«РЕН ТВ»: «Мы опубликовали достоверную информацию о Тарасове и сборной России»

Пресс-служба телеканала «РЕН ТВ» заявила, что комментарии Дмитрия Тарасова об игре сборной России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2) – достоверная информация. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой футболист подверг критике игроков национальной команды, назвав их «лохами» и «лузерами». Позже сам Тарасов подобные заявления опроверг и потребовал извинений от телеканала.

«Телеканалом «РЕН ТВ» опубликована достоверная информация. Как уже сообщал телеканал, «ранее журналисты «РЕН ТВ» звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», – заявили в пресс-службе канала.

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?