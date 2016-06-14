Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полиция Франции объявила о депортации российского болельщика за терроризм

    Группа российских болельщиков блокирована полицией в автобусе в пригороде Канн. Одному из фанатов полиция Франции объявила о депортации по обвинению в терроризме.

    «Нас задержали по непонятным причинам, все мы сидим в автобусе, и никто к нам не заходит, не дают переводчика, ничего не объясняют. Один болельщик вышел для проверки документов, и ему объявили о депортации. Причина, которую нам сказали, – это терроризм. Угрожают вытаскивать силой, пока держимся», – сказал глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

    В прошедший понедельник полиция провела обыски в номерах отеля, где проживают представители ВОБ. Проверки были устроены в связи с беспорядками в Марселе.

    «Автобус стоит на территории жандармерии, выходить из автобуса никто не собирается – ждем представителей консульства. Нам ничего не объяснили, а первому, кто согласился на досмотр, объявили о депортации, причем причин не огласили. У нас здесь разношерстный возрастной состав. Тут и мужчины «за 60», и девушки», – рассказал исполнительный директор ВОБ Иван Кузнецов.

    Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 июня 2016, 14:29

      Мы никого не трогали!!!!! Кто к нам ......, так и от нас! И вместе пиво пили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 14 июня 2016, 14:04

      Французы, настоящие "джентельмены", первыми депортировали двух женщин, которые не имеют никакого отношения к дракам и беспорядкам. Вспоминаю фильм "Такси", и начинаю верить в то, что их жандармы, настоящие приДурки!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > EVM 14 июня 2016, 20:58

      Этот фильм уже позавчера можно было бы вспомнить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +653

      111Hunter111 14 июня 2016, 13:51

      ничего скоро 2018 год

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 14 июня 2016, 13:11

      Да с теми проблемами Франции, когда разбираться нет времени, все бы сделали также- не умеете смотреть вживую- едьте домой смотреть по телевизору.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 июня 2016, 13:04

      Лягушатники чтобы нагадить России даже с своими злейшими "друзьями" англосаксами заодно, хотя уверен они знают кто зачинщики и провокаторы...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат > ljrljr0505 14 июня 2016, 21:07

      Они этого и не скрывают, пресс-атташе МВД в разгар беспорядков в Марселе сказал, что полиция получила приказ не вмешиваться, якобы потому что эти драки - часть футбола. Наверное, надеялись, что русские кого-нибудь убьют. Вот тогда у них был бы праздник. Не получилось (одного правда почти убили арматурой по голове, но доказать что это были русские, а не свои арабы, не удалось). Вчера перед судом в Марселе предстало 10 англичан и ни одного русского. Двое англичан получили сроки. НО НИКОГО ИЗ 70 000 АНГЛИЧАН, приехавших на ЧЕ, из Франции не депортировали. Зато захватили автобус с нашими болельщиками и депортировали заведомо ни в чем не виновных. Но это еще не все. Когда начались драки поляков и ирландцев, а также турок и хорватов, полиция тут же вмешалась и пресекла. Тут уже не было установки, что это часть футбола. Очевидно, люди, убитые поляками, Франции были не нужны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 14 июня 2016, 13:03

      Спорт вне политики????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 июня 2016, 13:00

      Французкие шакалы. У них жандармы вообще не могут работать. А мы на своих жалуемся, епта.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июня 2016, 12:42

      Французские жандармы, как псы у колена англичан, которые жалуются, что их
      обижают русские медведи. Ждем-с англичан и французов в 2018г. с нетерпением.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 12:02

      Охотой на ведьм жандарметки в очередной расписались в полной своей беспомощности по наведению порядка как на улицах (только газом травить и могут), так и на стадионах. Печалит одно: никто в мире этого просто не заметит, зато, как всегда, крайняя Россия может прилично огрести на волне новых бездоказательных фабрикаций.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Den_N_V 14 июня 2016, 11:45

      Идиоты...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11