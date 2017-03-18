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  • Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

В первом тайме сегодняшней игры между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» над стадионом «Хоуторнс» курсировали два самолета. Один из них – в поддержку главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера. «Верим в Арсена. Респект, Арсен Венгер», – сообщили гигантские буквы.

Другой аэроплан доставил месседж диаметрально противоположного содержания: «Нет новому контракту, Венгер – на выход».

В твиттере оперативно среагировали, посчитав, что баннеры могли быть иного содержания. Например, стоило высказаться о прическе Эктора Бельерина:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот так, по мнению одного из болельщиков, выглядит воображаемое будущее – каждый недовольный твит автоматически проецируется на небо. Или – на стены «Эмирейтс».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

[poll id=1193]

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Otabek bro
1489845939
Вот это фанаты! Арсен отдыхай ээээ
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pipboy47
1489852489
Уже выяснили. Второй самолет в поддержку от руководства
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gigs84
1489852517
Все к Арсену давно привыкли и полюбили его. Представить Арсенал с другим тренером очень сложно. Но ему всегда чего-то не хватает. Если Арсенал намерен выигрывать трофеи надо менять тренера, или давать Арсену больше денег на звёзд.
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Hangeldi
1489863472
У нас бы уже арестовалибы их!
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Zubo
1489927065
Нужно было Аршавина оставить тогда, сейчас было бы всё нормально
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Ronaldinho R10
1489948855
Арсен это бренд.И лишаться этого бренда не хотят в руководстве клуба.Ведь Арсен+нал=Арсенал ,гремучая смесь бабла ,веселья,молодняка и ,самое главное, шлакофутбола в их исполнении.Все это заставляет держаться в клубе самого преданного из нынетренирующих в европе дедулек.
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КЭТиК
1489976029
Своих тренеров в Англии нет, сплошь одни легионеры.
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