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  • «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?

«Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?

Почему это так важно?

При Венгере «Арсенал» 20 лет подряд представлял Англию на европейской арене. Делал это не всегда успешно, но из группы обычно выходил. Итоги этого сезона для «Арсенала» ужасны. Впервые за 22 года выше финишировал «Тоттенхэм», занявший второе место. «Арсенал» остался лишь пятым, пустив вперед еще и «Манчестер Сити» с «Ливерпулем». С чемпионским «Челси» никакого соперничества не было ни у одной команды чемпионата. Для попадания на обросшее мемами четвертое место «Арсеналу» не хватило одного балла. «Это очко обойдется нам в очень приличную сумму. Клуб не досчитается больших призовых. Мы бились до конца», – резюмировал Венгер. Для «Арсенала» сезон без Лиги чемпионов действительно может стать серьезной проблемой.

Кто в этом виноват?

Бывший нападающий «Селтика» Крис Саттон считает, что «Арсеналу» мешает работа Венгера. «Команда хромает. Все становится хуже. Раньше Венгер тренировал непобедимый клуб. Теперь он тренирует невидимок. Арсен должен уйти», – говорит Саттон. С ним согласны и фанаты «Арсенала», во всех уголках мира требующие отставки Венгера. Зато игроки команды считают по-другому. «Мы уже несколько раз подводили тренера в нынешнем сезоне», – рассказывает Аарон Рэмзи. «Арсенал» в нынешнем сезоне потерпел девять поражений – это больше, чем у любой из команд первой шестерки. Из клубов пятерки у «Арсенала» худшая атака (77 голов) и оборона (44 пропущенных мяча). Хотя положительные моменты можно найти даже в таком сезоне. 27 мая «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии. Клуб может выиграть трофей, что в последнее время с ним случается не так часто.

Что с игроками?

Проблемы. На Озила есть спрос в Турции, на Санчеса – везде. Венгер утверждает, что оба хотят остаться. Непопадание в Лигу чемпионов – огромный минус в переговорах с лидерами команды. Санчес даже в неудачном для «Арсенала» сезоне был одним из лучших во всей лиге. В 38 матчах Алексис забил 24 гола и сделал 11 голевых пасов. На него претендуют все, начиная от «Баварии» и «Челси». Если «Арсенал» потеряет хотя бы одного из своих лидеров, рискует и в следующем сезоне пролететь мимо Лиги чемпионов. Сейчас в команду не хотят идти из-за репутации неудачников, разучившихся выигрывать важные трофеи. Год назад «Ливерпуль» Юргена Клоппа, оставшись без Лиги чемпионов, отложил настоящую перестройку на год. Теперь проблемы будут у «Арсенала», ведь лучшие игроки хотят выступать в лучших турнирах.

Как «Арсенал» проведет лето?

Венгер остается. Это уже почти свершившийся факт. Но «Арсенал» готов начать поиски продолжателя его идей. Построение новой команды все-таки начнется. «Арсеналу» предстоит сложное окно, где важно угадать с покупками за небольшие суммы. Возможно, в команду придут несколько игроков уровня Лукаса Переса. Эти не слишком раскрученные, но готовые выстрелить парни и будут определяющими для «Арсенала» в новом сезоне. Главное – не проиграть в такой угадайке. «Мы проживем и без Лиги чемпионов. Не станем менять курс только из-за непопадания в турнир», – Венгер считает, что у команды все будет нормально. Поиски талантов и торги за каждый миллион продолжатся.

«Арсенал» многое теряет?

Со спортивной точки зрения «Арсенал» остается без самого важного. Зато с финансовой, как бы не упирался Арсен Венгер, потери клуба выглядят не такими серьезными. В Англии у клубов большие доходы с телетрансляций. По итогам предыдущего сезона «Арсенал» вообще заработал рекордные 100 миллионов фунтов призовых. Это пришло с коммерческих и телевизионных доходов. Сейчас денег окажется чуть меньше, но все равно сопоставимо много. Год без Лиги чемпионов не заставляет «Арсенал» ничего менять. Но такой результат дает понять, что этот курс развития не приносит настоящего результата. Виноват здесь не только Арсен Венгер.

Еще одна причина, почему Венгер должен уйти из «Арсенала»

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Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Европа Арсенал Озил Месут Санчес Алексис Венгер Арсен
Комментарии (26)
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liverpool19861986
1495625255
Пора Арсен,пора на покой!!!
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STAFOR13
1495625697
настоящие болельщики понимают что Венгер не виноват, если владельцы Арсенала хотят что бы клуб стал чемпионом, то пускай покупают как Челси игроков хороших за 70 млн. а не средних игроков Лукаса, Паулиста по 20 млн, при этом в каждое ТО так, так что на мой взгляд что Венгер добился с таким составом максимум что мог, а те кто его поливают грязью, пускай вспомнят что для Арсенала этот человек уже легенда, он любит свой клуб, болельщиков, но он не всемогущий из полусреднего состава игроков бороться за первое место с клубами которые тратят по 100 млн на трансферы каждый год, покупая игроков высокого класса
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bset
1495626365
Пора знать меру. Из лучшего тренера Арсенала легко превратиться в самого ненавистного и все перечеркнуть разом.
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anri1703
1495628798
наверное всем приходит время уходить как бы это грустно не было ...
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Rainbringer
1495632583
Венгер с 3-ей командой АПЛ по цене и крутости игроков проваливается из года в год. Причём отставание от Челси и МС совсем ничтожное. Очевидно, что дело в тренере, тут не может быть других вариантов. Понятное дело, что в футбол играют не деньги и бывают чудеса, как Лестер год назад, например. Но каждый год проваливаться нельзя. Челси провалился 1 раз в прошлом году, в этом выиграл АПЛ. Арсенал же стабильно показывает плохие результаты. Самая большая проблема клуба - трусость или недонастрой против "больших" клубов. Арсенал не умеет играть с фаворитами и показывает это из года в год. Все очки набирает только на аутсайдерах и раздаёт их в личных встречах клубам первой шестёрки. Робин Гуд наоборот. В этом сезоне смогли переиграть только Челси 1 раз, МЮ который сейчас вообще никакой и Эвертон в последнем туре в матче который для синих уже абсолютно ничего не решал. В прошлом сезоне тоже самое - 2 победы над Эвертоном, 1 над МЮ, 1 над МС. В позапрошлом 1 раз Эвертон, 1 раз Ливерпуль, 1 раз МС. И т.д. до бесконечности. Максимум 3-4 победы в 12 матчах я прямыми конкурентами за сезон. Если взять тот же Ливерпуль, то он в этом сезоне не проиграл вообще никому из лидеров. 2 победы над Арсеналом, 2 над Эвертоном, победа+ничья с Челси Тоттенхэмом и МС, 2 ничьих с МЮ. Отсюда и итоговое место выше Арсенала.
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mihail1980
1495639457
пора его гнать из клуба
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dok66
1495640659
Пора уже Венгеру понять , что рано или поздно все заканчивается . И Арсенал уже - пройденный этап . Зачем он за него так цепляется ?
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mihail200606
1495646083
необходимость смены тренера в арсенале очевидна помоему даже пингвинам в антарктиде, но только не нескольким человекам в арсенале... игроки втихую наверное тоже хотели бы другого тренера...
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Danish Dynamite
1495785434
Если так разобраться, у Арсенала - слабейший состав из всей топ-6. Плюс традиционная подверженность травмам. Состав формирует как раз менеджер (Венгер), тренировочный процесс тоже утверждает он. Получается, он и виновник в корне. Что такое Арсенал? Почти списанный ветеран (Чех) + пара звёзд (Санчес, Озил) + таланты (Бельерин, Ивоби) + добротные игроки уровня чуть выше среднего (80% команды). Не надо удивляться, посмотрите на силу команды и сравните с теми же Сити или даже Шпорами!
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Егор Велунов
1495962987
Арсенал выиграл кубок Англии, хотя финансовые возможности хуже первой четвёрки, и даже Манчестера Юнайтед, который на шестом месте. Американец купил клуб для воплощения своих амбиций, но по своим вложениям в клуб уступает ведущим клубам Англии, да и реклама клуба хромает. Усманову уступать клуб не хотят, а тот пролетев на российском футболе - Анжи, явно жаждет отыграться в английском.
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