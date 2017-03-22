«Монако» отклонил предложение в 110 миллионов за Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе мог оказаться в одном из клубов английской Премьер-лиги. Известно, что французы получили предложение, в котором молодой талант оценивался в 110 миллионов евро. Но даже такое крупное предложение было отклонено. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 22 игры в Лиге 1, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач.