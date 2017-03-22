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    «Монако» отклонил предложение в 110 миллионов за Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе мог оказаться в одном из клубов английской Премьер-лиги. Известно, что французы получили предложение, в котором молодой талант оценивался в 110 миллионов евро. Но даже такое крупное предложение было отклонено. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».

    В текущем сезоне 18-летний футболист провел 22 игры в Лиге 1, забив в них 12 голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: AS

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    22.03.2017 10:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +886

      xColaz 2 мая 2017, 00:47

      Судя по возрасту и таланту, а тем более он со столичной пропиской, а не беженец какой-то, так что меньше чем за 200-250 не отдадут! и зарплаты лям в неделю

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 марта 2017, 12:37

      Утка. Кто в разгар сезона будет такие деньжищи предлагать? Да и, думается мне, такие предложения не отклоняют. То бишь, имей оно место, любой нормальный менеджер его бы принял. Монако не ПСЖ к тому же, деньги считать умеет. Не стоит Мбаппе и половины этой суммы. Один яркий сезон ничего ещё не значит.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 марта 2017, 12:34

      А тут ценник указан в 1,5 ляма ))))))

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 22 марта 2017, 11:36

      Не стоит он столько.

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      Рейтинг: +24

      clausmensen 22 марта 2017, 11:20

      18 лет-110 млн,зп еще ему дайте в 500 тыс в неделю,тогда он точно про футбол забудет

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 марта 2017, 11:10

      Что они с ума посходили! Такие цены. Сначала Роналдо, потом Бейл, потом Погба, за которого залатили деньги, которые он не оправдывает. Его уровень, чуть выше среднего, если Роналду с Бейлом оправдывают свои ценники, то Погбп, оправдывает свой на четверть. А за М'бапе ценник завышен на 50% не факт, что он сможет показывать тоже самое в Реале или Барселоне, на фоне более зведных и мастровитых.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 марта 2017, 10:54

      Куда катится мир!))) Что за цены???)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Dimon013 22 марта 2017, 11:06

      Мир "катится" вперед, богатеет и развивается, в отличии от нас.
      Наши понты дальше старперов не распространяются.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > kykyi 22 марта 2017, 11:17

      Не сыпь мне соль на рану!!!!! Сука вся таблица Менделеева есть, нефть есть, газ есть, а живем хуже задроченной польши. Эти 3,14дарасы говорят нам по телевизору что мы самые лучшие, что мы всех раком поставим при желании, а санкции нам ввели и бакс в 2 раза поднялся!!! Непонятно кто еще раком стоит мы или они.)))) Сами твари ездят на хороших иномарках, носят швейцарские часы, деньги хранят в баксах, дома покупают в европе, детей учат тоже за границей, а нам 3,14здят что в Европе очень хреново живут, что у нас лучше всего. у МЕНЯ ОДИН ВОПРОС: МЫ ЧТО САМАЯ ЛОХОВСКАЯ НАЦИЯ В МИРЕ??? ДОЛГО ЭТО ЕЩЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ??? МОЖЕТ ПОРА К БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПЕРЕХОДИТЬ!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Павел Буре 22 марта 2017, 11:28

      Недавно прочитал, что английское слово slave, раб, произошло от французского, а оно от греческого(византийского) и означало , славянин. Уж очень много в средние века их было на восточных рынках. В рабство продавали их собственные князья и все терпели. Славянин-раб, стало словом нарицательным, как спутник.
      Пора по капле выдавливать из себя РАБОВ.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > kykyi 22 марта 2017, 15:20

      Ты не обижайся,но таких идеотов редко встретишь.,как ты.Мне за таких как ты стыдно,которые не знают кто такие Славяне и почему именно нас называют Славяне!!!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Psih86 22 марта 2017, 17:08

      Ты не обижайся, но вначале научись писать слово "идЕотов", а потом уже давай оценки другим. Вот почему, как 86, так сразу "идЕотов", климат, что ли такой? Ну и кто такие славяне, по твоему?

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