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  • «РЕН ТВ»: «Мы опубликовали достоверную информацию о Тарасове и сборной России»

«РЕН ТВ»: «Мы опубликовали достоверную информацию о Тарасове и сборной России»

27 марта 2017, 12:24
23

Пресс-служба телеканала «РЕН ТВ» заявила, что комментарии Дмитрия Тарасова об игре сборной России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) – достоверная информация. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой футболист подверг критике игроков национальной команды, назвав их «лохами» и «лузерами». Позже сам Тарасов подобные заявления опроверг и потребовал извинений от телеканала.

«Телеканалом «РЕН ТВ» опубликована достоверная информация. Как уже сообщал телеканал, «ранее журналисты «РЕН ТВ» звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», – заявили в пресс-службе канала.

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?

Источник: Р-Спорт
Россия Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (23)
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Nikiforof
1490607341
Шах и мат.
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zico2205
1490607519
Если это и правда сказал Тарасов- он и есть самый последний "лох" и "лузер"...Как можно своих коллег так называть??? И был бы хоть футболист стоящий- а то так-бревно костоломное...
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Диктор
1490607886
Да какая разница что сказало то или иное бревно-сам не игрок ,а других критикует.
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ijgjr
1490608006
Они выходят его не видели пишут что по телефону - разве это серьезно -это что бы оправдаться на суде - по телефону можно черт с чем связаться и он же может ответить - не хочу ни кого защищать но надо быть объективным
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la verdad
1490608402
Ссыкло тупое ваш Тарасов.
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Andrering87
1490609194
Он сам палено и лошара...и ещё вякает..
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Lester84
1490609992
Следующей "достоверной" новостью от Рен-ТВ будет - "Тарасов - инопланетянин")))
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АртурZaСМ
1490610111
То что он правду сказал это однозначно другое дело , что он сказал это о своих товарищах ... причем являясь таким же говном как и они...
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Garrincha58
1490610536
пранкеры развели РенТВ от имени Тарасова
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kykyi
1490611643
Вечно он вляпывается. То Бузова, то майка, то интервью. Похоже интеллект у парня ниже плинтуса.
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