Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Автобус с российскими болельщиками во Франции захватил спецназ

    Автобус с российскими болельщиками при подъезде к Лиллю захватил местный спецназ, сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин. Автобус с болельщиками загнали в отстойник, потребовали всем выйти, провели досмотр на предмет оружия и наркотиков. Совершили проверку личности. Одному из болельщиков было объявлено о депортации из Франции. В прошедший понедельник полицейские побывали в отеле делегации ВОБ на Евро-2016 и переписывали документы.

    Матч второго тура группового этапа Евро-2016 Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в Лилле в 16:00 по московскому времени.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2016 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 14 июня 2016, 11:48

      как может европа пропагандировать одновременно РАВЕНСТВО ВСЕХ и неприкрытое русофобию? лицемерный испорченный прогнивший запад с двойными стандартами. Кричат о том что геем быть - гордость, а русским - чуть ли не позор.. и это их равенство. это их Pride, это их Tolerance

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Marvianu 14 июня 2016, 13:24

      какая на хрен толерантность? лягушатники, чтобы нагадить нам даже с англичанами готовы примириться...и в задницу их целовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Mirex1488 14 июня 2016, 11:37

      В 18 году ждали поляков,чтоб покветаться за 2012 год.Теперь и французы к ним вдобавок...Кто следующий?!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Mirex1488 14 июня 2016, 13:26

      Уверяю, что в 18 году все будет тихо и спокойно. перед приездом "гостей" начнут просить болел вести себя как радушных хозяев. Чтобы показать кто есть кто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 14 июня 2016, 11:17

      ответка будет,полупокеры млять!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 июня 2016, 10:38

      Ничего удивительного после всего что произошло

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 июня 2016, 10:29

      Ну, а как они хотели? Устроить беспорядки и смыться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +649

      MichelWB 14 июня 2016, 10:20

      Доигрались. И что-то мне подсказывает, что это только начало.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июня 2016, 10:16

      Да жесть, потом посмотри что будет в 2018 году если они выйдут из группы, они просто не понимают что ЧМ 2018 в России а не в Англии и такой фейс контроль сделают наши что им визы хер дадут, будут без болел у нас они

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +496

      firs04 > STAFOR13 14 июня 2016, 10:25

      На ЧМ 2018 наши не пойдут на такое, показав что мы государство которое не ущемляет прав человека. А над нами просто смеются можно сказать в лицо.
      Мы отстаем от Европы лет на 20. Зарплаты по 10т.р. и сидим ни пискнув, а у них забастовки по этому поводу.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 10:40

      Если с визами мудрить начнут, да еще хулиганов покрывать станут, боюсь ЧМ будет где то в другой стране.
      А в России ЧМ будет выглядеть примерно так: Анжи-Кайрат 5-0, какая боль.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > firs04 14 июня 2016, 10:48

      ну 10 получают те кто как работает и где, у кого голова есть тому живётся вполне хорошо, зарплата такая потому что мы тратим большие деньги на вооружения и нам плевать на Европу она вся нас боится в этом плане, пускай у них будут хоть по милиону зарплаты, но что у них там творится в России просто бы за это убили бы, я про закон о педиках, и многом другом, лучше жить с зарплатой в 10 тысяч чем жить как европа которая пытается нас ущепнуть санкциями а мы на них ложим, они же и остаются в опе и потом сами просят их отмены как Германия и другие государства

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 10:54

      лучше смотреть Анжи-Кайрат чем унижатся педер гавном, англы сначала нападали на простых людей наших с семьями которые а когда подьехали настоящие фаны, хулиганы футбольные то они начали жаловатся что им проламливают бошки, они начали освистывать наш гимн и оскарблять нашего президента, ребята молодцы которые были на трибунах настоящие патриоты, даже если бы нас убрали с евро то только с англами все знают кто что начинал там в Марселе

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 11:01

      Ну и смотри, чего в Европу поперся. Сиди в России, пой гимн , проламывай головы, кто не дает.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 11:07

      мне это ненужно, я и так в России пою гимн, только ничего никому непроламываю, если бы услышал что такая мр@зь как англы оскарбила мою страну тогда без проблем проламал бы, терпеть их никто небудет, у нас много таких патриотов и большинство так бы поступило если какое то существо из педического государства оскарбило Россию. Это моё мнение и у каждого оно разное, они хотели показать свою силу а потом со слезами пошли в ФИФА говорить что их обижают

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 11:20

      Извини, имел в виду не тебя конкретно, а болел, которым не нравится Европа. Сколько наше телевидение оскорбляло англосаксов, до этого еще ни кто не докатился, но они за это никому башку не проломили.
      "Патриотизм, религия бешеных", О Уайльд

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 11:29

      они это и несмогут сделать, они наоборот нас провоцируют что бы мы напали тогда они смогут сказать гляньте какая Россия плохая и все страны будут против нас, ну конечно кроме Китая, Сербии и ещё нескольких которые понимают что США хочет нас спровоцировать, у них долгов больше чем у всех стран взятых, но пока у нас такой президент как Путин они ничего недобьются, он просто смеётся над ними, а они нас пичкают бесполезными санкциями

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 11:57

      Никому мы не нужны, нас провоцировать, так же как не нужна Северная Корея, Зимбабве и другие турменистаны. пока сидя у себя и варятся в собственном соку. Им и без нас хорошо живется. В долг им дают, потому что, доверяют, они предсказуемы и богаты, а мы нет. Путин может быть и смеется, зато всем остальным россиянам, похоже уже не до смеха, жрать нечего.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 12:47

      кто им в долг даёт??? У США долгов выше крыше а санкциями они и другие страны потянули за собой. У нас в стране кто хочет хорошо зарабатывать тот добьётся этого, а кто лежит на диване тот и получает пособие ничего неделая, у нас привыкли жить так наш народ выжевет даже в самом критичском кризисе, а у них за неделю кризиса начнутся запастовки и тд, и если бы как ты говоришь они были бы богаты они бы своим оружием и солдатами захватили бы Сибирь куда они и клонят но понимают тут дадут такой отпор что мало непокажется, если бы мы были так бедны и слабы нас бы никто небоялся, а США настраивает все страны против нас, только никто с ними вместе нападать откажется, понимая что ждёт их

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 13:07

      Ну раз долгов выше крыши, значит в долг дают.
      Скажи мне зачем им Сибирь, да ни зачем не нужна.
      А забастовки, это хорошо, это один из мирных способов решения проблем, в отличии от русского бунта"бессмысленного и беспощадного".
      Сдается мне, что Путин смеется не над ними, а над нами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 13:18

      забастовки как на Украине были жто мирный способ решения проблем? мы видим к чему они привели. Сибирь им нужна так как там нефть, газ и ещё очень много полезного для них чего у них нету. в России будета нету и небудет у нас быстро подкупных обамы сразу посадят или другим способом разберутся, обама выбрал страну ближайшую к нам не для того что бы её сделать европой , а для того что он боится нас и хочет там установить свои бракованные))) базы, ракеты которые более чем на 2 метра нелетят, а Путин просто сделал армию на воде так как они немогут засечь наши подводные лодки, на земле так как в нашей стране большинство патриотов которые непобоятся защитить свою страну и в воздухе когда наши пилоты в нашем пространстве просто подлетают на 10 метров а у пилотов которые просто вылетели из США на Владивосток где находятся наши базы пролететь и посмотреть что такм и как ловят наши радары, когда наши истребители подлетают к ним близко это их пугает так что при преземлении у них по ляшкам течёт и они нарушив пространство наговаривают на нас что у нас якобы непроффесиональные люди летают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 13:39

      На Украине были не забастовки.
      Никто их не выбирал, чтоб сделать Европой, они сами выбрали, весь народ нельзя купить, так же как и
      русский. Нефть и газ мы и так сами, копаясь в грязи и мерзлоте отправляем на запад, потому что больше ничего стоящего сделать не можем. Америкосу намного выгодней и проще сидя в уютном офисе сделать комп, хорошую машину, самолет и поменять его на огромное количество вонюче грязной жижи. И поверь мне ниодин англосакс тебя не боится, они в свое время пол мира завоевали. Сейчас другое время, не средние века, чтобы стать богатым и сильным, воевать не надо.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB > STAFOR13 14 июня 2016, 14:26

      Да в 18-ом году ничего не будет.По крайней мере ЧМ В России уже походу точно не будет....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 14:37

      Нефть и другое что есть на нашей земле в разы дороже той техники что они делают, Что какой пол мира??????????? Во всех войнах победил СССР, там было много народов но америкосов там точно небыло... Им как раз воевать и надо чтоб покрыть ихние долги, рано или поздно всем кому они должны придётся платить или все будут против них, а они пытаются справоцировать нас чтоб забрать нефть, газ и др, у нас самая большая страна на ней много того что нужно Америке как воздух чтобы за это неплатить, они могут запугивать хоть всю Европу но мы и наши союзники Китай и другие страны непрогнёмся, потому что знаем что напасть им невариант а других способов у них нет чтоб погасить свои долги и стать над всем миром, мы уже давно живём на 10 тысяч и нежалуемся потому что понимаем чтобы добится того что у нас сейчас есть, надо просто жить и любить свою страну, а не как США полить свою страну и презедента грязью, у нас бы до такого сроду небыло и небудет, Путин непустослов когда говорил слова кто на Россию нападёт тот и 3 дня непроживёт, и народ ему верит и любит и похер на зарплаты все кому надо из простого народа живут хорошо и на теже 10 тысяч.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > ZhenjaSAB 14 июня 2016, 14:39

      причём сдесь мы если лягушатники несмогли провести ЧЕ у себя на земле???????? Всё у нас будет 100 %

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 14:59

      Приезжай к нам, в Башкирию. я тебе покажу, где есть нефть, газ и даже золото. Придется повоевать правда лет 5 с местными властями и бандитами, потом вложить бабла немерено в месторождения, зато вся нефть твоя будет. Или предпочитаешь заработать денег на месте и при нужде купить бак бензина.
      Во второй мировой воевал и выиграл войну не один СССР, а антигитлеровская коалиция, причем некоторые начали войну с Германией в 39( в это время кстати СССР был союзником Германии), а не 41.
      Пол мира это, половина Америки, половина Африки, Австралия, Канада, Индия, все это была Британская Империя.
      Ну и если ты живешь, чтобы прославлять своего президента, на здоровье, они работают для того, чтобы жить хорошо, а не за 150 баксов в месяц горбатится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 15:17

      мне и 150 баксов в полне хватит, но продавать свою страну я бы не стал ни за какие деньги, просто я бы сам перестал уважать себя, а уважения самого себя для человека значит всё, мне не нужно это золото и тд я никого не прославляю я просто констатирую факты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 15:29

      А они, американцы, и не продают свою страну и жучат своего президента, чтобы получать не 150, 10500 и правильно делают. Президент не есть страна, страна это люди которые в ней живут. Президент. сегодня один, завтра другой и это нормально.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > kykyi 14 июня 2016, 15:36

      ну у всех людей разные мнения, насчёт продают страну посмотри видео пранк на ютубе как америкосы на свою страну наговаривают за копейки и как у нас в России на это реагируют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > STAFOR13 14 июня 2016, 15:54

      Не видел. извини. Критиковать свою стану и правительство допустимо и даже должно. Будешь всегда хвалить, завтра будет 100, будешь и завтра хвалить, послезавтра будет 50.
      А тех кто продает страну за деньги, шпионов и предателей сажают и у нас и у них, и правильно делают.
      Не бывает сильного, богатого государства при нищих гражданах.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 июня 2016, 10:09

      Комиссар Жюбер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 10:04

      Фантомаса на них нет!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11