли идти на стадион !
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пряник929
1495445036
бывает
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Decorhome
1495445113
Оставьте чемпионов. Пусть радуются.
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