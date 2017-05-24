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    «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?


    3.4
    Голосов: 9
    24.05.2017 14:00
    Теперь «Арсенал» пролетел мимо Лиги чемпионов, усилив негативные настроения болельщиков. Недовольство работой Венгера продолжает расти. «Бомбардир» разбирается, что же действительно привело к такому провалу.

    Почему это так важно?

    При Венгере «Арсенал» 20 лет подряд представлял Англию на европейской арене. Делал это не всегда успешно, но из группы обычно выходил. Итоги этого сезона для «Арсенала» ужасны. Впервые за 22 года выше финишировал «Тоттенхэм», занявший второе место. «Арсенал» остался лишь пятым, пустив вперед еще и «Манчестер Сити» с «Ливерпулем». С чемпионским «Челси» никакого соперничества не было ни у одной команды чемпионата. Для попадания на обросшее мемами четвертое место «Арсеналу» не хватило одного балла. «Это очко обойдется нам в очень приличную сумму. Клуб не досчитается больших призовых. Мы бились до конца», – резюмировал Венгер. Для «Арсенала» сезон без Лиги чемпионов действительно может стать серьезной проблемой.

    Кто в этом виноват?

    Бывший нападающий «Селтика» Крис Саттон считает, что «Арсеналу» мешает работа Венгера. «Команда хромает. Все становится хуже. Раньше Венгер тренировал непобедимый клуб. Теперь он тренирует невидимок. Арсен должен уйти», – говорит Саттон. С ним согласны и фанаты «Арсенала», во всех уголках мира требующие отставки Венгера. Зато игроки команды считают по-другому. «Мы уже несколько раз подводили тренера в нынешнем сезоне», – рассказывает Аарон Рэмзи. «Арсенал» в нынешнем сезоне потерпел девять поражений – это больше, чем у любой из команд первой шестерки. Из клубов пятерки у «Арсенала» худшая атака (77 голов) и оборона (44 пропущенных мяча). Хотя положительные моменты можно найти даже в таком сезоне. 27 мая «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Клуб может выиграть трофей, что в последнее время с ним случается не так часто.

    Что с игроками?

    Проблемы. На Озила есть спрос в Турции, на Санчеса – везде. Венгер утверждает, что оба хотят остаться. Непопадание в Лигу чемпионов – огромный минус в переговорах с лидерами команды. Санчес даже в неудачном для «Арсенала» сезоне был одним из лучших во всей лиге. В 38 матчах Алексис забил 24 гола и сделал 11 голевых пасов. На него претендуют все, начиная от «Баварии» и «Челси». Если «Арсенал» потеряет хотя бы одного из своих лидеров, рискует и в следующем сезоне пролететь мимо Лиги чемпионов. Сейчас в команду не хотят идти из-за репутации неудачников, разучившихся выигрывать важные трофеи. Год назад «Ливерпуль» Юргена Клоппа, оставшись без Лиги чемпионов, отложил настоящую перестройку на год. Теперь проблемы будут у «Арсенала», ведь лучшие игроки хотят выступать в лучших турнирах.

    Как «Арсенал» проведет лето?

    Венгер остается. Это уже почти свершившийся факт. Но «Арсенал» готов начать поиски продолжателя его идей. Построение новой команды все-таки начнется. «Арсеналу» предстоит сложное окно, где важно угадать с покупками за небольшие суммы. Возможно, в команду придут несколько игроков уровня Лукаса Переса. Эти не слишком раскрученные, но готовые выстрелить парни и будут определяющими для «Арсенала» в новом сезоне. Главное – не проиграть в такой угадайке. «Мы проживем и без Лиги чемпионов. Не станем менять курс только из-за непопадания в турнир», – Венгер считает, что у команды все будет нормально. Поиски талантов и торги за каждый миллион продолжатся.

    «Арсенал» многое теряет?

    Со спортивной точки зрения «Арсенал» остается без самого важного. Зато с финансовой, как бы не упирался Арсен Венгер, потери клуба выглядят не такими серьезными. В Англии у клубов большие доходы с телетрансляций. По итогам предыдущего сезона «Арсенал» вообще заработал рекордные 100 миллионов фунтов призовых. Это пришло с коммерческих и телевизионных доходов. Сейчас денег окажется чуть меньше, но все равно сопоставимо много. Год без Лиги чемпионов не заставляет «Арсенал» ничего менять. Но такой результат дает понять, что этот курс развития не приносит настоящего результата. Виноват здесь не только Арсен Венгер.

    Еще одна причина, почему Венгер должен уйти из «Арсенала»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 9
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 28 мая 2017, 12:16

      Арсенал выиграл кубок Англии, хотя финансовые возможности хуже первой четвёрки, и даже Манчестера Юнайтед, который на шестом месте. Американец купил клуб для воплощения своих амбиций, но по своим вложениям в клуб уступает ведущим клубам Англии, да и реклама клуба хромает. Усманову уступать клуб не хотят, а тот пролетев на российском футболе - Анжи, явно жаждет отыграться в английском.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 мая 2017, 10:57

      Если так разобраться, у Арсенала - слабейший состав из всей топ-6. Плюс традиционная подверженность травмам. Состав формирует как раз менеджер (Венгер), тренировочный процесс тоже утверждает он. Получается, он и виновник в корне. Что такое Арсенал? Почти списанный ветеран (Чех) + пара звёзд (Санчес, Озил) + таланты (Бельерин, Ивоби) + добротные игроки уровня чуть выше среднего (80% команды). Не надо удивляться, посмотрите на силу команды и сравните с теми же Сити или даже Шпорами!

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Danish Dynamite 26 мая 2017, 15:11

      Однако цифры и факты говорят обратное.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 мая 2017, 20:14

      необходимость смены тренера в арсенале очевидна помоему даже пингвинам в антарктиде, но только не нескольким человекам в арсенале... игроки втихую наверное тоже хотели бы другого тренера...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 18:44

      Пора уже Венгеру понять , что рано или поздно все заканчивается . И Арсенал уже - пройденный этап . Зачем он за него так цепляется ?

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 мая 2017, 18:24

      пора его гнать из клуба

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 24 мая 2017, 16:29

      Венгер с 3-ей командой АПЛ по цене и крутости игроков проваливается из года в год. Причём отставание от Челси и МС совсем ничтожное. Очевидно, что дело в тренере, тут не может быть других вариантов. Понятное дело, что в футбол играют не деньги и бывают чудеса, как Лестер год назад, например. Но каждый год проваливаться нельзя. Челси провалился 1 раз в прошлом году, в этом выиграл АПЛ. Арсенал же стабильно показывает плохие результаты.
      Самая большая проблема клуба - трусость или недонастрой против "больших" клубов. Арсенал не умеет играть с фаворитами и показывает это из года в год. Все очки набирает только на аутсайдерах и раздаёт их в личных встречах клубам первой шестёрки. Робин Гуд наоборот. В этом сезоне смогли переиграть только Челси 1 раз, МЮ который сейчас вообще никакой и Эвертон в последнем туре в матче который для синих уже абсолютно ничего не решал. В прошлом сезоне тоже самое - 2 победы над Эвертоном, 1 над МЮ, 1 над МС. В позапрошлом 1 раз Эвертон, 1 раз Ливерпуль, 1 раз МС. И т.д. до бесконечности. Максимум 3-4 победы в 12 матчах я прямыми конкурентами за сезон.
      Если взять тот же Ливерпуль, то он в этом сезоне не проиграл вообще никому из лидеров. 2 победы над Арсеналом, 2 над Эвертоном, победа+ничья с Челси Тоттенхэмом и МС, 2 ничьих с МЮ. Отсюда и итоговое место выше Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Rainbringer 26 мая 2017, 10:59

      Арсенал - третья команда АПЛ по крутости игроков????? Да ладно! Не смешите...

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Danish Dynamite 26 мая 2017, 15:10

      Трансфермаркт глянь, никто не шутит. Состав почти не уступает Челси и МС.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Rainbringer 27 мая 2017, 05:55

      Он показывает суммарную стоимость, это не показательно. Если взять стоимость топ-11, то же самое разве получится? О чём я писал, что у Арсенала игроков world class почти нет, 90% команды - добротные середнячки или чуть выше. У Челси с МС ситуация разве такая? Там есть очень дорогой костяк и относительно дешевые дублёры, в то время как у Арс эти границы размыты..

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 мая 2017, 15:26

      наверное всем приходит время уходить как бы это грустно не было ...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 мая 2017, 14:46

      Пора знать меру. Из лучшего тренера Арсенала легко превратиться в самого ненавистного и все перечеркнуть разом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 мая 2017, 14:34

      настоящие болельщики понимают что Венгер не виноват, если владельцы Арсенала хотят что бы клуб стал чемпионом, то пускай покупают как Челси игроков хороших за 70 млн. а не средних игроков Лукаса, Паулиста по 20 млн, при этом в каждое ТО так, так что на мой взгляд что Венгер добился с таким составом максимум что мог, а те кто его поливают грязью, пускай вспомнят что для Арсенала этот человек уже легенда, он любит свой клуб, болельщиков, но он не всемогущий из полусреднего состава игроков бороться за первое место с клубами которые тратят по 100 млн на трансферы каждый год, покупая игроков высокого класса

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > STAFOR13 24 мая 2017, 16:06

      У Арсенала итак третий бюджет в АПЛ среди всех клубов. И они не сильно уступают Челси и МС, если что.

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Rainbringer 24 мая 2017, 16:17

      бюджет это одно, а покупка игроков другое, вспомнить закупки МС с того же Арсенала, тот же Челси имеет на каждую позицию по 2 равноценных игрока, если взять составы команд и сравнить, игроки на голову выше в Челси и др клубах, которые покупают готовых игроков по 70 и более млн, у Арсена из таких только Озил и Санчес, другие либо как Чех уже сдают в связи с возрастом или воспитанники которых скоро так же купят гранды, тот же Бельерин уже Барса им интересуется, другие клубы, его отпустят и опять будут либо наигрывать своих воспитанников, либо покупать таких как Ремзи и растить до высокого уровня.

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > STAFOR13 24 мая 2017, 16:43

      Под словом "бюджет" подразумевалась цена состава. Так вот, у Арсенала она как раз 3-я. И игроки с такими же ценниками, как у Челси и МС. Если они плохо играют, то это как раз таки проблема тренера. Если Арсенал купит ещё пару-тройку игроков по 70-100 миллионов, как ты хочешь, то бюджет уже будет раза в полтора дороже Челси и МС, тогда уж совсем позорно будет проигрывать прямым конкурентам из раза в раз.
      МС - 525,25 млн евро.
      Челси - 510 млн евро.
      Арсенал - 492,5 млн евро.
      МЮ - 469 млн евро.
      Шпоры - 429 млн евро.
      Ливерпуль - 372,2 млн евро.
      Эвертон - 253,3 млн евро.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Rainbringer 24 мая 2017, 17:06

      по данным трансфермаркета стоимость игроков Арсенала (28 игроков) 418.63 только щас посмотрел что бы убедиться, у Челси (24 игрока) стоимость 433.50, + можно посмотреть по именам, с этих расчётов можно понять, что в Арсенале половину игроков среднего уровня, в Челси на каждую позицию практически, по 2 равноценных игрока хорошего уровня, тем более зная Арсенал, какие у них проблемы с травмами игроков, если они хотят бороться за золотые медали, им нужно покупать так же, особенно в защиту, в центр, Паулиста делает много ошибок когда заменяет гл.центральных защитников, нападающего уровня того же Диего Косты, а не Жиру, другие вечно травмированы. Поэтому Венгеру и приходиться выпускать Ивоби и др своих воспитанников, это конечно хорошо, но нужно время что бы они выросли в игроков высокого уровня

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > STAFOR13 24 мая 2017, 17:23

      Ну ты считать умеешь? У Арсенала 28 игроков при среднем ценнике 15 миллионов. У Челси 24 игрока со средним ценником 18 миллионов. Где тут существенная разница? Почему у Арсенала игроки среднего уровня при таких ценниках, а у Челси они хорошего уровня, да ещё и по 2 на каждую позицию? Что за глупости. Сопоставимые игроки по качеству и цене.
      Состав Арсенала вполне конкурентоспособен, и если не лучший в АПЛ, то один из самых лучших и самых дорогостоящих. Таким составом более чем реально брать чемпионство без всяких усилений даже. А то у нас получается, что болельщики Арсенала постоянно ноют о денежных мешках - Челси и МС, и супердорогостоящих трансферах МЮ, а у самих там состав такой, что денег куры не клюют.
      Вот Ливер скромным шестым составом прыгнул выше головы. В том числе дважды грохнул Арсенал в личных встречах.

      2
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Rainbringer 24 мая 2017, 20:11

      Полностью согласен , это лет 5 назад , можно было говорить , что у Арсенала денег нет ... Тут скорее вопрос кто как их тратит ... И в этом как раз вина Венгера , никто ему не виноват , что он покупает совсем никакого Джаку за 45 лямов , и жмотится сопостовимую сумму на Ляказетта ....

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 > Rainbringer 25 мая 2017, 01:31

      Ценники в футбол не играют. Лестер вообще стоил в разы меньше и ничего, хватит деньгами мериться.

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > forward33 25 мая 2017, 12:18

      Я же написал, что бывают исключения. Челси тоже прошлый сезон провалил и закончил на 10-ом месте при почти самом большом бюджете в лиге. Но это разовый провал. Арсенал же стабильно показывает плохие результаты при одном из лучших бюджетов. Хоть 1 раз за последние 5-10 лет золото можно было взять с таким составом и деньгами.

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > Rainbringer 26 мая 2017, 11:28

      Брат ты что новичок в футболе, хоть знаешь скольких топов замариновали в челси у них там сеск с вилианом и педро с зума на банке, а у арса? Да челси и тот же мс скольких отбраковали за последние 5-10 лет. челси не подошли куардадо, шурле, де брюйне, лукаку, мата и другие. по стоимости игроков (челси) и подготовки молодежи (арс) они не соизмеримы, проблема не в вене, просто кронке не фанат сокера а абрамович фанат футбола и не жалеет денег, а кронке делает бизнес. арс последние 11 лет строил стадион и расплачивался с долгами, продавали лидеров а другие сорили деньгами, пожалуйста не знаешь не пиши, как многие требующие отставки вени, он держал клуб на плаву столько лет
      покупая молодежь и раскрывая таланты... любому дай пару миллиардов и будет менять тренеров и игроков как перчатки и брать чашки создавая мнимый "топ-клуб"

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо > 26 мая 2017, 11:30

      Без вени арс будет колбасить еще долго нужен плавный переход, а еще лучше смена владельцев, не веня аут, а долойкроке жмота, на нужен щедрый владелец...

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > марадонна/гаринча/роналдо 26 мая 2017, 15:08

      Всё это голословно. Пустые слова. Факты и цифры говорят обратное.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 24 мая 2017, 14:28

      Александр, как всегда объективно, кратко и понятно, совсем соглашусь единственное Арсен готов тратить, обещал 1-2 игроков топ уровня, правда, если уйдёт Санчес нужно будет больше футболистов. Ну, конечно, провал с тренером должны разделить игроки, которые сыграли ниже своего уровня.

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