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    Мутко: «Российские болельщики должны подчиниться требованияи властей Франции»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российские болельщики должны подчиниться требованиям полиции Франции, которая хочет депортировать их из страны.

    «У властей Франции есть свои требования, нужно подчиняться требованиям властей, и тогда будет все нормально. Есть решение после анализа беспорядков в Марселе. Есть люди, которых идентифицировали среди российских болельщиков, считают их зачинщиками.

    Есть решение о депортации, а они не выходят из автобуса и не хотят выполнять их требования. На место едет консул, он должен успеть приехать. Как консул приедет, он поможет их вывести из автобуса. Пока они ведут себя достаточно самостоятельно. Идет диалог, мы работаем», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    14.06.2016 12:39
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 14 июня 2016, 15:55

      Надеюсь через два года им зачтется?

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 14 июня 2016, 14:37

      ну конечно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июня 2016, 14:33

      Прогиб защитан

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Se90 14 июня 2016, 14:02

      Мне вот интересно, если сейчас снимут сборную с евро(а дисква уже есть отложенная). Все продолжат защищать этих отморозков?

      1
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      Рейтинг: +653

      111Hunter111 14 июня 2016, 13:47

      ОМОН ждет 2018 год

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > 111Hunter111 14 июня 2016, 18:09

      наши так не смогут, нет омон сможет))), но не позволят, потому что потом начнется что за страна вокруг беспредел, это только им все можно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 14 июня 2016, 13:27

      Дело не в том, что депортируют наши болельщиков (хотя их вина не доказана), а сам принцип: "что позволено юпитеру, не позволено быку"! Нельзя позволять, чтобы к россиянам относились как к "быку"!
      Почему англичан или украинцев санкции не коснулись?

      7
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      Рейтинг: +29

      mr_jedro > sochi-2013 14 июня 2016, 14:04

      да не надо смотреть на других. Отвечать надо за себя! И эти "болельщики" отвечать должны за свои действия. Надеюсь в будущем они не попадут на стадион.

      -1
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > mr_jedro 14 июня 2016, 17:43

      да пусть хоть навсегда (если докажут вину), но относиться к россиянам предвзято в Европе не должны. когда начинается избирательный подход- ничего хорошего не жди. отморозки не должны делиться на своих и чужих!

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 14 июня 2016, 13:27

      Тов. Мутко, я знаю фамилии и имена тех, кто был в гуще событий, но не стану Вам их называть, т.к. это не поможет Вашему маленькому мозгу. А поможет в случае с нашей безумной страной одно- пускать на Евры и ЧМ и прочие Международные матчи людей в возрасте от 30 лет. 95% из них всех этих махачей не надо, остальные 5% это всякие Гулливеры и прочие известные персонажи, которых можно не пускать. Мало кто до 30 может себе позволить поехать на такие мероприятия без поддержки фанклубов. А те, кто туда поехали- они все состоят в фанклубах, причем достаточно известных. И многим делали кучу замечаний. И все- и минспорта, и полиция, и РФПЛ, и РФС, и фанклубы, и эти фанаты- они все знакомы. Просто все решают деньги. И Вы, тов. Мутко знаете об этом.

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      Рейтинг: +29

      mr_jedro 14 июня 2016, 13:25

      А чего все накинулись на Мутко? Он конечно не ангел, но если реально идентифицировали, то сами виноваты. Думать надо было раньше, а сейчас поедут домой.

      0
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      Рейтинг: +17

      voynovvv 14 июня 2016, 13:21

      Не верю своим глазам/ушам..

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 июня 2016, 13:15

      Перефразируя кота Матроскина :"Нормальные болельщики дома сидят , телевизор смотрят".

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