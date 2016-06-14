Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня

Венгрия сенсационно обыграла Австрию

Вот и первая сенсация на чемпионате Европы: сборная Венгрии обыграла команду Австрию в первом туре группы F со счетом 2:0. Первый гол на счету Адама Салаи, а второй мяч забил Золтан Штибер. В 22:00 по Москве в Сент-Этьене сыграют Португалия и Исландия.

Венгрия забила два мяча Австрии. Португалия сыграет с Исландией. Ключевые события 5-го дня Евро

УЕФА вынес наказание сборной России

За поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии сборная России условно дисквалифицирована до конца турнира. Если инциденты внутри стадионов на матчах с участием российской команды повторятся, наша сборная будет отстранена от участия на чемпионате. Кроме того, УЕФА наложил на РФС крупный штраф в размере 150 тысяч евро.

Франция депортирует российских фанатов

Весь день продолжаются выяснения отношений между французскими органами правопорядка и фанатами российской сборной: автобус с российскими болельщиками при подъезде к Лиллю захватил местный спецназ. Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм. Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что фанаты должны подчиниться требованиям полиции Франции. Что дальше – пока неясно, но футбольных новостей о России на этом Евро становится все меньше.

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Состав России на игру со Словакией не претерпит изменений

Игроки сборной России продолжают подготовку к игре второго тура группового этапа Евро-2016 со Словакией. На предматчевой тренировке подопечные Леонида Слуцкого поделились на две команды, и их разделение было ровно таким же, как и перед встречей с англичанами. В первом туре в стартовом составе российской сборной вышли следующие футболисты: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер, Головин, Кокорин, Шатов, Смолов и Дзюба.

Ройс не выйдет на поле в 2016 году

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выбыл до конца года из-за сильного разрыва паховой мышцы. По этой причине он не попал в заявку немецкой сборной на чемпионат Европы, а сроки восстановления футболиста оказались еще более пугающими. По мнению врачей, Ройсу придется залечивать травму не менее шести месяцев.

Незабытое старое. Эта сборная России – что-то новое?

Как России обыграть сборную Словакии. Слабые места, тактика, цифры

Куман официально возглавил «Эвертон»

Голландский специалист Рональд Куман назначен главным тренером английского«Эвертона». Контракт подписан до лета 2019 года. «Я счастлив стать частью этого клуба. Уверен, мы сможем добиться больших успехов в ближайшем будущем», – заявил тренер. Напомним, ранее сообщалось о выплате неустойки «Саутгемптону» за переход Кумана в размере 5 миллионов фунтов.

Нани близок к переходу в «Интер»

Нападающий «Фенербахче» Нани согласовал условия личного контракта с миланским «Интера» – он будет связан с клубом до 2019 года и станет получать 3,2 миллиона евро в год. Последний этап – согласование суммы трансфера между итальянской и турецкой командами. Сам Нани на данный момент находится в расположении сборной Португалии, которая сегодня сыграет свой первый матч на Евро-2016 против команды Исландии.

Тихонов будет тренировать «Енисей»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея». О подробностях контракта пока не сообщается. Ранее Тихонов входил в тренерский штаб «Спартака» и работал ассистентом главного тренера «Краснодара» – Олега Кононова.

Брызгалов ушел из «Спартака» в «Терек»

Защитник «Спартака» Сергей Брызгалов подписал контракт с грозненским «Тереком» сроком на четыре года. В «Спартаке» Брызгалов выступал с лета 2011 года, и за это время сыграл 47 матчей и забил один мяч в составе красно-белых.