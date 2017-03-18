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    Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против


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    Голосов: 1
    18.03.2017 16:40
    Конфликт в среде болельщиков «Арсенала» вышел на новый уровень – военно-воздушный. «Бомбардир» показывает, как гунеры защищают и ругают Венгера с помощью самолетов.

    В первом тайме сегодняшней игры между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» над стадионом «Хоуторнс» курсировали два самолета. Один из них – в поддержку главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера. «Верим в Арсена. Респект, Арсен Венгер», – сообщили гигантские буквы.

    Другой аэроплан доставил месседж диаметрально противоположного содержания: «Нет новому контракту, Венгер – на выход».

    В твиттере оперативно среагировали, посчитав, что баннеры могли быть иного содержания. Например, стоило высказаться о прическе Эктора Бельерина:

    А вот так, по мнению одного из болельщиков, выглядит воображаемое будущее – каждый недовольный твит автоматически проецируется на небо. Или – на стены «Эмирейтс».

    Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Kristian Sturt‏, Английский Акцент
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 марта 2017, 05:13

      Своих тренеров в Англии нет, сплошь одни легионеры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 19 марта 2017, 21:40

      Арсен это бренд.И лишаться этого бренда не хотят в руководстве клуба.Ведь Арсен+нал=Арсенал ,гремучая смесь бабла ,веселья,молодняка и ,самое главное, шлакофутбола в их исполнении.Все это заставляет держаться в клубе самого преданного из нынетренирующих в европе дедулек.

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 марта 2017, 15:37

      Нужно было Аршавина оставить тогда, сейчас было бы всё нормально

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 марта 2017, 21:57

      У нас бы уже арестовалибы их!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Hangeldi 19 марта 2017, 21:35

      И правильно бы сделали.Неча херней страдать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 18 марта 2017, 18:55

      Все к Арсену давно привыкли и полюбили его. Представить Арсенал с другим тренером очень сложно. Но ему всегда чего-то не хватает. Если Арсенал намерен выигрывать трофеи надо менять тренера, или давать Арсену больше денег на звёзд.

      2
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      ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > gigs84 18 марта 2017, 21:00

      Cогласен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 18 марта 2017, 18:54

      Уже выяснили. Второй самолет в поддержку от руководства

      1
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 18 марта 2017, 17:05

      Вот это фанаты!
      Арсен отдыхай ээээ

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet > Otabek bro 19 марта 2017, 18:49

      Футбол -это не только чемпионство и потому Венгер нужен Арсеналу.

      -2
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro > raritet 22 марта 2017, 08:13

      Стадион меняли, игроков меняли, спонсора меняли, газон меняли ну что осталось

      0
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