«Локомотив»: «Тарасов не давал интервью «Рен-ТВ». Надеемся на скорейшее опровержение»

Руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров заявил, что в клубе рассчитывают на опровержение со стороны телеканала «Рен-ТВ» относительно интервью полузащитника Дмитрия Тарасова.

Напомним, ранее сообщалось, что 30-летний хавбек назвал футболистов сборной России лузерами, которые не умеют играть в футбол. Позднее сам Тарасов опроверг приписываемые ему слова.

«Мы обсудили ситуацию с представителями телеканала. И надеемся на скорейшее опровержение со стороны телеканала. Тарасов не давал интервью. Произошел, вероятно, сбой в телефонной базе данных или еще какая-то ошибка. В итоге журналисты связались с абонентом по имени Дмитрий, номер которого заканчивается на четыре восьмерки, и тот, не смутившись интересом к своей персоне, дал эмоциональный комментарий. С Дмитрием Тарасовым этот человек никак не связан.

Дмитрий Тарасов в сентябре прошлого года получил серьезную травму именно в расположении сборной России, продолжительное время восстанавливался, вернулся на поле, но сейчас не получил вызова. Он не разделяет себя с командой и всячески поддерживает ребят», — заявил Бодров.