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  • Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?

Тарасов назвал игроков сборной России лохами. Или не назвал?

Журналисты «РЕН ТВ» выпустили целый материал, посвященный игре сборной России и реакции футболистов на свист болельщиков. В заметке приведены слова Юрия Жиркова и сообщение из социальной сети Игоря Акинфеева. Утверждается, что представители прессы связались и с Дмитрием Тарасовым, который в сборную России не вызван. Вот так футболист якобы прокомментировал поведение болельщиков и игру российской команды: «Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше».

«Я подобного не говорил», – ответил изданию «Спорт-Экспресс» футболист, когда у него попробовали взять расширенный комментарий. Чуть позже Тарасов выпустил в Instagram длинный пост, в котором рассказал всю правду об этой истории. Лжедмитрий, «Локомотив» и даже закон – героев нашлось много. Тарасов потребовал от СМИ извинений и опровержения лживой информации.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дали свой комментарий и представители «Локомотива». «Надеемся на скорейшее опровержение со стороны телеканала. Тарасов не давал интервью. Произошел, вероятно, сбой в телефонной базе данных или еще какая-то ошибка. В итоге журналисты связались с абонентом по имени Дмитрий, номер которого заканчивается на четыре восьмерки, и тот, не смутившись интересом к своей персоне, дал эмоциональный комментарий. С Дмитрием Тарасовым этот человек никак не связан», – рассказал «Чемпионату» руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров. Канал «РЕН ТВ», по мнению всего спортивного мира, явно подпортил себе репутацию.

Однако на самом канале не сдаются. «Мы опубликовали достоверную информацию о Тарасове и сборной России», – говорится в заявлении «РЕН ТВ». Журналисты утверждают, что всегда звонили на этот номер, получая нормальные и адекватные ответы от Дмитрия Тарасова. Кто-то здесь явно врет.

Еще одним крутым комментарием отметился футболист сборной России Андрей Семенов. «Посмотрим, что про нас будут говорить, если выиграем чемпионат мира», – сказал защитник «Терека», вызванный Черчесовым на товарищеские матчи. Уже 28 марта сборная России сыграет с командой Бельгией в матче, где придется побеждать уже не в словесных баталиях.

[poll id=1203]

Кубок конфедераций Товарищеские матчи Россия Тарасов Дмитрий
Комментарии (16)
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ASG
1490546495
да всем насрать, назвал не назвал, лохи они
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Karabaz
1490550388
Побольше телевизор смотрите)
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vodomut
1490550783
это ещё скромно сказано!
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Armagiddon
1490566645
А Что такого??? Правду сказал, не обманул же!!!
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арейская
1490579209
Ну и зачем Тарасову говорить это, если он и сам такой-же лузер?
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anri1703
1490581638
Что то сми на локо ополчились не знают как нагадить
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RedGreenHooligan
1490597901
вообще пофиг говорил он или нет... главное, что болельщики после последней игры это сказали!! А потерять уважение фанатов - это самое паршивое, что может быть в жизни футболиста! и это в 1000 раз обиднее, чем слова Тарасова!
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Karpathian
1490606939
что-то есть в его словах)
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TUMS
1490608315
Что же тогда этот Тарасов играет в России?
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Дополнительная минута
1490614801
Вратари тоже люди.
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