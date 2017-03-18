Фанаты «Арсенала» заказали два самолета. Один – в поддержку Венгера, другой – против

В первом тайме сегодняшней игры между «Вест Бромвичем» и «Арсеналом» над стадионом «Хоуторнс» курсировали два самолета. Один из них – в поддержку главного тренера лондонского клуба Арсена Венгера. «Верим в Арсена. Респект, Арсен Венгер», – сообщили гигантские буквы.

Другой аэроплан доставил месседж диаметрально противоположного содержания: «Нет новому контракту, Венгер – на выход».

В твиттере оперативно среагировали, посчитав, что баннеры могли быть иного содержания. Например, стоило высказаться о прическе Эктора Бельерина:

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А вот так, по мнению одного из болельщиков, выглядит воображаемое будущее – каждый недовольный твит автоматически проецируется на небо. Или – на стены «Эмирейтс».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

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