КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака», неявка Карреры на пресс-конференцию разбираться не будет

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит нарушения регламента, которые были допущены в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что после финального свистка матча «Арсенал» – «Спартак» фанаты выбежали на поле.

«На заседании КДК рассмотрит массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты «Спартака» сжигали атрибутику «Арсенала», повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны.

В рапорте отмечено, что главный тренер «Спартака» не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле. Рассматривать эпизод мы не будем.

Матч «Оренбург» – «Ростов». Рассмотрим неподобающее поведение команд. Хозяева получили семь желтых карточек в одной игре, а гости – шесть. Разберем и удаление футболистов Дуриша и Нобоа. Они вместе с судьей Безбородовым будут приглашены на заседание комитета», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.