Тарасов потребовал извинений за приписанные ему слова о сборной России

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что требует извинений от «Рен-ТВ» за приписанные ему слова о том, что в сборной России выступают лохи и лузеры, которые не умеют играть в футбол. 30-летний хавбек подчеркнул, что эти комментарии телеканалу дал Лжедмитрий.

«Бодрого дня всем! Хочу прокомментировать эту странную и подлую выходку со стороны отечественного СМИ, так как с утра телефон разрывается от звонков. Вкратце: сайт телеканала «Рен-ТВ» разместил аудиозапись со мной о национальной сборной России. Не было бы все так печально, если бы не тот факт, что я не давал никаких комментариев.

Умный и здравомыслящий человек сразу поймет, что текст, произнесенный Лжедмитрием, способен составить только левый от футбола человек. С утра пресс-служба ФК «Локомотив» связалась с журналистами. Те, в свою очередь, прислали номер, на который звонили якобы мне. Что ж, поднял трубку действительно Дмитрий. Но не я. Причем достаточно агрессивно ответив: «Да не Тарасов я». У меня было много номеров, но не этот.

Лично от себя я требую извинений и опровержений от первоисточника передо мной и национальной командой России за такую необдуманную выходку с целью оклеветать человека и оскорбить сборную, предоставив фальшивую информацию публике. В противном случае придется разбираться в соответствии с законом Российской Федерации о СМИ», – сообщил Тарасов.