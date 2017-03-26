Семенов: «Посмотрим, что будут говорить, если Россия выиграет чемпионат мира-2018»

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов поделился мнением о негативе, который вылился на национальную команду после поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам футболиста, россияне способны добиться хороших результатов на больших турнирах.

«Это наш российский менталитет – желать зла своему соседу. Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить – та же Исландия на Евро-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем все возможное для этого», – сказал Семенов.

Напомним, 28 марта сборная России проведет товарищеский матч против команды Бельгии в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.