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  • Семенов: «Посмотрим, что будут говорить, если Россия выиграет чемпионат мира-2018»

Семенов: «Посмотрим, что будут говорить, если Россия выиграет чемпионат мира-2018»

26 марта 2017, 18:23
96

Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов поделился мнением о негативе, который вылился на национальную команду после поражения в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара (0:2). По словам футболиста, россияне способны добиться хороших результатов на больших турнирах.

«Это наш российский менталитет – желать зла своему соседу. Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить – та же Исландия на Евро-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем все возможное для этого», – сказал Семенов.

Напомним, 28 марта сборная России проведет товарищеский матч против команды Бельгии в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия Ахмат Семенов Андрей
Комментарии (96)
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subbotaspartak
1490542331
"Семёнов, ты водку будешь? Водку? Буду" - Классика, век не забуду.
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Garrincha58
1490542450
мели емеля твоя неделя
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diktatop
1490542769
Роббен: «Теперь сборную Голландии смешают с грязью. И это правильно» они проиграли и им стыдно!!! вот какая у вас должна быть реакция
Ответить
yorgenbarenz
1490543582
Недаром на допинг прилетели наших проверить....
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BAIv
1490547326
во сне что ли выиграет???? фантазер...
Ответить
EVGEN13RUS
1490550997
Если только в фифа ты его выиграешь
Ответить
Hangeldi
1490551379
Что ты куришь чувак?
Ответить
luke-c1
1490551578
Пока такие мысли посещают головы футболистов, мы будем на 60-месте и ниже.
Ответить
alp
1490552678
очень смешно
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Мары
1490565295
Ну в принципе всё логично.Кавказ, юг России, тёплый климат, хорошая трава , забористая дурь. Единственно, что не вписывается в данный спич, это обе левые ноги Семёнова.
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