Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

В первом тайме сегодняшней игры между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» над стадионом «Хоуторнс» курсировали два самолета. Один из них – в поддержку главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера. «Верим в Арсена. Респект, Арсен Венгер», – сообщили гигантские буквы.
Другой аэроплан доставил месседж диаметрально противоположного содержания: «Нет новому контракту, Венгер – на выход».
В твиттере оперативно среагировали, посчитав, что баннеры могли быть иного содержания. Например, стоило высказаться о прическе Эктора Бельерина:
А вот так, по мнению одного из болельщиков, выглядит воображаемое будущее – каждый недовольный твит автоматически проецируется на небо. Или – на стены «Эмирейтс».
Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против
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