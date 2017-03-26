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  • Роналду – лучший бомбардир квалификации ЧМ. «Фенербахче» и «Спартак» готовят обмен игроками. Дайджест событий дня

Роналду – лучший бомбардир квалификации ЧМ. «Фенербахче» и «Спартак» готовят обмен игроками. Дайджест событий дня

Роналду вышел на первое место в гонке бомбардиров в квалификации ЧМ-2018

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Португалии на своем поле одержала крупную победу над Венгрией – 3:0. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Криштиану Роналду. Капитан португальцев забил 8-й и 9-й голы в квалификации и вышел в лидеры среди бомбардиров турнира, обойдя форварда сборной Польши Роберта Левандовского, на счету которого 7 забитых мячей. Стоит отметить, что Роналду также вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров европейских сборных за всю историю.

Мirror: Куман хочет получить 100 миллионов на покупку новичков

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рассчитывает получить внушительную сумму на летнюю трансферную кампанию. Как сообщается, специалист намерен требовать от руководства клуба 100 миллионов фунтов стерлингов на покупку новичков, если «ириски» не смогут удержать ряд своих лидеров. Основными источниками поступления столь внушительной суммы должны послужить предполагаемые продажи форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Росса Баркли.

Щенников и Миланов получили травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (2:0) получил травму защитник армейцев Георгий Щенников. «В концовке матча с «Арсеналом» повреждение получил Щенников, но пока не знаю, что с ним», — заявил Гончаренко. Также наставник красно-синих заявил, что полузащитник Георги Миланов, получивший повреждение в расположении сборной Болгарии, пропустит около месяца. «Мы еще не видели Миланова, но думаю, что он пропустит около месяца».

Amkspor: «Фенербахче» предложил «Спартаку» обменять Эменике на Ивелина Попова

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может вернуться в свой прежний клуб «Спартак». Турецкая сторона предлагает красно-белым пойти на обмен, отдав им за нигерийца полузащитника Ивелина Попова. «Спартак» заинтересован в форварде, который был бы не прочь вернуться в Россию, где выступал с 2011 по 2013 год, утверждает Amkspor. В текущем сезоне Эменике провел в чемпионате Турции 10 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Источник: «Челси» может заплатить за Морату 65 миллионов

Нападающий «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, футболиста хотел бы приобрести «Челси». Английский клуб оценивает испанского форварда в 65 миллионов евро. Рыночная стоимость игрока составляет 40 миллионов. В текущем сезоне 24-летний футболист провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Де Брюйне не сыграет с Россией в составе сборной Бельгии

Сборная Бельгии не сможет рассчитывать на полузащитника Кевина Де Брюйне в предстоящем контрольном матче с командой России. Футболист уже покинул расположение национальной команды из-за травмы паха. В «Манчестер Сити» надеются, что бельгийский легионер в ближайшую неделю восстановится. Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Тарасов: «Я не говорил, что сборная России – лохи»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов опроверг приписываемые ему слова о сборной России. Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек раскритиковал национальную команду после поражения от Кот-д'Ивуара (0:2), назвав игроков лузерами, которые не умеют играть в футбол. «Я этого не говорил», – заявил Тарасов. Напомним, что Тарасов провел в составе сборной России четыре матча.

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?

«Монако» оценил 18-летнего Мбаппе в 130 миллионов

Руководство «Монако» назвало цену, за которую готово отпустить нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает источник, потенциальным покупателям придется отдать за 18-летнего француза не менее 130 миллионов фунтов стерлингов, чтобы заполучить его в свои ряды. Сообщается, что в услугах игрока заинтересован ряд топ-клубов из Англии, Испании и Франции, но главным претендентом считается «Манчестер Юнайтед». Ранее отмечалось, что французский отклонил одно из предложений по футболисту в размере 110 миллионов евро.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Европа Португалия Челси Россия Спартак Фенербахче Бельгия Монако Эвертон Тарасов Дмитрий Роналду Криштиану Де Брюйне Кевин Мбаппе Килиан Куман Рональд
Комментарии (9)
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GeorgeXIII
1490563421
И зачем он Спартаку?
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арейская
1490578938
А сам Попов-то согласен, или опять без меня-меня женили
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igormaddog
1490586803
Я верю Тарасову!Не мог он так сказать,он же не полный кретин!Он при хороших для него раскладах может и в сборную попасть!!!И давайте вспомнил его эпизод с изображением президента России на футболке!!!
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Чеба
1490590894
Да уж..
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hans6978T
1490591206
Ничего существенного.
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ROOSHAN
1490630870
Мбаппе того стоит
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19asmodey54
1490672172
не пойму я трансферную политику "Спартака"! ребята играют нормально, а их то в аренду,то продают!в Премьер-лиге бывших спартаковцев не на одну команду набрать можно.
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