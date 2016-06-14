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  • Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня

Сборная России условно дисквалифицирована. Первая сенсация на Евро. Дайджест событий дня

Венгрия сенсационно обыграла Австрию

Вот и первая сенсация на чемпионате Европы: сборная Венгрии обыграла команду Австрию в первом туре группы F со счетом 2:0. Первый гол на счету Адама Салаи, а второй мяч забил Золтан Штибер. В 22:00 по Москве в Сент-Этьене сыграют Португалия и Исландия.

Венгрия забила два мяча Австрии. Португалия сыграет с Исландией. Ключевые события 5-го дня Евро

УЕФА вынес наказание сборной России

За поведение болельщиков на матче группового этапа Евро-2016 с командой Англии сборная России условно дисквалифицирована до конца турнира. Если инциденты внутри стадионов на матчах с участием российской команды повторятся, наша сборная будет отстранена от участия на чемпионате. Кроме того, УЕФА наложил на РФС крупный штраф в размере 150 тысяч евро.

Франция депортирует российских фанатов

Весь день продолжаются выяснения отношений между французскими органами правопорядка и фанатами российской сборной: автобус с российскими болельщиками при подъезде к Лиллю захватил местный спецназ. Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм. Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что фанаты должны подчиниться требованиям полиции Франции. Что дальше – пока неясно, но футбольных новостей о России на этом Евро становится все меньше.

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Состав России на игру со Словакией не претерпит изменений

Игроки сборной России продолжают подготовку к игре второго тура группового этапа Евро-2016 со Словакией. На предматчевой тренировке подопечные Леонида Слуцкого поделились на две команды, и их разделение было ровно таким же, как и перед встречей с англичанами. В первом туре в стартовом составе российской сборной вышли следующие футболисты: Акинфеев, Смольников, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Нойштедтер, Головин, Кокорин, Шатов, Смолов и Дзюба.

Ройс не выйдет на поле в 2016 году

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выбыл до конца года из-за сильного разрыва паховой мышцы. По этой причине он не попал в заявку немецкой сборной на чемпионат Европы, а сроки восстановления футболиста оказались еще более пугающими. По мнению врачей, Ройсу придется залечивать травму не менее шести месяцев.

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Куман официально возглавил «Эвертон»

Голландский специалист Рональд Куман назначен главным тренером английского«Эвертона». Контракт подписан до лета 2019 года. «Я счастлив стать частью этого клуба. Уверен, мы сможем добиться больших успехов в ближайшем будущем», – заявил тренер. Напомним, ранее сообщалось о выплате неустойки «Саутгемптону» за переход Кумана в размере 5 миллионов фунтов.

Нани близок к переходу в «Интер»

Нападающий «Фенербахче» Нани согласовал условия личного контракта с миланским «Интера» – он будет связан с клубом до 2019 года и станет получать 3,2 миллиона евро в год. Последний этап – согласование суммы трансфера между итальянской и турецкой командами. Сам Нани на данный момент находится в расположении сборной Португалии, которая сегодня сыграет свой первый матч на Евро-2016 против команды Исландии.

Тихонов будет тренировать «Енисей»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея». О подробностях контракта пока не сообщается. Ранее Тихонов входил в тренерский штаб «Спартака» и работал ассистентом главного тренера «Краснодара»Олега Кононова.

Брызгалов ушел из «Спартака» в «Терек»

Защитник «Спартака» Сергей Брызгалов подписал контракт с грозненским «Тереком» сроком на четыре года. В «Спартаке» Брызгалов выступал с лета 2011 года, и за это время сыграл 47 матчей и забил один мяч в составе красно-белых.

Чемпионат Европы Европа Россия Словакия Боруссия Д Эвертон Интер Енисей Спартак Ахмат Нани Брызгалов Сергей Ройс Марко Куман Рональд Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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veltrener
1465928407
С какой это кстати победа венгров в большинстве над австрией считается сенсацией?
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SKS6891
1465928483
Ну что можно сказать? Ну не сучьи ли дети из этого УЕФА, которое не предприняло аналогичных мер в отношении нагличан??? Которые - тем паче! - разгромили пол Марселя и устроили массовые беспорядки в других городах >( О_0 Очередные двойные стандарты. Если мы не ответим тем же (высылкой фанов той же Франции или Англии) на домашнем ЧМ за хулиганство, то можно считать, что о нас вытерли ноги.
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TUMS
1465945462
Они любят нас только тогда когда Россияне "бабло" тратят в их ГЕЙ Европе.
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арейская
1465951852
А англичане, значит белые и пушистые, а сожженный флаг ничего не значит?
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lNeTl
1465963886
Фотография похожа на подделку, никто из присутствующих не обращает внимания на эту парочку — это не странно?
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burbon2002
1465987702
vuzdoravlivai Roous!
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