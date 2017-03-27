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    Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?


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    Голосов: 7
    27.03.2017 11:30
    «РЕН ТВ» сообщил, что футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов жестко раскритиковал игроков сборной. Самому Тарасову и его клубу подобные слова показались ложью. «Бомбардир» рассказывает самое главное об этой истории.

    Журналисты «РЕН ТВ» выпустили целый материал, посвященный игре сборной России и реакции футболистов на свист болельщиков. В заметке приведены слова Юрия Жиркова и сообщение из социальной сети Игоря Акинфеева. Утверждается, что представители прессы связались и с Дмитрием Тарасовым, который в сборную России не вызван. Вот так футболист якобы прокомментировал поведение болельщиков и игру российской команды: «Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше».

    «Я подобного не говорил», – ответил изданию «Спорт-Экспресс» футболист, когда у него попробовали взять расширенный комментарий. Чуть позже Тарасов выпустил в Instagram длинный пост, в котором рассказал всю правду об этой истории. Лжедмитрий, «Локомотив» и даже закон – героев нашлось много. Тарасов потребовал от СМИ извинений и опровержения лживой информации.

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    Публикация от tarasov23 (@tarasov23)

    Дали свой комментарий и представители «Локомотива». «Надеемся на скорейшее опровержение со стороны телеканала. Тарасов не давал интервью. Произошел, вероятно, сбой в телефонной базе данных или еще какая-то ошибка. В итоге журналисты связались с абонентом по имени Дмитрий, номер которого заканчивается на четыре восьмерки, и тот, не смутившись интересом к своей персоне, дал эмоциональный комментарий. С Дмитрием Тарасовым этот человек никак не связан», – рассказал «Чемпионату» руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров. Канал «РЕН ТВ», по мнению всего спортивного мира, явно подпортил себе репутацию.

    Однако на самом канале не сдаются. «Мы опубликовали достоверную информацию о Тарасове и сборной России», – говорится в заявлении «РЕН ТВ». Журналисты утверждают, что всегда звонили на этот номер, получая нормальные и адекватные ответы от Дмитрия Тарасова. Кто-то здесь явно врет.

    Еще одним крутым комментарием отметился футболист сборной России Андрей Семенов. «Посмотрим, что про нас будут говорить, если выиграем чемпионат мира», – сказал защитник «Терека», вызванный Черчесовым на товарищеские матчи. Уже 28 марта сборная России сыграет с командой Бельгией в матче, где придется побеждать уже не в словесных баталиях.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 27 марта 2017, 14:40

      Вратари тоже люди.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 марта 2017, 12:51

      Что же тогда этот Тарасов играет в России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 27 марта 2017, 12:28

      что-то есть в его словах)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 27 марта 2017, 09:58

      вообще пофиг говорил он или нет... главное, что болельщики после последней игры это сказали!! А потерять уважение фанатов - это самое паршивое, что может быть в жизни футболиста! и это в 1000 раз обиднее, чем слова Тарасова!

      0
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      ...
      Рейтинг: +439

      сасас > RedGreenHooligan 27 марта 2017, 10:21

      К сожалению им уже давно начхать на болельщиков. Деньги платят- все хорошо

      0
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      ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN > RedGreenHooligan 27 марта 2017, 10:58

      Не путайте фанатов с болельщиками, большая разница. На стадион приходят болеть за команду болельщики, у фанатов другие цели, часто совсем далёкие от футбола...

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > KoLyaNN 27 марта 2017, 12:28

      ага ага, посидеть и полузгать семечки они приходят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN > VGreen 28 марта 2017, 08:57

      Не без этого...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 марта 2017, 05:27

      Что то сми на локо ополчились не знают как нагадить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 марта 2017, 04:46

      Ну и зачем Тарасову говорить это, если он и сам такой-же лузер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 27 марта 2017, 01:17

      А Что такого??? Правду сказал, не обманул же!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 26 марта 2017, 20:53

      это ещё скромно сказано!

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 26 марта 2017, 20:46

      Побольше телевизор смотрите)

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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 26 марта 2017, 20:34

      ближайшее будущее опозориться на К.К.

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