Еще одна причина, почему Венгер должен уйти из «Арсенала»

Когда Патрика Виейра спросили о сильных и слабых сторонах Арсена Венгера, он ответил, что главное преимущество и главный недостаток тренера «Арсенала» заключаются в одном и том же. «Он верит своим игрокам, он старается сделать так, чтобы ты принимал правильное решение самостоятельно. Не он говорит тебе, что делать, а ты сам принимаешь решение. В этом заключается и сила, и слабость Арсена – потому что иногда игрокам нужен хороший пинок под задницу», – рассказывал бывший капитан «Арсенала».

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Действительно, проблема Арсена Венгера состоит в том, что он по-прежнему настаивает на коллективном самовыражении, хотя в его команде уже давно вместо Виейра, Анри и Кэмпбелла играют Рэмзи, Уэлбек и Габриэль. В то время как другие клубы («Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль») меняли тренеров в поисках лучшего, в «Арсенале» все эти годы царствовал стагнационный режим, работающий по лекалам 2003 года.

Недовольно размахивающий руками Венгер, ввинченный в современную АПЛ, – это что-то из эпохи динозавров, неестественное и несовместимое с реальностью, как Windows 7 на Macbook’e Pro в шоу Сергея Дружко. Вот только шоу Дружко – это развлекалово и стеб, тогда как болельщикам «Арсенала» явно не до смеха. «Этот клуб погубит меня», – любит приговаривать DT, один из завсегдатаев ArsenalFanTV и оппозиционер венгеровского режима. Взбодрить фанатов и их беспросветное настроение может одно простое событие – уход главного тренера. Иногда перемены нужны просто ради перемен.

Разбирать вчерашнюю игру «Арсенала» против «Тоттенхэма» не имеет смысла, потому что никакой игры и не было. Были судорожные попытки гостей отбиваться и сохранить ворота на замке, а там – как повезет. В итоге «Тоттенхэм» забил 2, мог забить все 10 и впервые в новейшей истории финишировал в АПЛ выше «Арсенала». При Венгере такого еще не случалось, а St Totteringham’s Day был доброй традицией – почти как английский День подарков или День благодарения в Штатах.

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Вчера эта традиция прервалась. Следующий пункт назначения – вышвырнуть «канониров» из их любимой четверки, чем в ближайшее время займутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Собственно, «Арсенал» уже находится за чертой четвертого места, но все еще имеет математические шансы заскочить на подножку поезда. Для блага команды будет наконец-то встряхнуться и пролететь мимо Лиги чемпионов. Какой смысл в очередной раз позориться на «Альянц Арене»?

Венгеру нужно уйти просто потому, что фанбазу «Арсенала» уже не склеить, она раскололась необратимо и невозвратно. Чем морочиться с клеем и старым сервизом, легче купить новый. Чем ждать от Венгера свежих идей, лучше найти эти идеи в фигуре нового тренера. Жардим, Тухель, Хау – «Арсеналу» нужен кто угодно, только бы не из эпохи динозавров.

Раскол в болельщицкой среде чреват в первую очередь тем, что после каждого поражения поднимается вой и создается нездоровая обстановка вокруг команды. Протестные баннеры, самолеты над «Хоуторнс», драки венгерофилов и венгероненавистников – это нездоровая опухоль. Нужно взять скальпель и ее вырезать. И если у владельца клуба Стэна Кронке не хватает духу, то этим должны заняться его подопечные. Иначе День святого Тоттерингема очень скоро превратится в День святого Тоттерингема наоборот.

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