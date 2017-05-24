«Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?

Почему это так важно?

При Венгере «Арсенал» 20 лет подряд представлял Англию на европейской арене. Делал это не всегда успешно, но из группы обычно выходил. Итоги этого сезона для «Арсенала» ужасны. Впервые за 22 года выше финишировал «Тоттенхэм», занявший второе место. «Арсенал» остался лишь пятым, пустив вперед еще и «Манчестер Сити» с «Ливерпулем». С чемпионским «Челси» никакого соперничества не было ни у одной команды чемпионата. Для попадания на обросшее мемами четвертое место «Арсеналу» не хватило одного балла. «Это очко обойдется нам в очень приличную сумму. Клуб не досчитается больших призовых. Мы бились до конца», – резюмировал Венгер. Для «Арсенала» сезон без Лиги чемпионов действительно может стать серьезной проблемой.

Кто в этом виноват?

Бывший нападающий «Селтика» Крис Саттон считает, что «Арсеналу» мешает работа Венгера. «Команда хромает. Все становится хуже. Раньше Венгер тренировал непобедимый клуб. Теперь он тренирует невидимок. Арсен должен уйти», – говорит Саттон. С ним согласны и фанаты «Арсенала», во всех уголках мира требующие отставки Венгера. Зато игроки команды считают по-другому. «Мы уже несколько раз подводили тренера в нынешнем сезоне», – рассказывает Аарон Рэмзи. «Арсенал» в нынешнем сезоне потерпел девять поражений – это больше, чем у любой из команд первой шестерки. Из клубов пятерки у «Арсенала» худшая атака (77 голов) и оборона (44 пропущенных мяча). Хотя положительные моменты можно найти даже в таком сезоне. 27 мая «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Клуб может выиграть трофей, что в последнее время с ним случается не так часто.

Что с игроками?

Проблемы. На Озила есть спрос в Турции, на Санчеса – везде. Венгер утверждает, что оба хотят остаться. Непопадание в Лигу чемпионов – огромный минус в переговорах с лидерами команды. Санчес даже в неудачном для «Арсенала» сезоне был одним из лучших во всей лиге. В 38 матчах Алексис забил 24 гола и сделал 11 голевых пасов. На него претендуют все, начиная от «Баварии» и «Челси». Если «Арсенал» потеряет хотя бы одного из своих лидеров, рискует и в следующем сезоне пролететь мимо Лиги чемпионов. Сейчас в команду не хотят идти из-за репутации неудачников, разучившихся выигрывать важные трофеи. Год назад «Ливерпуль» Юргена Клоппа, оставшись без Лиги чемпионов, отложил настоящую перестройку на год. Теперь проблемы будут у «Арсенала», ведь лучшие игроки хотят выступать в лучших турнирах.

Как «Арсенал» проведет лето?

Венгер остается. Это уже почти свершившийся факт. Но «Арсенал» готов начать поиски продолжателя его идей. Построение новой команды все-таки начнется. «Арсеналу» предстоит сложное окно, где важно угадать с покупками за небольшие суммы. Возможно, в команду придут несколько игроков уровня Лукаса Переса. Эти не слишком раскрученные, но готовые выстрелить парни и будут определяющими для «Арсенала» в новом сезоне. Главное – не проиграть в такой угадайке. «Мы проживем и без Лиги чемпионов. Не станем менять курс только из-за непопадания в турнир», – Венгер считает, что у команды все будет нормально. Поиски талантов и торги за каждый миллион продолжатся.

«Арсенал» многое теряет?

Со спортивной точки зрения «Арсенал» остается без самого важного. Зато с финансовой, как бы не упирался Арсен Венгер, потери клуба выглядят не такими серьезными. В Англии у клубов большие доходы с телетрансляций. По итогам предыдущего сезона «Арсенал» вообще заработал рекордные 100 миллионов фунтов призовых. Это пришло с коммерческих и телевизионных доходов. Сейчас денег окажется чуть меньше, но все равно сопоставимо много. Год без Лиги чемпионов не заставляет «Арсенал» ничего менять. Но такой результат дает понять, что этот курс развития не приносит настоящего результата. Виноват здесь не только Арсен Венгер.

Еще одна причина, почему Венгер должен уйти из «Арсенала»

[poll id=1271]