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  • Тарасов потребовал извинений за приписанные ему слова о сборной России

Тарасов потребовал извинений за приписанные ему слова о сборной России

26 марта 2017, 14:29
19

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что требует извинений от «Рен-ТВ» за приписанные ему слова о том, что в сборной России выступают лохи и лузеры, которые не умеют играть в футбол. 30-летний хавбек подчеркнул, что эти комментарии телеканалу дал Лжедмитрий.

«Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала «Рен-ТВ» разместил аудиозапись со мной о национальной сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев.

Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК «Локомотив» связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер, на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причем достаточно агрессивно ответив: «Да не Тарасов я». У меня было много номеров, но не этот.

Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и национальной командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придется разбираться в соответствии с законом Российской Федерации о СМИ», – сообщил Тарасов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1490528245
Всё нормально ! Все всё поняли ! Это случайно вырвалось ! Ты не хотел ! НО ЭТО ПРАВДА !!!
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кошмарик
1490529343
а что на этот счет думает Бузова???
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RedGreenHooligan
1490529533
На записи, которую выложили ХреньТВ отчетливо слышно, что этого говорит не Тарасов... хотя жаль( ведь все верно было сказано
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Мары
1490530017
Ощущение двойственное. Хоть слова и не Тарасова, общий смысл послания передан верно.
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BarStep
1490530265
Дааа, не вышел из тебя Роббен.... ни как футболист. так и ни как просто чел...
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опус 2
1490534395
Лжедмитрий опорочил лжесборную !
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luke-c1
1490536310
Лжебузов
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MaxiUs
1490537816
на счет лохов так так только мог сказать необразованный и тупоголовый человек, пусть бы кем он не был, наши не лохи, а "дауны футбола" и на это обижаться и искать оправдания-нельзя даже в СМИ. Половина футболистов молодых одни бездарности. такой слабой сборной я не припомню. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЕСЛИ НЕ ТАКОВЫ ТО ВОТ ПОЖАЛУЙСТА ПУСТЬ ДОКАЗЫВАЮТ 2018 ГОД. но я уверен что неудачи такой ерундой и будут продолжаться вновь и вновь. и само главное у меня даже нет надежды в нашу сборную никапли-они просто убили ее.
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Cant Stop
1490545232
хах =)) Лжедмитрий... улыбнуло......
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