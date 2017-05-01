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    Еще одна причина, почему Венгер должен уйти из «Арсенала»


    2.7
    Голосов: 10
    01.05.2017 17:00
    «Арсенал» проиграл дерби «Тоттенхэму» и впервые за 22 года финишировал в таблице АПЛ ниже «шпор». Тимофей Яценко – в очередной раз о том, почему Арсену Венгеру нужно покинуть клуб.

    Когда Патрика Виейра спросили о сильных и слабых сторонах Арсена Венгера, он ответил, что главное преимущество и главный недостаток тренера «Арсенала» заключаются в одном и том же. «Он верит своим игрокам, он старается сделать так, чтобы ты принимал правильное решение самостоятельно. Не он говорит тебе, что делать, а ты сам принимаешь решение. В этом заключается и сила, и слабость Арсена – потому что иногда игрокам нужен хороший пинок под задницу», – рассказывал бывший капитан «Арсенала».

    Действительно, проблема Арсена Венгера состоит в том, что он по-прежнему настаивает на коллективном самовыражении, хотя в его команде уже давно вместо Виейра, Анри и Кэмпбелла играют Рэмзи, Уэлбек и Габриэль. В то время как другие клубы («Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль») меняли тренеров в поисках лучшего, в «Арсенале» все эти годы царствовал стагнационный режим, работающий по лекалам 2003 года.

    Недовольно размахивающий руками Венгер, ввинченный в современную АПЛ, – это что-то из эпохи динозавров, неестественное и несовместимое с реальностью, как Windows 7 на Macbook’e Pro в шоу Сергея Дружко. Вот только шоу Дружко – это развлекалово и стеб, тогда как болельщикам «Арсенала» явно не до смеха. «Этот клуб погубит меня», – любит приговаривать DT, один из завсегдатаев ArsenalFanTV и оппозиционер венгеровского режима. Взбодрить фанатов и их беспросветное настроение может одно простое событие – уход главного тренера. Иногда перемены нужны просто ради перемен.

    Разбирать вчерашнюю игру «Арсенала» против «Тоттенхэма» не имеет смысла, потому что никакой игры и не было. Были судорожные попытки гостей отбиваться и сохранить ворота на замке, а там – как повезет. В итоге «Тоттенхэм» забил 2, мог забить все 10 и впервые в новейшей истории финишировал в АПЛ выше «Арсенала». При Венгере такого еще не случалось, а St Totteringham’s Day был доброй традицией – почти как английский День подарков или День благодарения в Штатах.

    Вчера эта традиция прервалась. Следующий пункт назначения – вышвырнуть «канониров» из их любимой четверки, чем в ближайшее время займутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Собственно, «Арсенал» уже находится за чертой четвертого места, но все еще имеет математические шансы заскочить на подножку поезда. Для блага команды будет наконец-то встряхнуться и пролететь мимо Лиги чемпионов. Какой смысл в очередной раз позориться на «Альянц Арене»?

    Венгеру нужно уйти просто потому, что фанбазу «Арсенала» уже не склеить, она раскололась необратимо и невозвратно. Чем морочиться с клеем и старым сервизом, легче купить новый. Чем ждать от Венгера свежих идей, лучше найти эти идеи в фигуре нового тренера. Жардим, Тухель, Хау – «Арсеналу» нужен кто угодно, только бы не из эпохи динозавров.

    Раскол в болельщицкой среде чреват в первую очередь тем, что после каждого поражения поднимается вой и создается нездоровая обстановка вокруг команды. Протестные баннеры, самолеты над «Хоуторнс», драки венгерофилов и венгероненавистников – это нездоровая опухоль. Нужно взять скальпель и ее вырезать. И если у владельца клуба Стэна Кронке не хватает духу, то этим должны заняться его подопечные. Иначе День святого Тоттерингема очень скоро превратится в День святого Тоттерингема наоборот.

    «В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае

    Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

    Почему разгромы «Арсенала» – это хорошо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2389

      serglider 7 мая 2017, 07:04

      Все понятно! Вопрос на кого менять Венгера? Шило на мыло? В Мансити, Челси, МЮ какая была чехарда с тренерами? И еще не понятно останутся они, кроме конечно Конте, или их попросят после истечения срока контракта...

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      Рейтинг: +87

      bakha23 2 мая 2017, 17:47

      14 лет без чемпионство о чем то говорит такими игроками как у них было

      0
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 2 мая 2017, 08:08

      Нужно всего лишь провести хорошую трансферную кампанию и все будет у него хорошо.

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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 1 мая 2017, 20:15

      а может быть нада менять что то в плане финансов, найти шейха или китайца?

      ведь вся их проблема в том что нету топ игрока на острие атаки, к Озилу Санчезу и Рамзи с Косельни , нада еще минимум 3х в эти же линии + Чех далеко не молод....

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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 1 мая 2017, 19:44

      Пожалуй, Венгер устал, его с почестями нужно проводить. Арсенал идет по наклонной.

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 1 мая 2017, 19:03

      Проблемы Арсенала, скорее финансовые, чем тренерские, найти столько денег, сколько у МЮ или М Сити, Челси, появилось у Тотэнхэма трудно, если под нового тренера дадут хорошие деньги, тогда стоит рискнуть, потому что новый тренер. всегда риск, тем более если клуб с историей Арсенала.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 мая 2017, 17:58

      Венгер - хороший менеджер и тренер ... Арсенал всегда борется за еврокубки ... иногда и за чемпионство ... не уверен, что тот, кто придет на замену, сделает лучше, чем Арсен ... не получилось бы так же как в Юнайтеде ... ушел Фергюсон - ушла игра команды ...

      2
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      Рейтинг: +4028

      raritet 1 мая 2017, 17:51

      Почему то автор статьи считает что нужно внять именно его совету-убрать старого Тренера- а где гарантии, что новый вообще сможет удержаться в десятке АПЛ?

      2
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > raritet 1 мая 2017, 18:00

      Об этом никто не думает, все тока пиздеть и могут) Пример ЯРКИЙ это МЮ!!! Посмотрите что с ним стало, после ухода велиикого тренера... Они просто в ЖОПЭ!!! ((((((((((((((((((((

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