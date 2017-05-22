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    КДК рассмотрит поведение фанатов «Спартака», неявка Карреры на пресс-конференцию разбираться не будет

    Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит нарушения регламента, которые были допущены в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, что после финального свистка матча «Арсенал»«Спартак» фанаты выбежали на поле.

    «На заседании КДК рассмотрит массовый выход болельщиков обоих клубов на поле после финального свистка. Также болельщики хозяев и гостей использовали и бросали пиротехнику. Помимо этого, фанаты «Спартака» сжигали атрибутику «Арсенала», повредили имущество стадиона и в большом количестве сидели на решетке трибуны.

    В рапорте отмечено, что главный тренер «Спартака» не имел возможности пройти на пресс-конференцию через поле. Рассматривать эпизод мы не будем.

    Матч «Оренбург»«Ростов». Рассмотрим неподобающее поведение команд. Хозяева получили семь желтых карточек в одной игре, а гости – шесть. Разберем и удаление футболистов Дуриша и Нобоа. Они вместе с судьей Безбородовым будут приглашены на заседание комитета», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 11:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 22 мая 2017, 12:25

      Оставьте чемпионов. Пусть радуются.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 мая 2017, 12:23

      бывает

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 12:07

      Да -ааааа , фото со стадиона после матча на Спорт-Экспрессе просто шокируют ! После таких акций простые люди с детьми сто раз подумают , а стоит ли идти на стадион !

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > dok66 22 мая 2017, 12:28

      3:0 достались не за просто так... одна команда билась на 200%, другая боролась с соперником, похмельем и усталостью от празднования чемпионства... попробуй побухать несколько дней и поиграть полтора часика с соперником, у которого за спиной заградотряд....

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